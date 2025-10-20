Sinh viên mới ra trường chọn smartphone nào đa năng mà hợp túi tiền?

Trong tầm giá dưới 10 triệu đồng, Oppo A6 Pro series trở thành lựa chọn lý tưởng với người trẻ mới gia nhập thị trường lao động nhờ độ bền bỉ và đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2025 đạt hơn 53 triệu người, tăng 169.800 người so với quý trước và tăng 553.200 người so với cùng kỳ 2024. Song song với thực tế nguồn nhân lực dồi dào và trẻ hóa là xu hướng tìm kiếm việc làm sớm, ngay cả bán thời gian hay học việc ở sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, bên cạnh kiến thức, kỹ năng, một chiếc smartphone đảm bảo hỗ trợ tối đa cho công việc và cuộc sống là hành trang không thể thiếu.

Thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn tích cực với việc đi làm sớm.

Với những lao động trẻ vừa phải cân đo đong đếm chi phí sinh hoạt, vừa chưa có được mức lương như ý, một chiếc smartphone ở phân khúc phổ thông là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là lúc cần xét đến yếu tố P/P (Price/Performance - giá thành/hiệu năng), mà Oppo A6 Pro series đáp ứng một cách lý tưởng. Thêm vào đó, mẫu máy được mệnh danh “vua độ bền” này còn phù hợp cả những công việc thường xuyên phải ở ngoài trời.

Tại Việt Nam, mẫu máy mới nhất của Oppo có giá bán chính thức từ 7,49 triệu đồng đến 9,99 triệu đồng. Được định vị ở phân khúc tầm trung, nhưng những gì Oppo A6 Pro series mang lại có thể khiến nhiều người đã và đang sử dụng các mẫu flagship bất ngờ.

Việc cắm sạc trước khi đi ngủ để có chiếc máy đầy pin vào hôm sau là thói quen của hầu hết người dùng smartphone. Điều này đồng nghĩa nếu vô tình quên, người dùng có thể bị đặt vào tình huống pin “báo đỏ” hay sập nguồn vào giữa hôm sau, vừa gián đoạn, vừa phiền phức. Oppo A6 Pro series dễ dàng xóa tan nỗi lo này với viên pin tới 7.000 mAh lớn nhất phân khúc.

Theo công bố của hãng, viên pin này giúp máy phát video YouTube HD trong 20 giờ và đàm thoại hơn 58 giờ liên tục. Trải nghiệm thực tế cho thấy nếu sử dụng Oppo A6 Pro series cho các tác vụ cơ bản như lướt mạng xã hội, nghe, gọi, nhắn tin, xem video, chụp ảnh... một cách cân đối, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng qua 2 ngày mà không cần cắm sạc. Sự bền bỉ này đặc biệt phù hợp những người trẻ có lối sống năng động, thường xuyên ra ngoài và cần chiếc smartphone đủ “trâu” cho cả ngày dài.

Viên pin 7.000 mAh giúp người dùng tự tin sử dụng cả ngày dài.

Thay vì phải hy sinh tốc độ sạc để có viên pin lớn, người dùng Oppo A6 Pro series được ưu ái với công nghệ siêu sạc nhanh SuperVOOC 80 W. Từ mức 0%, chỉ mất khoảng 1 tiếng để máy sạc đầy 100%, hay trong những lúc cần “cấp cứu”, máy có thể sạc được 12%, đủ sử dụng trong một buổi, chỉ với 5 phút. Không chỉ là chiếc máy có dung lượng pin và tốc độ sạc lớn nhất phân khúc, Oppo A6 Pro series còn sở hữu tính năng sạc ngược độc đáo, giúp người dùng không cần mang thêm phụ kiện mà vẫn sở hữu viên pin dự phòng 7.000 mAh trong túi khi ra ngoài.

Yếu tố tiếp theo “ghi điểm” với người trẻ là ngoại hình thời thượng: Mỏng 8 mm, nhẹ 188 g; thiết kế khung viền nguyên khối; sở hữu 3 lựa chọn màu Titan ánh xanh, Xanh vũ trụ, Hồng thạch anh; viền màn hình mỏng chỉ 2,23 mm... Chiếc smartphone không còn là món đồ công nghệ, mà trở thành phụ kiện thời trang để người trẻ luôn mang bên mình.

Khi hoạt động liên tục ngoài trời, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết nắng mưa thất thường như hiện tại, việc không may làm rơi, ướt hay va đập máy là khó tránh. Tuy nhiên, người dùng không cần lo lắng bởi Oppo A6 Pro series đã đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội cùng chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP66, IP68, IP69, kết hợp mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ Crystal Shield hỗ trợ hạn chế trầy xước.

Thiết kế đậm cá tính biến smartphone thành món phụ kiện thời trang.

Xét về hiệu năng, Oppo A6 Pro series đủ sức đáp ứng đa dạng tác vụ cơ bản với vi xử lý MediaTek Helio G100/Dimensity 6300 ổn định cùng hệ thống tản nhiệt SuperCool VC đảm bảo duy trì nhiệt độ tối ưu cho máy vận hành êm ái.

Bên cạnh đó, hãng cũng có sự nâng cấp toàn diện khi trang bị màn hình có tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.400 nits cho mọi phiên bản, mang đến khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chân thực, sống động kể cả dưới ánh sáng mạnh.

Loạt công nghệ độc quyền tăng cường khả năng kết nối, kéo dài thời gian sáng màn hình đến 30 phút, phóng đại âm thanh tới 300% cùng hệ điều hành Android 15 với giao diện ColorOS 15 góp phần tối ưu trải nghiệm cho người dùng, đặc biệt là các tính năng AI vốn rất cần thiết trong học tập, làm việc, sáng tạo và giải trí.

Máy sử dụng hệ điều hành Android 15 với giao diện ColorOS 15 và được trang bị loạt tính năng AI.

Bộ công cụ xử lý hình ảnh gồm “Tạo lại bằng AI”, “Tẩy AI”, “Chụp ảnh AI hoàn hảo”, “Tăng cường độ rõ nét”... hỗ trợ cả những tay máy không chuyên trong việc chụp được bức ảnh ưng ý nhất để đăng tải lên mạng xã hội. Để phục vụ học tập và công việc, Oppo còn trang bị cho máy trợ lý AI dành cho tài liệu, giúp dịch thuật, tóm tắt, soạn văn bản, ghi chú... hiệu quả theo thời gian thực.

So với phiên bản tiền nhiệm được mệnh danh “vua độ bền”, Oppo A6 Pro series là một sự cải tiến toàn diện, mang lại độ bền bỉ cùng những tính năng hữu ích để trở thành mẫu smartphone “quốc dân” cho mọi đối tượng người dùng, đặc biệt là sinh viên mới ra trường cần một chiếc máy đẹp, bền, chạy đa nhiệm ổn định và dễ tiếp cận.

