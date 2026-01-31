'Canh bạc' mới nhất của Apple

Bỏ ra gần 2 tỷ USD để sở hữu một startup trí tuệ nhân tạo từ Israel, Apple không chỉ thực hiện vụ mua lại lớn thứ hai trong lịch sử công ty mà còn hé lộ tham vọng tương lai.

Đây là thương vụ lớn thứ 2 trong lịch sử Apple, chỉ sau vụ mua lại hãng tai nghe Beats giá 3 tỷ USD. Ảnh: Anthony Kwan/Bloomberg.

Theo thông tin từ Financial Times, Apple đã chính thức xác nhận việc thâu tóm Q.ai - một công ty khởi nghiệp chuyên về AI trong lĩnh vực âm thanh. Với mức giá được tiết lộ lên tới gần 2 tỷ USD , đây là thương vụ có giá trị cao thứ 2 mà Apple từng thực hiện, chỉ đứng sau thương vụ mua lại hãng tai nghe Beats với giá 3 tỷ USD vào năm 2014.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Apple vốn nổi tiếng là một công ty thận trọng. Thay vì vung tiền mua các tập đoàn lớn, họ thường chọn cách thâu tóm các startup nhỏ để tích hợp công nghệ cốt lõi vào hệ sinh thái của mình. Tuy nhiên, con số 2 tỷ USD dành cho Q.ai cho thấy đây không đơn thuần là một cuộc bổ sung nhân sự, mà là một "canh bạc" chiến lược.

Sức hút của Q.ai khiến Apple sẵn sàng vung tiền nằm ở công nghệ "silent speech" (lời nói thầm). Thay vì yêu cầu người dùng phải ra lệnh bằng giọng nói - một việc đôi khi gây phiền toái ở nơi công cộng, công nghệ của Q.ai có khả năng phân tích các vi chuyển động (micro-movements) của cơ mặt và làn da để giải mã ngôn ngữ.

Từ những chuyển động nhỏ nhất mà mắt thường khó nhận ra, AI của Q.ai có thể giải mã xem người dùng đang muốn nói gì. Các bằng sáng chế của startup này chỉ ra rằng công nghệ này sẽ sớm được tích hợp vào các thế hệ AirPods hoặc kính thông minh Vision Pro trong tương lai. Khi đó, người dùng có thể "trò chuyện" với Siri một cách hoàn toàn riêng tư mà không cần phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đáng chú ý, người sáng lập Q.ai là Aviad Maizels, một cái tên không hề xa lạ với Apple. Ông chính là người sáng lập PrimeSense - công ty đứng sau công nghệ cảm biến 3D mà Apple đã mua lại năm 2013 để tạo nên Face ID trên iPhone X. Việc Apple một lần nữa đặt niềm tin vào đội ngũ của Maizels cho thấy sự kỳ vọng rất lớn vào tính khả thi và đột phá của dự án lần này.

Johny Srouji, Phó Chủ tịch cấp cao về Công nghệ Phần cứng của Apple, không tiếc lời ca ngợi Q.ai là một đơn vị tiên phong trong việc kết hợp giữa thị giác máy tính và học máy để tạo ra những phương thức giao tiếp mới mẻ.

"Chúng tôi rất vui mừng khi mua lại công ty, với sự lãnh đạo của Aviad, và càng hào hứng hơn nữa với những gì sắp tới”, ông Srouji chia sẻ với tờ Reuters.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua AI đang nóng hơn bao giờ hết. Trong khi cựu giám đốc thiết kế của Apple - Jony Ive, đang hợp tác với OpenAI để phát triển một thiết bị AI mới, thì các công ty khác như Meta đã cho ra mắt các thiết bị hỗ trợ AI, ví dụ như kính Meta Ray-Ban với màn hình tích hợp trong tròng kính.

Canh bạc 2 tỷ USD này có thể là chìa khóa để Apple định nghĩa lại cách ta giao tiếp với máy móc trong thập kỷ tới, biến những điều tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng thành hiện thực ngay trên tai nghe hoặc chiếc kính đeo hàng ngày.