Bí quyết săn vé máy bay tiết kiệm đến 2 triệu đồng ngay trên ứng dụng

Từ nay đến 31/12, khách hàng có thể tham gia chương trình "Siêu sale vé máy bay lớn nhất năm" khi đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY.

Khi tham gia chương trình, khách hàng có thể tiết kiệm tới 2 triệu đồng, áp dụng cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế.

Đặt vé cuối năm khó khăn

Cuối năm, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh khi nhiều người lên kế hoạch du lịch, công tác hoặc về quê sum họp. Cuộc đua săn vé máy bay giá tốt trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nhiều người dùng phản ánh rằng mùa cao điểm, việc đối chiếu giá giữa nhiều kênh khác nhau khiến họ mất thời gian, dễ bỏ sót chi tiết quan trọng. Một số kênh có cấu trúc phí hoặc chính sách hoàn - hủy khác nhau, nên người dùng phải kiểm tra kỹ trước khi đặt.

Khách hàng dễ dàng đặt vé chỉ trong một nền tảng.

Trong bối cảnh này, đặt vé trực tiếp qua ứng dụng ngân hàng và VNPAY được xem là giải pháp tối ưu về chi phí lẫn sự tiện lợi. Thay vì qua nhiều bước trung gian, người dùng có thể chủ động so sánh giá, giờ bay của từng hãng ngay trên ứng dụng. Quy trình từ chọn chuyến, thanh toán đến nhận vé điện tử diễn ra trong một ứng dụng, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót nhập liệu.

Vì sao nhiều người đặt vé trên app ngân hàng và VNPAY?

Đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY đang trở thành thói quen tiêu dùng mới. Thay vì phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều nền tảng hay chờ đợi đại lý xác nhận thủ công, toàn bộ hành trình đặt vé được gói gọn trong một ứng dụng. Khách hàng chủ động thực hiện mọi thao tác từ so sánh chuyến bay, lựa chọn lịch trình đến thanh toán chỉ trong vài phút, đảm bảo sự liền mạch và nhanh chóng.

Khách hàng có thể yên tâm về giá và điều kiện vé. Bởi thông tin về hãng bay, hạng vé và điều kiện đi kèm đều được hiển thị rõ ràng trên giao diện màn hình. Mức giá niêm yết là giá cuối cùng, nên khách hàng không cần lo ngại về khoản phí ẩn hay phụ thu bất ngờ.

Khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng VNPAY để nhận ưu đãi hấp dẫn.

Vé điện tử sau khi thanh toán sẽ được lưu trữ tự động ngay trên ứng dụng, cho phép người dùng tra cứu thông tin hành trình hoặc chủ động làm thủ tục check-in trực tuyến bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng của VNPAY cũng hoạt động 24/7. Đội ngũ sẽ hoạt động xuyên suốt, sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin, xử lý giao dịch hay cập nhật tình trạng vé, giúp hành khách yên tâm hơn trong mùa cao điểm du lịch và về quê đón Tết.

Đánh giá về trải nghiệm đặt vé trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY, nhiều người dùng bày tỏ sự hài lòng "mùa cuối năm bận rộn, đặt trên app khá thuận tiện bởi không mất thời gian chờ phản hồi", hay "giá cả minh bạch, thông tin hiển thị khoa học nên dễ lựa chọn". Một người dùng khác cũng chia sẻ sự an tâm: "Thanh toán xong là có vé ngay, tiết kiệm thời gian và tiện sử dụng".

Ưu đãi cuối năm giúp hành trình nhẹ chi phí hơn

Để hỗ trợ nhu cầu đi lại cuối năm, VNPAY triển khai ưu đãi lớn kéo dài từ nay đến hết 31/12 khi khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY. Mức ưu đãi lên tới 2 triệu đồng áp dụng cho tất cả chặng bay nội địa và quốc tế.

Với chặng bay nội địa, khách hàng nhập mã BAY100 để được giảm 100.000 đồng cho giao dịch từ 3 triệu đồng, áp dụng cho khách hàng 1 lần/tháng. Với chặng bay quốc tế, chương trình mang đến ưu đãi giảm 5% (tối đa 200.000 đồng) khi nhập mã BAYQT500, giúp người dùng giảm bớt gánh nặng chi phí cho hành trình nước ngoài. Đặc biệt trong 11/12 và 12/12, khách hàng nhập mã REVODICH có cơ hội được giảm tới 50% (tối đa 2 triệu đồng) cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế.

Tính năng đặt vé máy bay tích hợp trên ứng dụng ngân hàng.

Bên cạnh tính năng đặt vé máy bay, VNPAY còn mang đến hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Từ mua sắm online đến đặt taxi, tàu xe, vé xem phim... mọi nhu cầu hàng ngày của khách hàng được đáp ứng nhanh chóng và an toàn trên nền tảng duy nhất.

Khách hàng có thể đặt vé máy bay trên hầu hết ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, VietinBank iPay Mobile, BaoViet Smart, BIDV SmartBanking, Agribank E-Mobile Banking, MB Bank, Eximbank EDigi... và ứng dụng VNPAY.

Khách hàng mở ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY ngay hôm nay để săn vé ưu đãi, khởi động mùa di chuyển cuối năm với chi phí tối ưu và trải nghiệm trọn vẹn.