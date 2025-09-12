Oppo Finders Club - giao thoa giữa công nghệ và thấu hiểu người dùng

Trên hành trình nâng tầm trải nghiệm công nghệ, Oppo ra mắt Finders Club - cộng đồng người dùng cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ và lan tỏa những nguồn cảm hứng sáng tạo.

Đặt chân vào Việt Nam năm 2013, Oppo liên tục ghi dấu ấn thông qua những sáng kiến công nghệ từ hệ thống camera đột phá, thiết kế tinh xảo đến bộ công cụ AI tích hợp tiện lợi.

Không dừng lại ở thông số kỹ thuật, điều khiến Oppo khác biệt còn ở cách thương hiệu này định hình mối quan hệ dài lâu với người dùng. Với mong muốn xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm gắn kết để mỗi người dùng có cơ hội được lắng nghe, chia sẻ và kết nối, Finders Club, một cộng đồng dành riêng cho người dùng flagship cao cấp Oppo Find X Series và Find N Series, ra đời.

Ngoài công nghệ đột phá, Oppo còn ghi dấu ấn nhờ biết lắng nghe trải nghiệm thực tế người dùng.

Theo chia sẻ từ ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm Oppo Việt Nam, thương hiệu tin rằng một sản phẩm công nghệ cao cấp chỉ thực sự có ý nghĩa khi vượt ra khỏi những thông số kỹ thuật, mà tạo ra những giá trị kết nối, có chiều sâu. Với Finders Club, Oppo mong muốn kiến tạo một không gian đẳng cấp, nơi người dùng được đồng hành trong các sự kiện sáng tạo và cá nhân hóa. Tại đó, mỗi khoảnh khắc được kỷ niệm, mỗi phản hồi đều được lắng nghe và mỗi thiết bị không chỉ là công cụ, mà trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy.

“Thông qua đó, chúng tôi từng bước củng cố hình ảnh Oppo Find Series không chỉ là những dòng flagship dẫn đầu, mà còn là cánh cửa mở ra trải nghiệm độc quyền cho người dùng để lan tỏa giá trị công nghệ tiên tiến”, vị Giám đốc Sản phẩm Oppo Việt Nam nhấn mạnh.

Trải nghiệm độc quyền và giá trị cộng thêm cho người dùng

Khởi động từ năm 2023, Finders Club đã triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm kết nối với cộng đồng flagship Oppo, bắt đầu với buổi tiệc “Flip The Night” (5/2023) dành cho người dùng Oppo Find N2 Flip. Sự kiện diễn ra trong không gian nghệ thuật sáng tạo, kết hợp âm nhạc và chia sẻ thân mật.

Hòa mình vào buổi tiệc, khách mời tự do trải nghiệm những tính năng nổi bật trên sản phẩm như chụp đêm, màn hình phụ linh hoạt và chia sẻ những phản hồi thực tế sau thời gian sử dụng. Buổi tiệc là dịp để Oppo mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi từng khoảnh khắc trở thành cầu nối lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết cùng cộng đồng.

Cộng đồng Finders Club cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi tiệc chiều gần gũi “Flip The Night”.

Đến 5/2024, “The Phố - Tourgraphy” - workshop chụp ảnh trên sông Sài Gòn, mở ra một góc tiếp cận mới mẻ trong cách Oppo kết hợp giữa công nghệ và văn hóa bản địa. Bước ra khỏi không gian sự kiện truyền thống, hãng chọn bối cảnh sông nước trong ánh chiều tà để người tham dự cảm nhận từng nhịp sống qua ống kính Oppo Find X8 Series - dòng flagship chuyên gia chân dung AI.

Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Tuấn Lion, khách mời vừa được nâng cao kỹ năng nhiếp ảnh điện thoại, vừa được khơi gợi cảm hứng từ chính bối cảnh thân quen, giúp kết nối lại với đam mê sáng tạo thông qua công nghệ hiện đại.

Các thành viên thỏa sức bắt trọn cảnh sông nước, khám phá nhịp sống Sài Gòn qua camera chuyên gia chân dung AI - Oppo Find X8.

Lấy cảm hứng từ chủ đề "khoảnh khắc", sự kiện “The Golden Moment” (tháng 6 năm nay) được tổ chức trong không khí ven sông lúc hoàng hôn. Khách mời được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như làm terrarium, chụp ảnh và dùng bữa tối ngoài trời, đồng thời tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Cộng đồng Oppo Finders Club vừa chill hoàng hôn vừa mang về “khoảnh khắc vàng” đậm chất cá nhân tại “The Golden Moment”.

Trong không gian này, Oppo Find N5 - mẫu điện thoại gập mỏng nhất của hãng, trang bị hệ điều hành ColorOS tích hợp AI thông minh - được giới thiệu như một phần tự nhiên của hành trình trải nghiệm, để khách mời trải nghiệm công nghệ hiện đại và ghi lại những khoảnh khắc trọn vẹn và cá nhân nhất.

Tiếp nối hành trình “Công nghệ vì con người, tử tế vì thế giới”

Hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Oppo luôn theo đuổi định hướng phát triển lấy người dùng làm trọng tâm, với mong muốn mang đến không chỉ công nghệ tiên tiến mà còn là những trải nghiệm gần gũi, thực tiễn.

Finders Club chính là không gian để hãng lắng nghe, kết nối và đồng hành chặt chẽ hơn với cộng đồng người dùng, nơi ai cũng thỏa sức trải nghiệm và khám phá công nghệ theo cách riêng của mình.

Với tầm nhìn dài hạn, thương hiệu dự kiến tiếp tục mở rộng cộng đồng này, mang đến cho người dùng Find Series những cơ hội tương tác giá trị và giàu cảm xúc qua các workshop chuyên sâu và sự kiện riêng biệt. Từng hoạt động không chỉ củng cố niềm tin vào sản phẩm, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của Oppo trong việc đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình sáng tạo.