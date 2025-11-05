Điều kiện cho Nvidia

|
Chip Grace Blackwell cao cấp của Nvidia. Ảnh: Xuân Sang.
Phát biểu trên CBNC, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đưa ra một nhận định đầy bất ngờ, gợi ý Mỹ có thể sẽ nới lỏng các hạn chế và cho phép những con chip cao cấp của Nvidia được bán cho các công ty Trung Quốc trong tương lai không xa.
"Có thể sẽ có trường hợp trong tương lai. Tôi không biết liệu đó là 12 hay 24 tháng nữa. Với sự đổi mới đáng kinh ngạc đang diễn ra tại Nvidia, chip Blackwell có thể tụt xuống vị trí thứ 2, 3, 4 trong chuỗi chip của họ về mặt hiệu quả. Tại thời điểm đó, chúng có thể được bán ra”, ông Bessent nói.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh "sẽ không để bất kỳ nước nào ngoài Mỹ có được những con chip Blackwell cao cấp nhất của Nvidia", theo Reuters.
Bình luận với các phóng viên trên máy bay Không lực Một, ông cũng khẳng định: "Chúng tôi không đưa con chip (Blackwell - PV) cho bất kỳ ai khác".
Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể siết chặt thêm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI, nhằm ngăn Trung Quốc và nhiều nước khác tiếp cận công nghệ bán dẫn hàng đầu.
Hiện tại, theo Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, nhà sản xuất chip Mỹ đã hoàn toàn đánh mất vị thế tại thị trường Trung Quốc từ mức chiếm 95% thị phần xuống còn 0%, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu.
Việc bị loại khỏi thị trường AI lớn thứ hai thế giới không chỉ khiến Nvidia thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu, mà còn đánh mất lợi thế chiến lược vào tay các đối thủ nội địa như Huawei, theo Times of India.
Theo đó, ông Huang tiết lộ Nvidia hiện bị cấm hoàn toàn bán các dòng chip AI hiệu năng cao như A100, H100 và H200 cho khách hàng Trung Quốc kể từ khi các lệnh hạn chế có hiệu lực vào năm 2022.
NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ
Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.
Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.