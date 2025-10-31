Kết quả từ bữa gà rán chấn động giới công nghệ của sếp Nvidia, Samsung

Ba lãnh đạo lớn của Nvidia, Samsung và Huyndai đã có buổi gặp gỡ, trước thềm hợp tác trong lĩnh vực AI của các tập đoàn.

Ba lãnh đạo ăn gà, uống bia cùng nhau. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo của nhà sản xuất chip Mỹ Nvidia, và hai tập đoàn Hàn Quốc lớn Samsung và Hyundai đã cùng có mặt tại Seoul ngày 30/10 (giờ địa phương). Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh 3 công ty dự kiến sẽ công bố chi tiết hợp tác kinh doanh lĩnh vực AI trong tuần này.

Đến chiều 31/10 (theo giờ Hàn Quốc), Nvidia tuyên bố sẽ cung cấp hơn 260,000 chip AI Blackwell mới nhất cho Hàn Quốc. Mục đích là hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc đảm bảo chủ quyền AI và hỗ trợ các công ty lớn trong nước như Samsung, SK, Hyundai phát triển AI và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Với việc đảm bảo số lượng lớn Blackwell, con chip AI đang cực kỳ khan hiếm, Nvidia có thể đóng góp lỡn cho lĩnh vực AI trong toàn bộ các ngành công nghiệp và xã hội ở Hàn Quốc.

Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc sẽ được cung cấp khoảng 50.000 chip. Samsung, Hyundai mỗi bên đều được đảm bảo 50.000 chip để xây dựng nhà máy AI.

Tối 30/10, Jensen Huang, CEO của Nvidia, đã gặp Chủ tịch điều hành Tập đoàn ôtô Hyundai, ông Euisun Chung, và Chủ tịch Samsung, ông Lee Jae-yong, tại một quán gà rán ở khu nam Seoul, và cùng nhau thưởng thức bia. Hai món này là một sự kết hợp phổ biến ở Hàn Quốc, được gọi là “chi-maek”.

Ba người đã gặp nhau tại một nhà hàng thuộc chuỗi Kkanbu Chicken nổi tiếng, tên gọi có nghĩa là “bạn thân”. Trong bữa ăn, Huang tặng cho Lee và Chung hộp quà có nhãn Nvidia DGX, tên gọi các hệ thống AI của công ty. Các phóng viên còn phát hiện tấm thiệp có chữ ký của Huang, với dòng chữ “Dành cho mối quan hệ hợp tác của chúng ta và tương lai của thế giới”.

Trước khi bước vào nhà hàng, Huang nói với các phóng viên rằng ông mong được gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào tuần này, và sẽ có nhiều thông báo liên quan đến các dự án đang triển khai. Người đứng đầu Nvidia cho biết công ty cũng đã có các cuộc thảo luận với Samsung về lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM), và sẽ tiến hành các cuộc trao đổi tiếp theo.

Món quà có chữ ký và thông điệp của Huang. Ảnh: The Korea Herald.

Vào quý trước, Samsung từng bị tụt lại phía sau trong thị trường do chậm trễ trong việc ký kết các hợp đồng lớn với Nvidia. Tuy nhiên, công ty được cho là đã vượt qua các bài kiểm định chất lượng của nhà sản xuất chip hàng đầu cho dòng HBM tiên tiến nhất hồi đầu tháng.

Ông Huang đã đến Hàn Quốc ngày 30/10 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các CEO của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và gặp gỡ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Huang kể từ năm 2010.

Trong chuyến đi lần này, ông cũng tham dự một sự kiện tại khu nam Seoul kỷ niệm 25 năm ra mắt dòng chip xử lý đồ họa GeForce của Nvidia. Ngày 31/10, Huang sẽ có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh các CEO APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju, miền đông nam Hàn Quốc, và công bố tầm nhìn hợp tác của tập đoàn với các doanh nghiệp nước này.

Trong một sự kiện tổ chức tại Washington ngày 28/10 (theo giờ Mỹ), Huang cho biết sẽ có một thông báo đáng mong đợi dành cho người dân Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Sau bữa ăn, Huang bước ra ngoài và ký tặng lên nhiều vật dụng, bao gồm cả tờ tiền 2 USD và túi quà của một cửa hàng mỹ phẩm. Ông cũng mang đồ ăn từ nhà hàng ra tặng cho những người đang chờ bên ngoài.

Làn sóng AI bùng nổ đã thúc đẩy nhu cầu khổng lồ đối với chip, đưa danh tiếng của ông cùng với doanh nghiệp tăng cao. Trong phiên báo cáo ngày 29/10, Nvidia trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD . Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 1.500% trong 5 năm qua.