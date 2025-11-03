Người bị bỏ rơi trong bữa nhậu của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung

Giới truyền thông đặt câu hỏi khi SK Hynix, một trong những đối tác quan trọng nhất của Nvidia, lại vắng mặt trong cuộc gặp với đối tác Hàn Quốc.

CEO Nvidia cùng CEO Samsung và Huyndai. Ảnh: Yonhap.

Vừa qua, CEO của Nvidia, Jensen Huang đã có cuộc gặp gỡ gây chú ý trên toàn cầu khi đặt chân đến Hàn Quốc. Ngày 30/10, ông cùng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch điều hành Tập đoàn Hyundai Chung Eui-sun dự bữa ăn chimaek (gà rán và bia) thân mật.

Tuy nhiên, nhiều sự chú ý lại được đặt vào tập đoàn SK, đặc biệt là mảng bộ nhớ với thương hiệu SK Hynix. Đơn vị này đã cùng Nvidia ký kết một thỏa thuận hạ tầng AI mang tính bước ngoặt, được các nhà phân tích đánh giá là một chiến thắng chiến lược. Công chúng đặt câu dấu hỏi lớn cho sự vắng mặt của nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) lớn nhất cho Nvidia.

Theo SCMP, việc Chủ tịch Tập đoàn SK, ông Chey Tae-won, vắng mặt trong buổi gặp gỡ thu hút truyền thông không phải một sự lạnh nhạt về mặt ngoại giao. Đó đơn giản chỉ do vấn đề hậu cần và thời gian.

Bữa tối này không phải một cuộc gặp chính thức của giới doanh nghiệp Hàn Quốc. Bản thân ông Huang mô tả buổi gặp đơn thuần là “ăn gà rán và uống bia với bạn bè”, không phải tổ chức họp báo. Kkanbu, nhà hàng 3 vị lãnh đạo doanh nghiệp dùng bữa cũng chỉ đủ chỗ cho một nhóm nhỏ.

Hơn nữa, ông Chey khi đó đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị Thượng đỉnh CEO thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Sự kiện diễn ra tại thành phố Gyeongju, cách Seoul khoảng 250 km, vào đúng tối 30/10.

Việc di chuyển trong khung thời gian đó là bất khả thi. Sau đó, Tập đoàn SK xác nhận ông Chey đã ưu tiên cho các hoạt động tại hội nghị và đã có một buổi gặp chính thức riêng với ông Huang vào ngày 31/10.

Trong khi Samsung và Hyundai nằm trong khoảnh khắc thân tình để giới truyền thông chụp ảnh, SK Hynix mới là bên nắm giữ giá trị thực sự. Khi những người khác cùng nhau ăn gà, công ty này đang củng cố vị thế của mình ở trung tâm tương lai AI của Hàn Quốc.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ngày 31/10, Nvidia công bố mở rộng quan hệ hợp tác với Tập đoàn SK để xây dựng một “nhà máy AI” chuyên về nghiên cứu, phát triển và sản xuất chất bán dẫn. Cơ sở này sẽ triển khai hơn 50.000 GPU của Nvidia và dự kiến trở thành một trong những nhà máy AI lớn nhất Hàn Quốc khi hoàn thành vào cuối năm 2027.

Về cốt lõi, sự hợp tác này củng cố vị thế của SK Hynix trong chuỗi cung ứng nền tảng AI tiên tiến. Hai bên sẽ cùng phát triển thế hệ bộ nhớ băng thông cao (HBM) tiếp theo của SK Hynix cùng các giải pháp bộ nhớ tiên tiến khác dành cho GPU của Nvidia.

Trong quá trình thiết kế chip, Nvidia sẽ cung cấp công nghệ CUDA-X và nền tảng PhysicsNeMo, mô phỏng vật lý dựa trên AI để tăng tốc quá trình thiết kế và kiểm chứng chip. 40.000 nhân viên của SK Hynix cũng được trợ lý AI hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu suât làm việc, từ kỹ R&D đến người vận hành nhà máy.

Ông Huang gọi Tập đoàn SK là “đối tác công nghệ bộ nhớ then chốt”, giúp hiện thực hóa việc tạo ra các nền tảng điện toán GPU tiên tiến nhất thế giới. Ông Chey nhấn mạnh tầm nhìn chung giữa hai bên, cho biết nhà máy AI của Nvidia sẽ là nền tảng để “xây dựng hạ tầng cho thế hệ tiếp theo của bộ nhớ, robot, bản sao kỹ thuật số (digital twins) và các tác nhân AI thông minh".