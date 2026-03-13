Nhà thầu quân sự giàu lên nhờ xung đột Iran

Cuộc xung đột tại Trung Đông trở "mỏ vàng" cho các tập đoàn công nghệ quốc phòng Mỹ khi giá cổ phiếu và hợp đồng quân sự liên tục lập lập đỉnh.

Theo Aljazeera, leo thang căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đã tạo ra một làn sóng đổ tiền vào công ty vũ khí. Trong khi cộng đồng quốc tế lo ngại về sự mất ổn định toàn cầu và những hệ lụy nhân đạo, thị trường chứng khoán lại ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng từ nhóm cổ phiếu nhà thầu quân sự lớn nhất hành tinh.

Báo cáo kinh tế gần đây cho thấy một mạng lưới chằng chịt giữa lợi ích chính trị và hoạt động kinh doanh vũ khí. Từ những hệ thống tên lửa truyền thống đến thuật toán AI thế hệ mới, sự tham gia từ các tập đoàn tư nhân đã trở thành xương sống sức mạnh quân sự Mỹ và đồng minh tại khu vực Trung Đông.

Công ty quân sự "hốt bạc"

Ngay khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng bằng sự tăng trưởng đột biến ở các "gã khổng lồ" công nghệ quốc phòng. Northrop Grumman ghi nhận mức tăng cổ phiếu 5%, trong khi RTX (trước đây là Raytheon) tăng 4,5% và Lockheed Martin tăng 3%.

Điều này chứng minh lợi nhuận ở mảng nhà thầu quốc phòng tỉ lệ thuận với mức độ khốc liệt của những điểm nóng trên bản đồ địa chính trị.

Các loại khí tài được Mỹ sử dụng trong xung đột tại Trung Đông. Ảnh: AJLabs.

Theo Aljazeera, Lockheed Martin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, cung cấp nhiều dòng tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II và F-22 Raptor. Những phi đội này liên tục thực hiện không kích vào hệ thống phòng không và cơ sở hạt nhân Iran.

Bên cạnh không quân, hệ thống pháo phản lực HIMARS và tên lửa ATACMS của hãng cũng được triển khai diện rộng. Nhu cầu về tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot đã khiến Lockheed Martin phải tăng công suất sản xuất lên 2.000 quả/năm.

Tập đoàn RTX giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp hỏa lực dẫn đường tầm xa. Tên lửa hành trình Tomahawk do hãng này sản xuất là vũ khí chủ lực trong nhiều đợt tấn công phủ đầu từ tàu hạm đội. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot (MIM-104) cũng được triển khai dày đặc để bảo vệ các căn cứ đồng minh trước tên lửa đạn đạo Iran.

RTX đã ghi nhận mức tăng trưởng cổ phiếu lên tới 110% trong giai đoạn từ 2023 đến đầu năm 2026. Điều này minh chứng cho sự phụ thuộc của quân đội vào tập đoàn này.

Năm 2024, 100 tập đoàn vũ khí lớn nhất thế giới đạt doanh thu 679 tỷ USD . Trong đó, Mỹ dẫn đầu với 334 tỷ USD (chiếm gần một nửa), bỏ xa Trung Quốc ( 88 tỷ USD ), Anh ( 52 tỷ USD ), Nga ( 31 tỷ USD ) và Pháp ( 26 tỷ USD ). Ảnh: AJLabs.

Việc ra mắt dòng drone tấn công LUCAS từ công ty SpektreWorks trở thành bước ngoặt trên chiến trường. Đây là loại drone tấn công một chiều với chi phí cực thấp, chỉ khoảng 35.000 USD /chiếc. So với những hệ thống tên lửa hàng triệu USD, LUCAS cho phép liên quân thực hiện các đợt tấn công bầy đàn với chi phí tối ưu.

Sự hiện diện của máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider từ Northrop Grumman gây chú ý. Tập đoàn này đang nắm giữ hợp đồng hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và không gian với giá trị hàng chục tỷ USD.

Cổ phiếu Northrop Grumman đã tăng 5% ngay trong tuần đầu của cuộc chiến. Các nhà lãnh đạo tập đoàn này đã cam kết với Nhà Trắng về việc tăng tốc độ sản xuất những dòng đạn dược thông minh để đáp ứng cường độ tiêu thụ cực lớn ở chiến dịch "Epic Fury".

Những tập đoàn vũ khí lớn nhất thế giới

Lockheed Martin tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu. Năm 2024, doanh thu vũ khí từ hãng đạt con số kỷ lục 64,65 tỷ USD , chiếm tới 91% tổng doanh thu toàn tập đoàn.

Bước sang năm 2025 và đầu năm 2026, con số này được dự báo sẽ tăng trưởng ít nhất 10% nhờ các hợp đồng khẩn cấp phục vụ chiến sự Iran. Hiện tại, Lockheed Martin đang quản lý lượng đơn đặt hàng tồn đọng trị giá hơn 150 tỷ USD , con số vượt xa GDP nhiều quốc gia đang phát triển.

Top 10 quốc gia chi đậm nhất cho quân sự trên thế giới. Ảnh: AJLabs.

Đứng thứ hai trong danh sách là tập đoàn RTX với doanh thu vũ khí năm 2024 đạt 43,6 tỷ USD . Họ không chỉ cung cấp vũ khí mà còn thống trị mảng điện tử hàng không và động cơ phản lực. Northrop Grumman xếp thứ 3 với 37,85 tỷ USD doanh thu từ mảng quốc phòng, tương đương 92% quy mô. General Dynamics đứng sau với 33,63 tỷ USD , tập trung mạnh vào xe thiết kế bọc thép và tàu ngầm hạt nhân.

Boeing, dù gặp khó khăn ở mảng dân dụng, vẫn thu về 30,55 tỷ USD từ hợp đồng quân sự như máy bay AH-64 Apache và P-8 Poseidon. Các tập đoàn vũ khí của Israel cũng ghi nhận sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng toàn cầu. Tổng doanh thu của 3 hãng lớn nhất gồm Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) và Rafael đã tăng 16%, đạt mức 16,2 tỷ USD .

Elbit Systems báo cáo lượng đơn hàng tồn đọng đạt 23,1 tỷ USD vào đầu năm 2025, với lợi nhuận ròng tăng 45%. IAI cũng đạt mức doanh thu kỷ lục 7,38 tỷ USD vào năm 2025 nhờ doanh số bán hệ thống tên lửa và không gian tăng vọt.

Giá cổ phiếu các công ty quốc phòng Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây. Ảnh: AJLabs.

Sản phẩm của Israel thường xuyên được quảng bá "đã qua thực chiến", tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường xuất khẩu.

Sự tập trung quyền lực kinh tế trong tay nhà thầu Mỹ và Israel rất rõ ràng. Trong danh sách 100 công ty vũ khí hàng đầu, doanh nghiệp Mỹ chiếm tới gần 50% tổng doanh thu, tương đương 334 tỷ USD .

Khi xung đột tại Iran mở rộng thành một cuộc chiến tiêu hao về hạ tầng, những hợp đồng cung cấp vũ khí dài hạn sẽ là "bầu sữa" lợi nhuận cho cổ đông. Tổng chi phí quân sự thế giới hiện vượt ngưỡng 2.700 tỷ USD , tạo ra thời hoàng kim cho các tập đoàn quân sự.