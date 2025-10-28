Từ Find X đến Find X9 và cách Oppo dẫn đầu trải nghiệm di động

7 năm kể từ màn ra mắt ấn tượng tại Paris, Oppo Find X series đã đi qua một hành trình với nhiều cải tiến ấn tượng, song song bắt nhịp và định hình xu hướng smartphone toàn cầu.

Bằng cách chọn kinh đô ánh sáng là điểm khởi đầu cho dòng flagship X series, Oppo đã biến chiếc Find X trở thành bàn đạp để vươn ra thế giới. Từ cú hích toàn cầu, sau 7 năm, Oppo đã khiến các tín đồ công nghệ phải ngóng chờ sự xuất hiện của Find X9 series mới nhất.

7 năm, 8 thế hệ flagship

Oppo Find X ra mắt năm 2018 không chỉ tạo sự thú vị từ chiếc camera trượt độc đáo, mà còn gây ấn tượng với hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D để mở khóa và màn hình toàn vẹn có tỷ lệ tới 93,8% nâng tầm tầm trải nghiệm hiển thị. Đây cũng là thời điểm hãng công bố công nghệ sạc nhanh SuperVOOC tồn tại và phát triển đến tận ngày nay.

Chiếc Find X series đầu tiên với điểm nhấn camera trượt ra mắt năm 2018.

Chỉ 2 năm sau, chiếc Find X2 ra đời đưa tốc độ sạc nhanh lên một tầm cao mới với 65 W, đồng thời nâng tần số quét màn hình lên 120 Hz và trang bị cảm biến Sony chất lượng cao cho camera. Tiếp đến, Find X3 Pro được “trình làng” năm 2021 cho người dùng một chiếc màn hình 10-bit (khả năng hiển thị 1 tỷ màu) đầu tiên cùng thiết kế cụm camera không gờ nhô tạo cảm giác liền mạch và tinh tế.

Năm 2022 đánh dấu sự đột phá của Find X series khi Oppo bắt tay Hasselblad - hãng máy ảnh Thụy Điển với chất lượng quang học hàng đầu thế giới - để tái định nghĩa trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Chiếc Find X5 Pro ra mắt trong năm này không chỉ sở hữu thiết kế gốm cao cấp, mà còn có cụm camera Hasselblad giúp người dùng tạo ra những “tác phẩm” nhiếp ảnh thực thụ, kết hợp vi xử lý NPU MariSilicon X do hãng tự phát triển để xóa tan nỗi lo chụp hình/quay video trong điều kiện thiếu hoặc ánh sáng phức tạp.

Hợp tác Hasselblad là dấu ấn đột phá của Oppo.

Máy ảnh sử dụng cảm biến medium format của Hasselblad được ví như xa xỉ phẩm của giới nhiếp ảnh. Song, trải nghiệm chụp ảnh với độ chân thực, sắc nét và màu sắc nổi bật của Hasselblad luôn được Oppo ưu ái dành tặng người dùng kể từ chiếc Find X5 Pro. Song song đó là công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80 W để đảm bảo mọi trải nghiệm hàng ngày với smartphone luôn liền mạch.

Dòng Find X6 và Find X7 mang đến những đột phá về thiết kế và camera. Nếu Find X6 là lần đầu Oppo mang thiết kế mặt lưng da sang trọng lên máy, thì Find X7 là lần đầu tiên hãng trang bị cho máy tới 2 camera tele (tiềm vọng kép) để người dùng chụp ảnh tầm xa dễ dàng.

Những chiếc máy này ấn tượng và bền bỉ đến mức khi Paris Saint-Germain vô địch UEFA Champions League 2024/25 cách đây ít lâu, các tín đồ công nghệ không khỏi bất ngờ khi Désiré Doué - tiền đạo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 - đã selfie cùng danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” bằng chiếc Find X7 Ultra.

Find X series đã trở thành dòng flagship được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Khi Oppo đưa Find X8 series trở lại Việt Nam, mẫu máy ngay lập tức trở thành đại diện “quốc dân” trong phân khúc flagship Android. Thiết kế tối giản sang trọng, camera Hasselblad với khả năng zoom đến 120x, hệ điều hành ColorOS 15 cùng loạt tính năng AI cùng dung lượng pin đến 5.910 mAh đã mang đến doanh số ấn tượng cho cái tên này. Đây chính là nền tảng để người dùng Việt tiếp tục chuẩn bị có cơ hội sở hữu siêu phẩm Find X9 series chính hãng.

Kỳ vọng “cú nổ” Find X9 series

Màn ra mắt tại quê nhà Trung Quốc mang đến nhiều sự hào hứng cho các tín đồ công nghệ thế giới. Với phiên bản này, người dùng sẽ sở hữu camera tele Hasselblad với độ phân giải tới 200 MP đảm bảo độ chi tiết hoàn hảo kể cả khi zoom siêu xa và crop ảnh.

Màn ra mắt ấn tượng của Oppo Find X9 series tại Trung Quốc.

“Bắt trend” nhiếp ảnh “thứ tôi thấy và thứ tôi chụp”, Find X9 series mong muốn mỗi chi tiết trong bức ảnh của người dùng đều có thể tạo ra một góc nhìn mới. Đi kèm với đó là bộ ống kính tăng tiêu cự chuyên biệt gồm cả ốp lưng và báng cầmcho phép người dùng thử nghiệm đa dạng cấp độ zoom.

Find X9 series không còn giữ thiết kế cụm camera tròn như 3 thế hệ trước đó, nhưng bù lại là viên pin có dung lượng lớn đến 7.500 mAh kèm công nghệ sạc siêu nhanh SuperVOOC 80 W. Giới công nghệ Việt đang kỳ vọng với bản quốc tế (dành cho các thị trường ngoài Trung Quốc), Oppo sẽ không giảm dung lượng pin và sẽ bán kèm bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad chính hãng.

Find X9 series thay đổi phong cách thiết kế, nhưng sở hữu viên pin dung lượng lớn đến 7.500 mAh cùng bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad ấn tượng.

Điểm đặc biệt tiếp theo đến từ vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ. Oppo Find X9 series sẽ là flagship đầu tiên sử dụng chip này. Ngoài ra, hệ điều hành ColorOS 16 mới cũng hứa hẹn mang đến độ mượt mà đáng kể, đồng thời tối ưu cho loạt tính năng AI được kỳ vọng đi sâu hơn nữa vào trải nghiệm và “cá nhân hóa” cho từng người dùng thông qua quá trình sử dụng.

Hành trình phát triển của Find X series là lời khẳng định rõ nhất cho triết lý kiến tạo flagship của Oppo: Không ngừng đổi mới qua những đột phá về công nghệ.

Từ những cải tiến về thiết kế, đột phá của camera, dấu ấn từ hệ điều hành cùng các tính năng AI hay mới nhất là pin và công nghệ sạc siêu nhanh, qua từng mẫu Find X ra mắt, Oppo lại cho thấy khả năng bắt nhịp xu hướng công nghệ nhanh chóng, đồng thời liên tục tạo ra tiêu chuẩn mới cho flagship nhờ thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của người dùng.