Oppo Find X9 series: Thiết kế mới, pin mạnh và camera cân trọn nhu cầu

Oppo Find X9 series chính hãng Việt Nam có đầy đủ tính năng kèm bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên biệt như phiên bản nội địa đã “tạo sóng” trên thị trường công nghệ cách đây không lâu.

So với thế hệ tiền nhiệm, Oppo Find X9 series có nhiều cải tiến ấn tượng, dễ thấy nhất là sự xuất hiện của phiên bản màu đỏ sang trọng, camera được bố trí thành cụm vuông, viên pin có dung lượng lớn đến 7.500 mAh và hệ điều hành ColorOS 16 mang lại trải nghiệm mượt mà.

Thiết kế sang trọng, bền bỉ với màu sắc thời thượng

Oppo Find X9 có 3 lựa chọn màu sắc gồm đỏ, đen và xám, trong khi Find X9 Pro có 2 lựa chọn xám, trắng. Cả hai phiên bản đều sở hữu thiết kế nguyên khối với cạnh viền kim loại cùng bề mặt kính nhung không bám vân tay.

Được trang bị viên pin lớn đến 7.500 mAh dẫn đầu phân khúc cao cấp, nhưng Find X9 chỉ mỏng 7,99 mm và nhẹ 203 g, trong khi con số này ở Find X9 Pro lần lượt là 8,25 mm và 215 g. So với thế hệ tiền nhiệm, Find X9 có tăng nhẹ về độ dày lẫn trọng lượng, còn Find X9 Pro không thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, máy lại cho cảm giác cầm nắm rất thoải mái nhờ bố cục được tái cấu trúc theo thiết kế công thái học.

Ngoại hình Oppo Find X9 và Find X9 Pro không có quá nhiều khác biệt.

Sau 3 năm sử dụng thiết kế camera bố trí theo cụm tròn, Oppo sắp xếp camera của Find X9 series thành cụm vuông và không có quá nhiều khác biệt giữa 2 phiên bản (cụm đèn flash của Find X9 Pro được đặt bên ngoài thay vì tích hợp cùng logo Hasselblad trên Find X9). Thay đổi này giúp hãng có thể trang bị cho máy viên pin silicon-carbon thế hệ thứ ba với dung lượng lớn hơn đáng kể.

Màn hình cũng là một điểm khác biệt của Find X9 series. Tuy kích thước không thay đổi (6,59 inch cho Find X9 và 6,78 inch cho Find X9 Pro), nhưng flagship mới của Oppo lại sở hữu viền 1,15 mm siêu mỏng để mang lại tỷ lệ hiển thị ấn tượng trên 95%. Ngoài ra, hãng cũng sử dụng màn hình phẳng cho cả hai phiên bản, vừa sang trọng, vừa dễ dán kính cường lực hơn màn hình cong.

Máy sở hữu thiết kế nguyên khối bền bỉ, camera được bố trí theo cụm vuông, phím Snap Key và màn hình phẳng cho cả hai phiên bản.

Nút chuyển giữa các chế độ chuông - rung - im lặng đã được thay bằng phím cứng Snap Key giúp người dùng tùy biến giữa nhiều tác vụ: Lưu vào Không gian tinh thần AI; bật chế độ không làm phiền; bật đèn pin; ghi âm; dịch thuật... Vị trí đặt cảm biến vân tay siêu âm 3D được nâng lên cao để người dùng dễ thao tác hơn khi sử dụng và độ nhạy cũng tăng đáng kể. Máy đồng thời đạt chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP66, IP68, IP69 đảm bảo độ bền bỉ lâu dài.

Pin 7.500 mAh, hệ điều hành ColorOS 16

Viên pin dẫn đầu phân khúc flagship là một trong những điểm đáng tự hào của Oppo Find X9 series. Cụ thể, dung lượng pin của Find X9 và Find X9 Pro lần lượt là 7.025 mAh và 7.500 mAh, cao hơn đáng kể so với các đối thủ cũng như chính Find X8 series.

Với viên pin mạnh mẽ này, người dùng có thể yên tâm sử dụng Find X9 series xuyên suốt ngày dài mà không lo trải nghiệm bị gián đoạn. Ngay cả trong trường hợp cần “cấp cứu”, máy cũng được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80 W với củ cáp sạc được tặng trực tiếp trong hộp.

Tiếp nối thành công của ColorOS 15 từng “làm mưa làm gió” trên Find N5 và Find X8 series, với Find X9 series, Oppo cập nhật lên phiên bản ColorOS 16 với độ mượt mà ấn tượng.

ColorOS 16 nâng trải nghiệm mượt mà lên một tầm cao mới.

ColorOS 16 được giới mộ điệu đánh giá là hệ điều hành toàn diện hàng đầu cho smartphone Android. Với hệ điều hành này, Oppo mang đến cải tiến lớn về thiết kế giao diện, lấy cảm hứng từ hiệu ứng khúc xạ ánh sáng trên bề mặt kính để mang đến sự nhẹ nhàng, tinh tế cho hành trình trải nghiệm. Không chỉ vậy, ColorOS 16 còn có thể tùy biến màn hình nền với đa dạng chủ đề, đồng thời tạo cảm giác liền mạch giữa màn hình khóa, màn hình chính và trung tâm thông báo.

Trải nghiệm liền mạch còn được thể hiện ở khả năng duy trì độ mượt mà ngay cả khi xử lý khối lượng tác vụ nặng. Với nền tảng quản lý tài nguyên thông minh Trinity Engine và công nghệ Star Compiler mới nhất, tốc độ phản hồi, khởi động ứng dụng, cuộn hay tải nội dung đều được gia tăng đáng kể. Ngoài ra, Find X9 series còn dễ dàng kết nối máy tính Windows lẫn Apple thông qua ứng dụng O+ Connect, qua đó mang đến “làn gió mới” với những người dùng muốn sử dụng smartphone Oppo nhưng vẫn giữ nguyên hệ sinh thái công nghệ đang có.

Phím tắt lưu vào Không gian tinh thần AI là lựa chọn mặc định của Snap Key.

Loạt tính năng AI trên Find X9 series được nâng cấp ấn tượng. Đơn cử như Không gian tinh thần (AI Mind Space) với phím tắt mặc định được cài đặt cho Snap Key đóng vai trò như một “bộ não thứ hai”, là không gian AI được “cá nhân hóa” cho từng dùng thông qua quá trình sử dụng.

Nói cách khác, nếu cần ghi nhớ thông tin gì trên màn hình, người dùng chỉ cần vuốt 3 ngón tay để lưu vào Không gian tinh thần AI. Sau đó, với bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra, AI của Oppo Find X9 series sẽ tổng hợp từ những thông tin người dùng đã lưu, kết hợp dữ liệu tra cứu được trên Internet, để đưa ra đáp án tối ưu nhất.

Camera 200 MP nâng tầm trải nghiệm di động

Định vị là “King of Mobile Photography” (tạm dịch: Vua của nhiếp ảnh di động), Oppo Find X9 series tạo ra chuẩn mực mới khi không chỉ kéo dài sự hợp tác với thương hiệu máy ảnh nổi tiếng Thụy Điển Hasselblad, mà còn trang bị camera tele cảm biến 1/1,56 inch có độ phân giải lớn đến 200 MP (ở phiên bản Pro), hỗ trợ công nghệ DCG (Dual Conversion Gain) cho phép chụp một khung hình với 2 mẫu ánh sáng khác nhau.

Tiêu cự 70 mm của camera tele này còn có thể nâng lên 230 mm (tương đương mức zoom quang 10x) nhờ bộ bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad cũng được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá 5,99 triệu đồng. Kết hợp bộ phụ kiện này, Find X9 Pro đủ sức “thách thức” mọi concert từ mọi vị trí nhờ khả năng zoom linh hoạt.

Khả năng zoom linh hoạt giúp người dùng tự tin bước vào thế giới nhiếp ảnh.

Từ camera chính, siêu rộng đến tele của Find X9 series đều có độ phân giải từ 50 MP, đảm bảo bức ảnh được chụp ra sắc nét kể cả khi đã qua crop chỉnh sửa. Thuật toán hình ảnh LUMO độc quyền từ Oppo cùng nhiều tính năng AI xóa vật thể, tăng độ nét, chỉnh sáng... cũng được tích hợp để người dùng thỏa sức sáng tạo.

Về khả năng quay video, Oppo cũng nâng cấp để tất cả ống kính trên Find X9 series đều có thể quay 4K và 60 fps, riêng camera tele hỗ trợ tối đa 120 fps. Đặc biệt hơn, chiếc flagship này còn có thể quay video ở định dạng Log 10-bit (1 tỷ màu), phù hợp những nhà sáng tạo muốn sở hữu các thước phim đậm chất điện ảnh sau hậu kỳ.

Với mức giá từ 22,99 triệu đồng đến 32,99 triệu đồng tùy phiên bản, Oppo Find X9 series trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng muốn sở hữu chiếc flagship không chỉ tích hợp tất cả trong một, mà còn được đầu tư và chăm chút tỉ mỉ đến từng khía cạnh nhỏ nhất. Trong bối cảnh các hãng công nghệ đang chạy đua trên đấu trường flagship dịp cuối năm, Oppo Find X9 series hứa hẹn là đối thủ nặng ký trên bảng xếp hạng smartphone cao cấp tại Việt Nam và trên toàn cầu.