Một tiểu hành tinh vừa bay sượt qua Trái Đất

NASA cho biết họ đã tính toán trước quỹ đạo của tiểu hành tinh 2026 EG1 vừa bay qua Trái Đất với khoảng cách gần hơn Mặt Trăng và xác nhận không gây nguy hiểm.

Quỹ đạo của 2026 EG1 đã được NASA tính toán từ trước. Ảnh: Space.

Theo Space.com, một tiểu hành tinh có kích thước tương đương xe buýt vừa bay sát Trái Đất vào tối 12/3 theo giờ Mỹ, tiếp cận ở khoảng cách chỉ 317.791 km và di chuyển với tốc độ 34.621 km/h.

Tiểu hành tinh mang tên 2026 EG1, đạt điểm tiếp cận gần nhất lúc 11h27 tối ngày 12/3. Vật thể này lướt qua bên dưới lục địa Nam Cực, bên trong quỹ đạo Mặt Trăng trước khi nhanh chóng thoát khỏi vùng lân cận Trái Đất. NASA xác nhận sự kiện này không gây ra rủi ro.

2026 EG1 có đường kính ước tính 10-22 mét. Ở kích thước này, ngay cả khi vật thể đi vào khí quyển, nó cũng sẽ bị đốt cháy phần lớn trước khi chạm đất. Khoảng cách 317.791 km tuy nghe có vẻ gần nhưng vẫn đủ để không gây lo ngại theo các tiêu chuẩn theo dõi thiên thạch hiện hành.

Tiểu hành tinh này chỉ được phát hiện vào ngày 8/3. Các quan sát ban đầu cho thấy 2026 EG1 quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip với chu kỳ khoảng 655 ngày. Nó kéo dài từ phía bên trong quỹ đạo Trái Đất ra tới vùng ngoài quỹ đạo Hỏa tinh. Lần tiếp cận Trái Đất gần nhất tiếp theo của 2026 EG1 được dự đoán vào ngày 13/9/2186, ở khoảng cách khoảng 12,1 triệu km.

2026 EG1 là một trong hơn 41.000 tiểu hành tinh gần Trái Đất đang được NASA và các cơ quan đối tác theo dõi liên tục. Con số này dự kiến còn tăng mạnh khi Đài quan sát Vera Rubin mở rộng hoạt động. Chỉ riêng bộ dữ liệu ban đầu của đài quan sát này đã giúp phát hiện hơn 2.000 vật thể mới trong hệ Mặt Trời.

Dù số lượng tiểu hành tinh gần Trái Đất ngày càng lớn, Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái Đất (CNEOS) của NASA khẳng định không có khả năng xảy ra va chạm lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trong 100 năm tới. Song song đó, NASA vẫn đang phát triển công nghệ thay đổi quỹ đạo tiểu hành tinh và chạy các kịch bản mô phỏng ứng phó va chạm, nhằm sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất trong tương lai xa hơn.