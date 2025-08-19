Ưu đãi lớn khi thanh toán VNPAY-QR và VNPAY SmarPOS bằng thẻ Visa

Dùng thẻ Visa để thanh toán VNPAY-QR trên ứng dụng VNPAY hoặc tại máy VNPAY SmartPOS, người dùng có cơ hội trúng iPhone 16 Pro Max 256 GB cùng ưu đãi tới 100.000 đồng.

Trong bối cảnh vật giá leo thang, người dùng ngày càng ưu tiên những phương thức thanh toán giúp tối ưu chi tiêu và mua sắm có lời hơn. Vừa mua máy lọc không khí trị giá hơn 3 triệu đồng, Đức Anh (30 tuổi, TP.HCM) chọn thanh toán bằng VNPAY-QR trên ứng dụng VNPAY, sử dụng nguồn tiền từ thẻ Visa để nhận ưu đãi tới 100.000 đồng. Đức Anh chia sẻ: “Thanh toán đơn giản, chỉ cần quét mã VNPAY-QR, nhập mã giảm giá và chọn thẻ Visa là xong, vừa nhanh lại tiết kiệm được cả trăm nghìn đồng”.

Theo đó từ nay đến 30/11, người dùng khi thanh toán bằng VNPAY-QR trên ứng dụng VNPAY, chọn phương thức thanh toán là thẻ Visa và nhập mã khuyến mại VNPAYVISA sẽ được giảm 5%, tối đa 100.000 đồng cho giao dịch. Mỗi khách hàng được dùng mã khuyến mại 1 lần mỗi tháng.

Không dừng ở việc tiết kiệm chi phí, từ nay đến hết 30/9, với mỗi giao dịch thanh toán VNPAY-QR bằng thẻ Visa trên ứng dụng VNPAY có trị giá từ 10.000 đồng, người dùng sẽ nhận một lượt tham gia quay số may mắn. Chương trình quay số diễn ra hàng tháng với cơ hội nhận phiếu mua hàng VNPAY-QR trị giá từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, giải thưởng cao nhất mỗi tháng là một chiếc iPhone 16 Pro Max 256 GB dành cho người may mắn nhất.

Người dùng có thể quét VNPAY-QR trên ứng dụng VNPAY, chọn nguồn tiền thẻ Visa để được giảm giá và nhận cơ hội trúng iPhone 16 Pro Max.

Nhờ thanh toán VNPAY-QR bằng thẻ Visa trên ứng dụng VNPAY, Đức Anh vừa tiết kiệm chi phí, lại có có thêm các lượt quay số mỗi tháng. “Mỗi lần thanh toán là thêm một cơ hội nhận quà. Mong là tôi sẽ may mắn trúng iPhone 16 Pro Max hoặc voucher VNPAY-QR để mua sắm tiết kiệm hơn”, Đức Anh chia sẻ thêm.

Từ nay đến 30/11, nhiều cửa hàng điện máy, điện tử, thời trang, mẹ và bé, quán ăn… sử dụng máy VNPAY SmartPOS cũng áp dụng ưu đãi giảm giá 5% cho người dùng thanh toán bằng thẻ Visa vật lý.

Trong đó, ngành điện máy - điện tử có mức giảm cao nhất, lên tới 100.000 đồng, còn các ngành thời trang, ăn uống, bán lẻ hay đồ dùng mẹ và bé sẽ được giảm tới 50.000 đồng.

Thanh toán bằng thẻ Visa qua máy VNPAY SmartPOS khi mua sắm tại cửa hàng để tiết kiệm tới 100.000 đồng mỗi tháng.

Minh Trang (22 tuổi, Hà Nội), nhân viên thu ngân tại siêu thị mẹ và bé, chia sẻ: “Lượng khách hàng dùng thẻ Visa thanh toán trên máy VNPAY SmartPOS tăng đều mỗi ngày. Thanh toán nhanh, tiện lợi, lại được giảm giá nên nhiều mẹ bỉm rất ủng hộ”.

Việc chuyển sang thanh toán hiện đại không chỉ giúp người dùng quản lý chi tiêu minh bạch hơn mà còn tạo thói quen mua sắm thông minh, tìm kiếm giá trị nhiều hơn trong mỗi giao dịch. Tận dụng ưu đãi hợp lý cũng là cách người dùng tối ưu hóa chi tiêu.