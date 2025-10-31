Samsung trở lại vị trí dẫn đầu

Do nắm bắt nhu cầu cao trong thị trường chip nhớ băng thông rộng, Samsung đã vượt đối thủ SK Hynix trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực chip nhớ.

Samsung công bố lợi nhuận quý III tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Samsung đã báo cáo lợi nhuận phục hồi hơn gấp đôi so với quý trước, nhờ nhu cầu mạnh về chip nhớ phục vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo, doanh thu quý III của hãng đạt 86.100 tỷ won, lợi nhuận hoạt động 12.200 tỷ won, cao hơn gần 1.000 tỷ so với dự báo từ LSEG SmartEstimate.

Kết quả kinh doanh cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ so với quý tháng 6, khi mảng chip của Samsung chịu ảnh hưởng bởi đợt suy thoái lớn. Lợi nhuận hoạt động tăng 160%, trong khi doanh thu tăng 15,5% trong cùng kỳ.

Con số này được thúc đẩy mạnh mẽ từ lợi nhuận hoạt động của mảng chip, tăng hơn 10 lần so với quý tháng 6, nhờ nhu cầu cao từ các máy chủ AI. Samsung dự đoán nhu cầu chip AI sẽ tiếp tục tăng trưởng, lặp lại quan điểm tương tự của SK Hynix, đối thủ trong lĩnh vực chip nhớ.

“Một khi cuộc cạnh tranh nhằm giành lợi thế trong hạ tầng AI vẫn đang diễn ra, các công ty trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào phần cứng. Nhu cầu đối với máy chủ liên quan đến AI hiện đã vượt xa nguồn cung của toàn ngành”, một lãnh đạo Samsung cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh.

Theo CNBC, mảng chip của Samsung (còn gọi là bộ phận Device Solutions) bao gồm chip nhớ, thiết kế bán dẫn và các đơn vị sản xuất chip theo hợp đồng. Samsung cho biết bộ phận này đã hưởng lợi từ môi trường giá thuận lợi, trong khi doanh thu quý đạt mức cao kỷ lục nhờ doanh số tăng mạnh của dòng chip bộ nhớ băng thông cao (HBM), được sử dụng trong xử lý AI.

Trước đó, công ty từng bị tụt lại phía sau so với đối thủ SK Hynix trên thị trường HBM, do chậm trễ trong việc ký kết các hợp đồng lớn với Nvidia. Tuy nhiên, Samsung gần đây được cho là đã vượt qua các bài kiểm định chất lượng của nhà sản xuất chip hàng đầu cho dòng HBM tiên tiến nhất.

Theo báo cáo của Counterpoint Research công bố đầu tháng này, Samsung đã giành lại vị trí số một trên thị trường chip nhớ trong quý III, sau khi bị SK Hynix vượt lên vào quý trước đó. Hướng tới năm 2026, công ty cho biết mảng chip nhớ sẽ tập trung vào sản xuất hàng loạt công nghệ HBM thế hệ tiếp theo.

Cùng với đó, mảng trải nghiệm di động và mạng của Samsung, phụ trách phát triển và kinh doanh smartphone, máy tính bảng, thiết bị đeo và các thiết bị khác, đã ghi nhận mức tăng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Bộ phận này đạt lợi nhuận hoạt động 3.600 tỷ won trong quý III, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh được thúc đẩy bởi doanh số mạnh mẽ của các mẫu smartphone cao cấp, bao gồm sự ra mắt của dòng Galaxy Z Fold7. Samsung cũng dự báo rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp AI sẽ mở ra nhiều cơ hội thị trường mới cho cả mảng thiết bị và chip của hãng trong quý hiện tại.