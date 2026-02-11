Ngày ra mắt Galaxy S26

Dòng flagship mới nhất của Samsung sẽ ra mắt vào rạng sáng ngày 26/2 theo giờ Việt Nam, tập trung nâng cấp phần cứng và bộ tính năng AI.

Ảnh dựng Galaxy S26+ dựa trên tin đồn. Ảnh: OnLeaks.

Samsung vừa thông báo tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked 2026 vào 10h ngày 25/2 giờ Mỹ (1h sáng 26/2 theo giờ Việt Nam). Dựa trên tin đồn, công ty Hàn Quốc dự kiến trình làng dòng smartphone đầu bảng Galaxy S26, bên cạnh một số sản phẩm khác.

So với những năm trước, sự kiện năm nay tổ chức trễ hơn (tháng 2 thay vì tháng 1). Tin đồn cho rằng những điều chỉnh trong chiến lược sản phẩm buộc Samsung lùi ngày ra mắt.

Tương tự bản tiền nhiệm, dòng Galaxy S26 dự kiến có 3 phiên bản gồm S26 tiêu chuẩn, S26+ và S26 Ultra. Hình ảnh và thông tin rò rỉ cho thấy những thiết bị này không có nhiều thay đổi về ngoại hình, chủ yếu nâng cấp phần cứng bên trong.

Phiên bản cao cấp nhất, Galaxy S26 Ultra, dự kiến trang bị màn hình AMOLED 6,9 inch, tích hợp công nghệ chống nhìn trộm mới. Thiết bị vẫn hỗ trợ bút cảm ứng S Pen, camera chính phía sau 200 MP, pin 5.000 mAh, sạc nhanh có dây 60 W và sạc không dây 25 W.

Trong khi đó, Galaxy S26 và S26+ có thể dùng màn hình AMOLED lần lượt 6,3 và 6,7 inch, camera sau 50 MP và chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế của Galaxy S26 không có nhiều thay đổi so với S25 với mặt trước phẳng, cạnh bo tròn và cụm camera xếp dọc trên mặt lưng, được bao quanh bởi phần lồi dạng viên thuốc.

Đáng chú ý khi kích thước màn hình của S26 tiêu chuẩn sẽ lớn hơn bản tiền nhiệm (6,3 inch thay vì 6,2 inch). Ngoài ra, WinFuture cho biết dung lượng pin trên model này được nâng từ 4.000 mAh lên 4.300 mAh.

Các tùy chọn RAM và dung lượng lưu trữ trên Galaxy S26 nhiều khả năng giống năm ngoái. Dù vậy, tin đồn cho rằng phiên bản 128 GB trên S26 sẽ bị loại bỏ. Sản phẩm cũng không có dải nam châm cho sạc không dây Qi2.

Samsung được cho giữ nguyên thông số camera trên Galaxy S26 với camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 10 MP, bên cạnh camera selfie 12 MP.

Thư mời tham gia sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Ảnh: Samsung.

Với Galaxy S26+, những nâng cấp có khả năng còn ít hơn. Ngoài chip Snapdragon mới, thiết bị nhiều khả năng vẫn dùng màn hình 6,7 inch Full HD+, pin 4.900 mAh, RAM 12 GB, thông số camera tương tự S26 tiêu chuẩn.

Trước đây, tin đồn cho biết phiên bản Plus sẽ bị loại bỏ khỏi dòng Galaxy S26 để thay bằng S26 Edge. Tuy nhiên do doanh số S25 Edge không như mong đợi, Samsung được cho đã hủy phát triển S26 Edge vào tháng 10/2025, quyết định mang trở lại mẫu Plus.

Nguồn tin dẫn lời chuyên gia trong ngành cho rằng ban đầu, Samsung muốn tận dụng màn hình OLED đã phát triển cho S26 Edge để dùng trên S26+. Tuy nhiên do thời gian phát triển gấp rút, hãng quyết định dùng tấm nền với thông số tương tự S25+.

Hình ảnh thư mời của Samsung cho thấy Galaxy AI là điểm nhấn trên dòng flagship mới, dù chưa rõ những nâng cấp cụ thể. Trước đó, công ty khẳng định tiếp tục đẩy mạnh bộ tính năng AI trên thiết bị di động.

Theo The Shortcut, Samsung dự kiến giới thiệu tai nghe Galaxy Buds4 và Buds4 Pro tại sự kiện, nâng cấp thiết kế và chất lượng âm thanh. Dựa trên tin đồn, thiết bị sẽ hỗ trợ cử chỉ đầu để nhận và từ chối cuộc gọi, tích hợp chip UWB để định vị tốt hơn với mạng Find Hub của Google.