Samsung đưa sản phẩm lên VnShop thông qua hợp tác chiến lược

VnShop ký kết hợp tác với Samsung, đưa các sản phẩm chính hãng của tập đoàn công nghệ toàn cầu lên nền tảng số.

Cú bắt tay giữa VnShop và Samsung cung cấp thêm lựa chọn mua sắm đáng tin cậy cho người tiêu dùng, đồng thời đánh dấu lần đầu triển khai nhiều chương trình ưu đãi 10 triệu đồng dành cho sản phẩm điện tử, gia dụng và thiết bị di động.

Tin vui cho tín đồ yêu công nghệ và gia dụng thông minh

Ngày 18/12, VnShop và Samsung ký kết thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên, nhằm triển khai hoạt động phân phối trên nền tảng số. Thỏa thuận này khẳng định định hướng phát triển của VnShop trong việc cung cấp sản phẩm chính hãng, hướng đến trải nghiệm mua sắm minh bạch và an toàn.

VnShop và Samsung ký kết hợp tác chiến lược.

Tại buổi lễ, đại diện Samsung cho biết việc đưa sản phẩm lên VnShop giúp thương hiệu mở rộng kênh tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Thông qua nền tảng tích hợp hệ sinh thái ngân hàng số, khách hàng sẽ tiếp cận sản phẩm công nghệ và gia dụng chính hãng với nhiều chính sách ưu đãi, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy trong quá trình mua sắm.

Đại diện VnShop chia sẻ sự hợp tác sẽ mang đến cho người tiêu dùng thêm lựa chọn sản phẩm chất lượng, minh bạch về nguồn gốc và mức giá. Đồng thời, chương trình ưu đãi được triển khai nhằm giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm công nghệ chính hãng dễ dàng hơn.

Ông Lê Văn Tân, Tổng giám đốc VnShop, phát biểu trong Lễ ký kết.

Ưu đãi lên đến 10 triệu đồng nhân dịp VnShop hợp tác Samsung

Để khuyến khích khách hàng gia tăng trải nghiệm mua sản phẩm Samsung trên VnShop cũng như tối ưu chi phí mua sắm, VnShop mang đến chương trình ưu đãi “Samsung say hi - deal đỉnh mở màn trên VnShop”. Theo đó, người dùng có thể tiếp cận nhiều chương trình giảm giá với tổng giá trị 10 triệu đồng khi mua sản phẩm Samsung như máy lọc không khí, TV, lò vi sóng, điện thoại, tai nghe và máy tính bảng.

Lần đầu tiên, TV Samsung Vision AI Smart 50 inch được bán với giá chỉ 9,99 triệu đồng. Điện thoại di động Samsung Galaxy S25 Ultra được bán với giá 24,19 triệu đồng và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác có mặt trên VnShop.

Theo đại diện VnShop, việc hợp tác thương hiệu lớn như Samsung nằm trong chiến lược xây dựng cộng đồng mua sắm chính hãng, lấy uy tín, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng làm trọng tâm. Sự hợp tác này lần nữa khẳng định VnShop đồng hành người tiêu dùng nâng cao trải nghiệm mua sắm số, hỗ trợ thương hiệu tiếp cận khách hàng theo hướng bền vững, tránh cạnh tranh bằng giá rẻ đơn thuần.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn có trong chương trình ưu đãi “Samsung say hi - deal đỉnh mở màn trên VnShop”.

Bên cạnh lợi ích dành cho người tiêu dùng và đối tác, việc tích hợp VnShop vào hệ sinh thái ngân hàng số cũng giúp các ngân hàng mở rộng tiện ích, gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng trong quá trình giao dịch và tiêu dùng trên nền tảng số.

VnShop là kênh thương mại điện tử tích hợp trực tiếp trên 20 ứng dụng ngân hàng lớn và ứng dụng VNPAY. Nhờ đó, nền tảng sở hữu sẵn lượng lớn người dùng có độ tin cậy cao, thói quen giao dịch đều đặn và đặc biệt có hành vi tiêu dùng tài chính số.

Với lợi thế đó, VnShop giúp người dùng có thể mua sắm, thanh toán trong app ngân hàng quen thuộc. Trải nghiệm liền mạch giúp tối ưu sự tiện lợi, đảm bảo mức độ an toàn cao hơn cho người dùng.