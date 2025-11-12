Đêm đặc quyền cho những chủ nhân tiên phong của Oppo Find X9 series

Đăng Khôi chia sẻ: “Từ đầu sự kiện đến giờ, tôi và vợ cũng tranh thủ chụp một vài tấm hình để ghi lại buổi tiệc trang trọng hôm nay. Tôi cảm giác đây như những tấm hình được chụp ra bởi máy ảnh chuyên nghiệp chứ không phải điện thoại. Có thể nói, Oppo Find X9 series là chiếc điện thoại tôi ước ao từ trước đến nay giờ”. Nam ca sĩ thậm chí còn khuấy động bầu không khí bằng việc cầu hôn vợ lần thứ hai bằng Oppo Find X9 series, sau khi Thủy Anh ví outfit cặp đôi diện ở bữa tiệc như cô dâu và chú rể.