Điều kiện cho Nvidia

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent úp mở về việc dòng chip Blackwell của Nvidia có thể sẽ được cấp phép bán cho Trung Quốc trong tương lai nếu xuất hiện phiên bản cao cấp hơn.

Chip Grace Blackwell cao cấp của Nvidia. Ảnh: Xuân Sang.

Phát biểu trên CBNC, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đưa ra một nhận định đầy bất ngờ, gợi ý Mỹ có thể sẽ nới lỏng các hạn chế và cho phép những con chip cao cấp của Nvidia được bán cho các công ty Trung Quốc trong tương lai không xa.

"Có thể sẽ có trường hợp trong tương lai. Tôi không biết liệu đó là 12 hay 24 tháng nữa. Với sự đổi mới đáng kinh ngạc đang diễn ra tại Nvidia, chip Blackwell có thể tụt xuống vị trí thứ 2, 3, 4 trong chuỗi chip của họ về mặt hiệu quả. Tại thời điểm đó, chúng có thể được bán ra”, ông Bessent nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh "sẽ không để bất kỳ nước nào ngoài Mỹ có được những con chip Blackwell cao cấp nhất của Nvidia", theo Reuters.

Bình luận với các phóng viên trên máy bay Không lực Một, ông cũng khẳng định: "Chúng tôi không đưa con chip (Blackwell - PV) cho bất kỳ ai khác".

Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể siết chặt thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI, nhằm ngăn Trung Quốc và nhiều nước khác tiếp cận công nghệ bán dẫn hàng đầu.

Hiện tại, theo Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, nhà sản xuất chip Mỹ đã hoàn toàn đánh mất vị thế tại thị trường Trung Quốc từ mức chiếm 95% thị phần xuống còn 0%, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu.

Việc bị loại khỏi thị trường AI lớn thứ hai thế giới không chỉ khiến Nvidia thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu, mà còn đánh mất lợi thế chiến lược vào tay các đối thủ nội địa như Huawei, theo Times of India.

Theo đó, ông Huang tiết lộ Nvidia hiện bị cấm hoàn toàn bán các dòng chip AI hiệu năng cao như A100, H100 và H200 cho khách hàng Trung Quốc kể từ khi các lệnh hạn chế có hiệu lực vào năm 2022.