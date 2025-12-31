Voices of Galaxy tập 10: Người Việt bước cùng AI trong kỷ nguyên số

AI, từ một thuật ngữ xa lạ, dần trở thành người bạn quen thuộc của nhiều người dùng Việt Nam. AI thấu hiểu, phản hồi và đồng hành cùng con người với tốc độ nhanh chưa từng có.

Khép lại chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy, Samsung mang đến cái kết mở. Câu chuyện về AI chưa dừng lại, mà chỉ vừa bước sang chương mới. Với tốc độ phát triển và mức độ tin dùng ngày một cao, AI không còn là công cụ đứng bên cạnh con người, mà dần trở thành một phần tương thích với nhu cầu sống.

Xuất hiện trong tập cuối Voices of Galaxy, ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của AI trong đời sống hiện đại, đồng thời gửi gắm thông điệp xuyên suốt: AI dành cho mọi người và chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng có trách nhiệm, đạo đức và nhân văn.

AI dành cho mọi người

Theo chuyên gia Đào Trung Thành, AI không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ am hiểu công nghệ. “Việt Nam chúng ta là dân tộc rất giỏi để thích nghi, hay nói nôm na là bắt trend rất tốt”, ông chia sẻ. Chính khả năng thích ứng nhanh với cái mới giúp người Việt từng bước làm quen, chấp nhận và ứng dụng AI vào đời sống hàng ngày.

Ông Đào Trung Thành trong tập 10 Voices of Galaxy.

Thực tế, sự bùng nổ của AI với trợ lý ảo và công cụ sáng tạo nội dung đưa công nghệ này ra khỏi phạm vi chuyên môn để bước vào không gian đời thường. AI ngày càng dễ tiếp cận, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau - từ người lao động, doanh nhân, nghệ sĩ đến cộng đồng yếu thế. Đây cũng là tinh thần cốt lõi: AI không đứng trên con người, mà ở bên cạnh, hỗ trợ mỗi cá nhân phát huy năng lực theo cách riêng.

Cách đối diện với “làn sóng” AI

Đối mặt với cuộc cách mạng lớn như AI, mỗi cá nhân đều trải qua biến chuyển tâm lý nhất định. Dưới góc nhìn của mô hình “Đường cong thay đổi” do bác sĩ tâm thần Elisabeth Kubler-Ross đề xuất, khi đứng trước biến chuyển lớn, con người thường đi qua các giai đoạn: Từ kháng cự, lo sợ, hoài nghi đến chấp nhận và chủ động hành động.

Con người chủ động “đón đầu” làn sóng AI.

Những “cú hích” của AI từ lâu đã khơi dậy lo lắng rất đời thường: Nỗi sợ bị chậm nhịp và nỗi lo bị thay thế. Khi AI được nâng cấp từng ngày, hành trình con người đi qua “đường cong” - từ dè dặt, hoài nghi đến chấp nhận - dường như bị rút ngắn lại, đòi hỏi mỗi cá nhân thích nghi nhanh hơn. Để không bị bỏ lại, người dùng bước vào chặng đường: Học - gỡ bỏ - học lại từ đầu (learn - unlearn - relearn). Đó là cách để tích hợp AI vào cuộc sống chủ động, tỉnh táo và có trách nhiệm.

Ứng dụng một cách trách nhiệm, đạo đức và nhân văn

Khi được sử dụng đúng cách, AI mở ra nhiều cơ hội để cá nhân và cộng đồng khai phá tiềm năng còn bỏ ngỏ. Nhìn lại hành trình Voices of Galaxy, AI hay Gemini Live không xuất hiện như nhân vật trung tâm, mà là người đồng hành phía sau câu chuyện đời thường. Đó là ứng dụng thực tế, được triển khai trên tinh thần trách nhiệm và nhân văn, nơi công nghệ đóng vai trò hỗ trợ và được phân tích tổng hợp bởi tri thức rộng mở của con người.

AI giúp mỗi cá nhân tự tin trong các quyết định dù là nhỏ nhất.

Gemini Live hỗ trợ người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp người làm kinh doanh tự tin trước tương lai, giúp “thần tượng Việt” tìm lại đam mê hay đi sâu vào bộ môn xiếc để giảm bớt gánh nặng hiện đại hóa cho nghệ sĩ. Ở quy mô rộng hơn, AI góp phần kết nối cộng đồng, khuếch đại tiếng nói còn nhỏ bé và lan tỏa giá trị tích cực. Trong tập phim “Câu chuyện sắc màu”, AI hỗ trợ phát triển tài năng mỹ thuật của trẻ em tự kỷ và đồng hành cùng cộng đồng nâng cao nhận thức xã hội.

Sự đồng hành của AI mang tính truyền cảm hứng mạnh mẽ.

AI kết nối truyền thống và hiện đại: Đưa làng nghề gốm vươn ra thế giới, thổi hơi thở thời đại vào mành trúc, giúp giá trị văn hóa bản địa chạm đến mọi thế hệ. Ở những tập cuối, AI và Gemini Live hiện lên như chất xúc tác kết nối con người với bản thể bên trong - sức khỏe thể chất, tinh thần và với cộng đồng bên ngoài - nơi sự gắn kết và sẻ chia tạo nên sức mạnh dài lâu.

AI đồng hành trong nghệ thuật và đời sống, trong sự liên kết giữa truyền thống và hiện đại.

Tập 10 Voices of Galaxy không phải là dấu chấm hết, mà mở ra chặng đường mới, nơi AI song hành cùng con người trong từng nhịp sống. Khi được sử dụng minh bạch, với ranh giới đạo đức và tinh thần nhân văn làm nền tảng, AI giúp mỗi cá nhân tiến xa hơn, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng cùng phát triển và kết nối. Ở đó, con người không chỉ theo kịp công nghệ, mà từng bước làm chủ và tự tin vươn mình.