Nâng cấp lớn trên iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro có thể lần đầu trang bị camera thay đổi khẩu độ, giúp điều chỉnh khả năng thu sáng tùy điều kiện và nhu cầu chụp ảnh.

Mặt lưng của iPhone 17 Pro với 3 camera. Ảnh: Bloomberg.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station cho biết Apple đang thử nghiệm camera thay đổi khẩu độ trên iPhone, có thể trang bị sớm nhất trên iPhone 18 Pro.

Khẩu độ thay đổi cho phép camera điều chỉnh ánh sáng chiếu vào cảm biến. Điều này đồng nghĩa nếu chụp ảnh trong môi trường tối, camera có thể mở rộng khẩu độ để thu nhiều ánh sáng hơn, trong khi với môi trường sáng, khẩu độ được thu hẹp để tránh phơi sáng quá mức.

Theo MacRumors, tính năng này cũng giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, bao gồm độ sắc nét của không gian xung quanh so với chủ thể ảnh.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về camera thay đổi khẩu độ trên iPhone. Vào tháng 12/2024, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho biết camera chính phía sau của iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi.

Đến tháng 10/2025, ET News (Hàn Quốc) đưa tin Táo khuyết có kế hoạch trang bị công nghệ lên các thế hệ iPhone tiếp theo. Hãng được cho đang thảo luận mua linh kiện từ nhà cung cấp gồm LG Innotech và Foxconn (cảm biến), cùng Luxshare và Sunny Optical (bộ truyền động).

Apple chưa từng trang bị camera thay đổi khẩu độ trên iPhone. Kể từ iPhone 14 Pro đến 17 Pro, camera chính đều có khẩu độ cố định f/1.78, ống kính luôn mở và chụp ảnh theo khẩu độ này.

Samsung từng trang bị ống kính thay đổi khẩu độ trên Galaxy S9 và S10 (năm 2018-2019), song do độ dày và giá thành cao, công nghệ trên bị loại bỏ từ 2020.

Ngoài camera chính thay đổi khẩu độ, Digital Chat Station cho biết Apple đang thử nghiệm camera telephoto với khẩu độ lớn hơn cho iPhone 18 Pro.

Hiện tại, camera telephoto của iPhone 17 Pro sở hữu khẩu độ f/2.8. Tuy cảm biến được nâng cấp với độ phân giải 48 MP, kích thước khẩu độ trên camera này vẫn giữ nguyên so với thế hệ trước.

Tương tự những ống kính khác, khẩu độ lớn giúp camera telephoto cải thiện khả năng thu sáng, giảm nhiễu, tăng tốc độ màn trập và tách nền.

Thông số các camera của iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

Một số tin đồn khác cho rằng iPhone 18 Pro có thể trang bị bộ chuyển đổi tiêu cự (teleconverter) để kéo dài ống kính chính, cải thiện khả năng zoom.

Theo leaker Smart Pikachu, Apple đang đánh giá việc đưa cơ chế này lên hệ thống camera của iPhone 18 Pro. Nó sẽ hoạt động giống các loại ống kính rời của bên thứ ba mà người dùng thường kẹp vào iPhone để tăng khả năng zoom.

Thay đổi trên giúp iPhone đạt được mức zoom quang lớn hơn, trực tiếp thách thức các đối thủ Android, đặc biệt là Samsung vốn đang nằm trong top đầu.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nhiều khả năng được Apple ra mắt vào cuối năm nay cùng iPhone màn hình gập. Trong khi đó, dòng iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến trình làng vào đầu năm sau.