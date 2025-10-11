'Chiến binh A-Bền' MONO đốt cháy năng lượng cùng Oppo A6 Pro series

|
Hơn nửa năm sau thế hệ A5 Pro, Oppo ra mắt A6 Pro series với nhiều cải tiến độc đáo, đặc biệt là thời lượng pin cùng màn hình có tần số quét đến 120 Hz, hướng tới đối tượng người dùng lao động phổ thông trẻ, học sinh, sinh viên cần một chiếc smartphone đa nhiệm, bền bỉ cùng mức giá phải chăng.
Oppo luôn gây ấn tượng với người dùng bằng những màn ra mắt sản phẩm sáng tạo. Nếu khối băng phát ra nhạc chuông là điểm nhấn trong màn chào sân của A5 Pro, thì chiếc hộp khổng lồ trên sân khấu chiều 10/10 khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò. Khi chiếc hộp được kích hoạt bằng cách cắm sạc Oppo A6 Pro, MONO bước ra trong sự reo hò của hàng trăm người tại Gigamall Phạm Văn Đồng.
|
Lấy hình tượng “Chiến binh A-Bền” trong lần ra mắt này, MONO xuất hiện với thần thái luôn tràn đầy năng lượng, không ngừng chuyển động, vượt qua mọi giới hạn và làm chủ cuộc sống theo cách riêng. Đó cũng chính là tinh thần Oppo muốn mang đến cho dòng A6 Pro series mới. Nam ca sĩ chia sẻ: “Nếu pin sạc đầy là 100%, thì MONO đang đạt 1000% năng lượng tại đây”.
|
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là hoạt động thách đấu giữa MONO và các reviewer công nghệ. “Biệt đội chiến binh” với nguồn năng lượng dồi dào cùng nhau thực hiện thử thách nâng tạ liên tục cho đến khi chiếc đèn được sạc bởi Oppo A6 Pro bật sáng. Tất cả tạo nên màn tranh tài căng thẳng, bởi mỗi thành viên đều phải nỗ lực nâng tạ nhanh nhất có thể trước viên pin 7.000 mAh cùng khả năng sạc ngược của Oppo A6 Pro.
Luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết, MONO nhiệt tình tương tác cùng các fan tại sự kiện với mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng này tới mọi người. Một người hâm mộ may mắn đã có cơ hội được sạc ngược smartphone bằng chiếc Oppo A6 Pro của MONO, trước khi cùng anh tham gia thử thách đua xe ở booth “Tốc chiến về đích - siêu sạc thần tốc”.
Nam ca sĩ nổi tiếng chiều fan còn video call để một người hâm mộ ở xa có cơ hội hòa chung bầu không khí khi anh trình diễn bản hit Chăm hoa. Điều bất ngờ là sau chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt, chiếc Oppo A6 Pro của MONO vẫn còn 98% pin.
Theo công bố từ hãng, viên pin 7.000 mAh được phát triển dựa trên thiết kế cell graphite mật độ cao, có thể phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại liên tục hơn 58 giờ và gọi thoại WhatsApp đến 27 giờ. Kết quả thử nghiệm cho thấy sau 1.830 chu kỳ sạc (tương đương hơn 5 năm sử dụng), pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng ban đầu, đồng thời luôn duy trì khả năng sạc đầy 100% chỉ trong 61% khi sử dụng công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W. Đây là lý do MONO có thể thoải mái bung sức cùng Oppo A5 Pro tại sự kiện ra mắt mà không lo “cạn năng lượng”.
Là thiết bị thuộc dòng A series bền bỉ, Oppo A6 Pro cũng sở hữu khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP66/IP68/IP69 cùng chứng nhận “Độ bền chuẩn quân đội”. Tại sự kiện, các tín đồ công nghệ đã được trải nghiệm sử dụng thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt tại booth “Kích nhiệt đường đua - Siêu mượt vượt địa hình”, khi máy vẫn duy trì độ mượt mà kể cả ở môi trường nóng hơn 40 độ C.
|
Về ngoại hình, Oppo A6 Pro mỏng chỉ 8 mm và nhẹ 188 g, được thiết kế với khung viền nguyên khối. Màn hình chuẩn IMAX có tỷ lệ hiển thị trên thân máy đến 93%, kết hợp nâng cấp tần số quét lên 120 Hz cho trải nghiệm thị giác ấn tượng. Máy có 3 lựa chọn màu thời thượng gồm Titan ánh xanh, Xanh vũ trụ và Hồng thạch anh được chế tác tỉ mỉ lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Trong khi đó, hiệu năng của Oppo A6 Pro được tối ưu bởi thuật toán Trinity Engine và thuật toán độ họa ánh sáng độc truyền trên hệ điều hành ColorOS 15 đảm bảo trải nghiệm mượt mà. Các tính năng AI cũng được tích hợp nhằm mang đến cuộc sống tiện lợi, dễ dàng và đa nhiệm hơn cho người dùng.
|
Đại diện Oppo Việt Nam, chia sẻ: “Oppo luôn không ngừng đổi mới, tối ưu công nghệ để tạo ra những sản phẩm bền bỉ và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đặc biệt, dòng Oppo A series luôn khẳng định vị thế với công nghệ pin ưu việt. Mỗi thế hệ tiếp theo không chỉ nâng cấp về hiệu suất, mà còn được tinh chỉnh để bền bỉ hơn theo thời gian”. Oppo A6 Pro series có giá bán lẻ chính thức từ 7,49 triệu đồng. Từ nay đến hết 31/10, người dùng đặt trước sẽ nhận ưu đãi đặc biệt đến 2 triệu đồng gồm: Tặng ngay 300.000 đồng; bảo hành 24 tháng; thu cũ đổi mới trợ giá tới 1 triệu đồng; trả góp 0% lãi suất; gói dung lượng data Viettel 30 GB trong 30 ngày (1 GB/ngày). Đặc biệt, sự kiện tại Gigamall Phạm Văn Đồng sẽ diễn ra từ nay đến hết 12/10, mang đến cơ hội trải nghiệm A6 Pro series của Oppo cho đông đảo người tiêu dùng.