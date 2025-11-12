Đêm đặc quyền cho những chủ nhân tiên phong của Oppo Find X9 series

|
Chỉ sau 10 ngày ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, Oppo Find X9 series đã thể hiện sức hút mạnh mẽ khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp 5 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Là một trong những đơn vị phân phối chính hãng mẫu flagship này tại Việt Nam, Thế Giới Di Động không chỉ đưa ra loạt ưu đãi hấp dẫn, mà còn mang đến các khách hàng tiên phong bữa tiệc “The X-Privilege Night”với sự góp mặt của gia đình nghệ sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, reviewer công nghệ Hiếu Tôm và Hùng RV.
Được định vị là “King of Mobile Photography” (tạm dịch: Vua của nhiếp ảnh di động), không bất ngờ khi camera là tính năng được người dùng thử thách nhiều nhất. Dù vậy, Oppo Find X9 series vẫn có thể hoàn thành tốt mọi bài kiểm tra nhờ chất lượng hình ảnh đã được chứng minh thông qua sự hợp tác với hãng máy ảnh hàng đầu thế giới Hasselblad.
Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, 2 trong số những chủ nhân đầu tiên của Oppo Find X9 series tại Thế Giới Di Động. Đăng Khôi mới “trở lại” showbiz Việt sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Không chỉ giọng hát, nam ca sĩ còn gây ấn tượng với vẻ ngoài được các fan ví “trẻ mãi không già” dù đã bước qua tuổi 40.
Đăng Khôi tranh thủ chụp một vài tấm hình cho bà xã trước giờ khai tiệc. Ở Find X9 series, Oppo vẫn được trang bị chế độ chụp chân dung Hasselblad có thể zoom tối đa đến 3x và cho ra màu sắc chân thực, sống động vốn làm nên thương hiệu từ những chiếc flagship trước. Ngoài ra, khi hậu kỳ, Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI còn hỗ trợ cân chỉnh ảnh sáng, tối ưu tông màu da và tái hiện chi tiết trong nhiều bối cảnh, đặc biệt là những bức ảnh chụp ngược sáng hoặc trong điều kiện ánh sáng phức tạp.
Đăng Khôi chia sẻ: “Từ đầu sự kiện đến giờ, tôi và vợ cũng tranh thủ chụp một vài tấm hình để ghi lại buổi tiệc trang trọng hôm nay. Tôi cảm giác đây như những tấm hình được chụp ra bởi máy ảnh chuyên nghiệp chứ không phải điện thoại. Có thể nói, Oppo Find X9 series là chiếc điện thoại tôi ước ao từ trước đến nay giờ”. Nam ca sĩ thậm chí còn khuấy động bầu không khí bằng việc cầu hôn vợ lần thứ hai bằng Oppo Find X9 series, sau khi Thủy Anh ví outfit cặp đôi diện ở bữa tiệc như cô dâu và chú rể.
Ở góc nhìn chuyên môn, reviewer Hiếu Tôm đánh giá Oppo Find X9 series là chiếc smartphone “tất cả trong một”, giúp người dùng có thể mang đi bất cứ đâu và yên tâm với khả năng chụp ảnh, quay video lẫn các tác vụ hàng ngày. Điều này có được nhờ Oppo đã nâng cấp cho Find X9 series camera có độ phân giải đến 200 MP, khả năng quay 4K 120 khung hình/giây với định dạng Log 10-bit (1 tỷ màu) để thỏa sức hậu kỳ. Bên cạnh đó là viên pin silicon-carbon có dung lượng lớn đến 7.500 mAh cùng công nghệ sạc nhanh có dây SuperVOOC 80 W và không dây AirVOOC 50 W nhanh hàng đầu thị trường.
Không chỉ nổi bật với khả năng nhiếp ảnh, Find X9 series còn gây ấn tượng với bộ công cụ Oppo AI như trợ lý hội thoại thông minh, ghi âm, dịch thuật trực tiếp… Kết hợp ColorOS 16, chiếc flagship này mang đến nhiều trải nghiệm AI hữu dụng, tiêu biểu như AI Mind Space cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng với phím cứng Snap Key.
Đại diện cửa hàng của Thế Giới Di Động trao Oppo Find X9 series cho những khách hàng tiên phong. Dòng Find X nói riêng và smartphone Oppo nói chung đã chứng minh sức hút mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua, thông qua việc đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng khách hàng, đặc biệt là những người yêu công nghệ, thích chụp ảnh và cần một chiếc flagship toàn diện.
Trước khi bắt đầu buổi tiệc ấm cúng và sang trọng của những khách hàng tiên phong, reviewer Hùng RV chia sẻ trải nghiệm khi được trên tay sớm 2 siêu phẩm mới từ Oppo. Thay vì nói về những điểm ấn tượng của pin hay camera trên phiên bản Pro, anh khẳng định Oppo Find X9 bản tiêu chuẩn đã đủ để làm hài lòng cả các tín đồ công nghệ khó tính.
Oppo Find X9 series có giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam từ 22,99 triệu đồng đến 32,99 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản Oppo Find X9 16 GB + 512 GB màu Titan được mở bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với giá 26,99 triệu đồng. Khi mua sản phẩm tại chuỗi bán lẻ này, người dùng sẽ nhận bộ quà tặng trị giá 10 triệu đồng: Gói Premium Service+ gồm 24 tháng bảo hành, 12 tháng bảo hiểm màn hình, bảo hành tận nơi trong 90 phút, bảo hành toàn cầu; thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng; tặng SIM 5G 100 GB tốc độ cao, Google One AI Premium 3 tháng; trả chậm 0% lãi suất.