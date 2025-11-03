Khách hàng Việt 'đón sóng' giảm đến 2 triệu đồng cho các chặng bay

Khi đặt vé máy bay trên VNPAY và một số ứng dụng ngân hàng, người dùng có cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn cả chặng bay nội địa và quốc tế.

VNPAY vừa tung chương trình ưu đãi vé máy bay lớn nhất trong năm, giảm đến 50% cho tất cả chặng bay khi đặt vé trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY. Chương trình ra mắt đúng thời điểm nhu cầu di chuyển tăng mạnh dịp cuối năm, mang đến cơ hội để người dùng săn vé giá tốt.

Ưu đãi bay giảm đến 2 triệu đồng

Diễn ra từ nay đến hết 31/12, chương trình ưu đãi áp dụng cho người dùng mua vé bằng tính năng Đặt vé máy bay trên ứng dụng VNPAY và ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile, Agribank E-Mobile Banking, BaoViet Smart, Eximbank EDigi, Saigonbank Smart Banking, VietABank EzMobile, IVB Mobile Banking, Vietbank Digital, PB engage VN.

Với chặng bay nội địa, khách hàng được giảm 100.000 đồng cho mỗi giao dịch từ 3 triệu đồng khi nhập mã BAY100.

Đối với chặng bay quốc tế, chương trình mang đến ưu đãi giảm 5% (tối đa 200.000 đồng) khi nhập mã BAYQT500, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể cho hành trình nước ngoài.

Đặc biệt, vào ngày đôi ưu đãi (10/11-11/11 và 11/12-12/12), khách hàng có cơ hội giảm đến 50% - tối đa 2 triệu đồng cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế, khi nhập mã REVODICH. Đây được xem là ưu đãi không nên bỏ lỡ trong mùa du lịch cuối năm.

Khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng để nhận ưu đãi hấp dẫn.

Với ưu đãi hấp dẫn, nhiều khách hàng nhanh tay chốt vé cho chuyến đi mơ ước. Chị Lan Anh (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi tìm vé Hà Nội - Incheon, Seoul và bất ngờ vì hệ thống hiển thị rất nhiều lựa chọn, từ bay thẳng đến quá cảnh, kèm giá chi tiết. Khi áp dụng mã khuyến mại, tôi tiết kiệm được kha khá. Bên cạnh đó, khi cần hỏi về hành lý hay chính sách đổi, hủy vé, tổng đài hỗ trợ rất nhanh và tận tâm".

Không chỉ hành trình quốc tế, vé bay nội địa cũng có giá tốt. Nam Anh (TP.HCM) chia sẻ: "Ban đầu tôi còn đắn đo vì chi phí hơi cao. Nhưng khi thấy giảm giá trên BIDV SmartBanking, tôi quyết định đặt ngay để cùng bạn gái đón countdown tại Hà Nội".

Xu hướng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng

Đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng là dịch vụ được hàng triệu khách hàng yêu thích nhờ sự tiện lợi, uy tín và tốc độ vượt trội. Tính năng Đặt vé máy bay tích hợp sẵn trên nhiều ứng dụng ngân hàng và VNPAY, giúp người dùng không cần tải thêm app riêng hay truy cập website của từng hãng.

Nhờ mạng lưới liên kết hơn 100 hãng hàng không trong và ngoài nước như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Cathay Pacific, Qatar Airways… khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn hành trình phù hợp nhất - từ chuyến công tác đến kỳ nghỉ dài ngày.

Tính năng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng.

Với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng có thể tra cứu giá, chọn chỗ, thanh toán nhanh và nhận thông tin hành trình tức thì, tiết kiệm tối đa thời gian mà vẫn đảm bảo giao dịch an toàn.

"Tôi cần đặt vé gấp cho chuyến công tác quan trọng, mở ngay VCB Digibank và chỉ mất vài phút là xong. Toàn bộ thông tin chuyến bay được gửi ngay về điện thoại", một khách hàng chia sẻ.

Ngoài ra, điểm cộng lớn của dịch vụ là tính linh hoạt và sự hỗ trợ tận tâm. Hệ thống chăm sóc khách hàng 24/7 với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc - từ đặt vé, thay đổi chuyến đến chính sách hoàn hủy. Chính sự đồng hành này giúp hành trình đặt vé trở nên dễ dàng, an tâm và đáng tin cậy hơn.