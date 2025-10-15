Oppo A6 Pro series: Viên pin 7.000 mAh và những nâng cấp toàn diện

Oppo thể hiện những nâng cấp đáng kể ở dòng A series, khi trang bị viên pin 7.000 mAh lớn nhất phân khúc cho A6 Pro, góp phần duy trì độ bền bỉ kết hợp bổ sung nhiều tính năng mới.

Với học sinh, sinh viên hay người lao động phổ thông trẻ, nhu cầu sở hữu một chiếc smartphone đáp ứng đa dạng tác vụ, có thể sử dụng xuyên suốt ngày dài đi kèm mức giá phải chăng vẫn luôn hiện hữu. Thấu hiểu điều này, Oppo chỉ mất hơn nửa năm để nâng cấp A5 Pro thành một phiên bản mới bền bỉ, mạnh mẽ và đa nhiệm hơn - Oppo A6 Pro - “vua độ bền” ở phân khúc tầm trung.

Pin dẫn đầu phân khúc về dung lượng, tốc độ và khả năng sạc ngược

Nếu các đối thủ sở hữu pin có dung lượng 5.000-5.600 mAh, hay chính phiên bản tiền nhiệm được trang bị pin 5.800 mAh, Oppo A6 Pro mang tới trải nghiệm bền bỉ đáng kinh ngạc nhờ viên pin lớn tới 7.000 mAh. Đây không phải chiếc smartphone đầu tiên có dung lượng pin lớn đến thế, nhưng là chiếc máy tiên phong đặt viên pin 7.000 mAh trong một hình hài mỏng nhẹ và thời thượng.

Oppo A6 Pro series có ngoại hình mỏng nhẹ nhưng sở hữu viên pin dung lượng lớn nhất phân khúc.

Viên pin 7.000 mAh của Oppo A6 Pro được phát triển dựa trên thiết kế cell graphite mật độ cao, mang đến chuẩn mực mới cho thời lượng sử dụng. Thử nghiệm thực tế của hãng cho thấy chiếc smartphone này có thể phát video YouTube HD trong 20 giờ, đàm thoại hơn 58 giờ và gọi WhatsApp tới 27 giờ liên tục.

Trải nghiệm thực tế cho thấy nếu chạy các tác vụ cơ bản như lướt mạng xã hội, gọi điện, nhắn tin, xem video, chụp ảnh, quay phim... xuyên suốt một ngày, máy chỉ tiêu tốn khoảng 55-60% pin. Nếu người dùng biết cân đối, việc sử dụng hơn 2 ngày cho một lần sạc đầy là khả thi với viên pin 7.000 mAh.

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy qua ngày mà không cần cắm sạc.

Hơn nữa, Oppo cũng ưu ái trang bị củ cáp sạc kèm công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W cho A6 Pro series, không chỉ cải tiến so với 45 W ở phiên bản tiền nhiệm, mà còn là duy nhất trong phân khúc tầm trung sở hữu viên pin dung lượng lớn đến 7.000 mAh. Thay vì phải đánh đổi để lựa chọn giữa pin mạnh hay sạc nhanh, người dùng Oppo A6 Pro có cả hai. Nhờ vậy, chỉ mất 5 phút để người dùng sạc được 12% - đủ đảm bảo liên lạc không bị cắt đứt - hay 61 phút để lên mức tối đa 100%. Đặc biệt, theo thử nghiệm của hãng, viên pin này còn có độ bền vượt trội khi duy trì trên 80% dung lượng ban đầu sau 5 năm sử dụng (tương đương 1.830 chu kỳ sạc).

Ngoài ra, Oppo A6 Pro series còn sở hữu tính năng sạc ngược cho loa, tai nghe hay đồng hồ thông minh, vốn là những món phụ kiện thuộc hệ sinh thái công nghệ của nhiều người dùng. Chắc hẳn ai cũng từng gặp trường hợp tai nghe Bluetooth hết pin giữa bài nhạc đang phát dở ngay trên đường. Lúc này, thay vì phải kiếm nơi có ổ cắm sạc hay mang theo một cục pin dự phòng nặng túi, người dùng có thể lấy ngay Oppo A6 Pro cùng sợi dây cáp để bắt đầu sạc ngược cho chiếc tai nghe.

Oppo A6 Pro series hỗ trợ tính năng sạc ngược cho tai nghe, smartwatch hay cả một chiếc smartphone khi cần.

Độ bền bất chấp điều kiện khắc nghiệt

Oppo A series được định vị là dòng điện thoại bền bỉ hàng đầu. Yếu tố này không dừng lại ở dung lượng pin mạnh mẽ, mà còn thể hiện ở khả năng giúp người dùng sử dụng thoải mái trong cả những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Oppo A6 Pro tiếp tục duy trì chuẩn kháng nước cao nhất gồm IP66, IP68 và IP69 giống phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, máy cản trở được tia nước áp suất cao trong tối đa 3 phút, có thể ngâm nước sâu 1,5 m suốt 30 phút, chống chịu tia nước nóng đến 80 độ C, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn.

Chiếc smartphone mới của Oppo có thể chạy ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Nói cách khác, người dùng có thể sử dụng chiếc smartphone này dưới trời mưa hay không cần lo lắng nếu lỡ đổ nước nóng lên. Thậm chí, Oppo A6 Pro còn kháng tới 18 loại chất lỏng, có thể gọi điện ngay cả khi bị đông cứng trong đá và livestream dưới nước (độ sâu 50 cm với nước tinh khiết và 25 cm với nước sông) một cách ổn định.

Bên ngoài, máy được trang bị khung viền nguyên khối cùng lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng, đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội, có mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ Crystal Shield hỗ trợ hạn chế trầy xước, va đập. Bên trong, hợp kim nhôm cao cấp AM04 do chính Oppo phát triển, với khả năng chịu được tới 1.000 lần uốn cong, cũng được sử dụng để bảo vệ bo mạch chủ và các linh kiện cốt lõi.

Thiết kế thời thượng với hiệu năng ổn định

Như đã nói, dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, Oppo A6 Pro vẫn giữ được sự mỏng nhẹ, tinh tế cùng cảm giác cầm nắm thoải mái, linh hoạt. Máy mỏng chỉ 8 mm, nhẹ 188 g, có 3 lựa chọn màu sắc gồm Titan ánh xanh, Xanh vũ trụ, Hồng thạch anh lấy cảm hứng từ thiên nhiên và được chế tác tỉ mỉ.

Cải tiến đáng kể của chiếc máy này so với mẫu tiền nhiệm là màn hình Ultra Bright cùng tấm nền Full HD+ AMOLED có tần số quét đến 120 Hz được trang bị cho mọi phiên bản. Kết hợp viền màn hình siêu mỏng 2,23 mm và độ sáng tối đa 1.400 nits, Oppo A6 Pro mang đến khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chân thực, sống động, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhòe, giật, lag và hiển thị rõ kể cả dưới ánh sáng mạnh.

Titan ánh xanh, Xanh vũ trụ và Hồng thạch anh là 3 lựa chọn màu sắc thời thượng của Oppo A6 Pro.

Vi xử lý MediaTek G100 Processor/Dimensity 6300 mang đến hiệu năng ổn định, cùng hệ thống tản nhiệt Super Cool VC, giúp máy luôn duy trì nhiệt độ tối ưu, đảm bảo vận hành êm ái ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Sức mạnh từ con chip này cũng giúp người dùng tận dụng tối đa bộ công cụ AI được trang bị cho máy, gồm trợ lý AI dành cho tài liệu hỗ trợ dịch thuật, tóm tắt, soạn văn bản và ghi chú, hay các tính năng nhiếp ảnh AI cho phép xóa phần phản chiếu, tăng cường độ rõ nét, chọn bố cục hoặc gương mặt hoàn hảo...

Người dùng dễ dàng tận dụng bộ công cụ AI cho mọi nhu cầu học tập, làm việc, sáng tạo hoặc giải trí.

Trải nghiệm mượt mà còn được nâng tầm nhờ giải pháp cấp hệ thống được tích hợp trên ColorOS 15. Bộ công nghệ độc quyền của Oppo gồm thuật toán Trinity Engine sẽ tăng cường sự ổn định tổng thể của hệ thống, trong khi thuật toán đồ họa ánh sáng mang đến các hiệu ứng hoạt ảnh song song và liền mạch vốn chỉ có trên các dòng flagship.

Máy sử dụng hệ điều hành Android 15 với giao diện ColorOS 15.

Sự tiện lợi đến từ viên pin dung lượng lớn giúp xóa đi nỗi lo sập nguồn hay tìm điểm cắm sạc; thiết kế thời thượng đẩy lùi định kiến về việc phải hy sinh ngoại hình để có hiệu năng; màn hình sáng ngay cả dưới trời nắng gắt; loa phát âm lớn tới 300%; kết cấu bền bỉ, chống va đập, bụi bẩn, nước... là những yếu tố khẳng định Oppo A6 Pro là chiếc smartphone lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển ngoài trời.

Oppo A6 Pro series có giá bán chính thức từ 7,49 triệu đồng đến 9,99 triệu đồng, được đánh giá dễ tiếp cận với đa dạng đối tượng người dùng. Với viên pin 7.000 mAh bền bỉ, khả năng chạy đa nhiệm kể cả AI ổn định, ngoại hình cá tính cùng mức giá phải chăng, mẫu máy được kỳ vọng trở thành điểm sáng ở phân khúc tầm trung, thể hiện cam kết “luôn không ngừng đổi mới, tối ưu công nghệ để tạo ra những sản phẩm bền bỉ và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng” của Oppo.