AI tái hiện Tết mới với trọn vẹn ý xưa

Sự đồng hành của công nghệ như smartphone gập hay AI giúp tái hiện phong vị Tết xưa theo cách sáng tạo và cá nhân hóa.

Không chỉ mang ý nghĩa đoàn viên, Tết còn là cơ hội để thế hệ trẻ khám phá nét đẹp văn hoá, truyền thống được gìn giữ suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, khoảng cách thời gian cũng như nhịp sống hiện đại hối hả khiến việc thấu hiểu phong tục Tết xưa trở nên khó khăn với người trẻ. Vì thế, AI được kỳ vọng là “chìa khóa” tái hiện sống động không khí Tết xưa, thông qua mô hình ngôn ngữ, hình ảnh và video.

Đón Tết hiện đại, vẹn ý vị xưa

Vai trò của công nghệ trong việc tái hiện phong vị Tết xưa được thể hiện qua các video của Samsung với thông điệp “Tết mới. Vẹn ý xưa” đang gây chú ý trên mạng xã hội. Theo chân một gia đình trong hành trình giải đáp thắc mắc của cậu con trai về Tết cổ truyền, video cho thấy tính ứng dụng của AI trong việc tiếp nối truyền thống theo cách sáng tạo và cá nhân hóa.

Công cụ AI như Gemini hay Nano Banana gợi ý địa điểm chụp ảnh, cách tạo dáng và concept.

Chẳng hạn khi thấy bức hình múa lân trong album cũ của gia đình, cậu con trai bày tỏ mong muốn trải nghiệm hoạt động này trong dịp Tết. Lập tức, người cha bật Gemini Live trên điện thoại và yêu cầu trợ lý AI hướng dẫn cách làm đầu lân từ vật dụng có sẵn. Phần trang trí và tô màu cho đầu lân cũng dễ dàng hơn với sự giúp sức của công cụ chỉnh sửa hình ảnh Nano Banana. Quan trọng hơn là khoảnh khắc cả gia đình cùng quây quần bên nhau, tạo nên món đồ mang đậm không khí Tết và trải nghiệm nét đẹp Tết xưa trong thời hiện đại. Đây là ý nghĩa của Tết, nơi văn hoá cổ truyền được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Những lời chúc Tết chạm đến trái tim

Bên cạnh lời nói hay món quà quen thuộc, với sự giúp sức của công nghệ, người Việt có thêm cách sáng tạo ý nghĩa để gửi trao lời chúc Tết. Đó có thể là câu chuyện về không khí chuẩn bị mâm cỗ tất niên, về lễ hội chọi trâu trước đình làng, về đêm giao thừa thức trông bánh chưng… được cha mẹ dành tặng con cái thông qua album ảnh gia đình và lời kể của Gemini Live. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt cũng như lượng thông tin khổng lồ của mô hình ngôn ngữ lớn là trợ thủ đắc lực giúp thế hệ tương lai thấu hiểu hơn nếp sống, bối cảnh và không khí Tết xưa.

Với sự giúp sức của công nghệ, người Việt có thêm nhiều cách sáng tạo để chúc Tết cũng như gửi gắm thông điệp ý nghĩa.

Với thế hệ trước, còn lời chúc Tết nào ý nghĩa hơn khi khoảnh khắc đáng nhớ được tái hiện trên màn hình nhờ công cụ video như Gemini VEO3. Bằng việc cung cấp bức ảnh cùng câu lệnh yêu cầu tạo video từ ảnh, VEO3 có thể tái hiện mâm cơm ngày Tết từ cách đây hàng chục năm, với đủ mặt tất cả thành viên gia đình. Công cụ này cũng có thể tái hiện hình ảnh thời niên thiếu và nhiều kỷ niệm mà thế hệ ông bà luôn ghi khắc trong tim.