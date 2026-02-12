Oppo Find X9 Ultra hé lộ diện mạo

Oppo Find X9 Ultra đang tiến gần ngày ra mắt khi loạt ảnh thực tế bất ngờ xuất hiện, phần nào hé lộ thiết kế cụm camera và những nâng cấp đáng chú ý về phần cứng.

Oppo Find X9 Ultra có thể được trình làng trong tháng 3. Ảnh: Notebookcheck.

Hình ảnh thực tế của Oppo Find X9 Ultra vừa xuất hiện trên mạng, phần nào hé lộ thiết kế của mẫu flagship sắp ra mắt. Dù thiết bị được đặt trong hộp bảo mật nhằm che giấu ngoại hình tổng thể, bố cục cụm camera phía sau vẫn có thể quan sát khá rõ.

Trong hình ảnh rò rỉ, có 2 chiếc điện thoại xuất hiện song song. Tuy nhiên, chưa có xác nhận liệu đây là 2 nguyên mẫu khác nhau của Find X9 Ultra hay chỉ một trong số này là phiên bản Ultra chính thức. Thiết bị nằm bên phải gây chú ý khi sở hữu nhiều lỗ khoét hơn, làm dấy lên nhận định đây có thể là Find X9 Ultra.

Qua hình ảnh, phiên bản Ultra tiếp tục sử dụng cụm camera tròn đặc trưng ở mặt lưng. Trước đó, các phiên bản Find X9 và Find X9 Pro ra mắt vào tháng 10/2025 đã chuyển sang bố trí camera ở góc trên bên trái. Sự khác biệt này cho thấy Oppo có thể đang định vị rõ ràng phiên bản Ultra như một model cao cấp nhất trong dòng sản phẩm.

Theo các tin đồn trước đó, Find X9 Ultra có thể được trang bị hệ thống camera ấn tượng với cảm biến chính Sony LYT-901 độ phân giải 200 MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Máy đi kèm camera siêu rộng Samsung JN5 50 MP, một camera tele tiềm vọng OmniVision OV52A 200 MP hỗ trợ zoom quang học 3x và thêm một camera tele tiềm vọng Samsung JN5 50 MP với zoom quang học 10x.

Một báo cáo trước đó cũng tiết lộ Oppo có thể cung cấp phụ kiện nhân tiêu cự mới 300 mm dành cho thiết bị này.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu Oppo Find X9 Ultra. Ảnh: Gizmochina.

Về cấu hình, dòng Find X9 và X9 Pro sử dụng chip Dimensity 9500, trong khi bản Ultra có thể trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Máy dự kiến sở hữu màn hình AMOLED 6,82 inch độ phân giải 2K, tần số quét 120 Hz. Dung lượng pin được đồn đoán ở mức khoảng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 50 W.

Theo kế hoạch, Oppo có thể tổ chức sự kiện ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 3 tới để giới thiệu Find X9 Ultra cùng Find X9s và X9s Pro. Mẫu điện thoại gập Find N6 cũng được dự đoán trình làng trong cùng tháng, song chưa rõ thông tin về việc xuất hiện chung sân khấu với dòng Find X9.

Mẫu flagship mới của ông lớn smartphone Trung Quốc được kỳ vọng sẽ lên kệ thị trường toàn cầu trong quý II năm nay.