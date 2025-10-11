'Chiến binh A-Bền' MONO đốt cháy năng lượng cùng Oppo A6 Pro series

Đại diện Oppo Việt Nam, chia sẻ: “Oppo luôn không ngừng đổi mới, tối ưu công nghệ để tạo ra những sản phẩm bền bỉ và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đặc biệt, dòng Oppo A series luôn khẳng định vị thế với công nghệ pin ưu việt. Mỗi thế hệ tiếp theo không chỉ nâng cấp về hiệu suất, mà còn được tinh chỉnh để bền bỉ hơn theo thời gian”. Oppo A6 Pro series có giá bán lẻ chính thức từ 7,49 triệu đồng. Từ nay đến hết 31/10, người dùng đặt trước sẽ nhận ưu đãi đặc biệt đến 2 triệu đồng gồm: Tặng ngay 300.000 đồng; bảo hành 24 tháng; thu cũ đổi mới trợ giá tới 1 triệu đồng; trả góp 0% lãi suất; gói dung lượng data Viettel 30 GB trong 30 ngày (1 GB/ngày). Đặc biệt, sự kiện tại Gigamall Phạm Văn Đồng sẽ diễn ra từ nay đến hết 12/10, mang đến cơ hội trải nghiệm A6 Pro series của Oppo cho đông đảo người tiêu dùng.