Galaxy S26 trễ hẹn

Nguồn tin mới cho thấy người dùng có thể phải chờ lâu hơn để được trải nghiệm Galaxy S26, dòng smartphone cao cấp tiếp theo của Samsung.

Mẫu smartphone cao cấp Galaxy S26 có thể ra mắt muộn hơn. Ảnh: Digital Trends.

Theo báo cáo từ MoneyToday, Samsung dự kiến tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25/2/2026 tại San Francisco (Mỹ). Đây là thời điểm muộn hơn khoảng một tháng so với truyền thống, khi 2 thế hệ smartphone trước gồm Galaxy S24 và S23 đều được giới thiệu vào cuối tháng 1.

Nguồn tin từ một quan chức giấu tên của Samsung cho biết việc chọn San Francisco làm địa điểm tổ chức sự kiện không phải ngẫu nhiên.

“San Francisco đã nổi lên như một trung tâm công nghệ AI. Đây là nơi lý tưởng để Samsung, công ty tiên phong trong kỷ nguyên điện thoại thông minh, giới thiệu thế hệ sản phẩm mới”, người này nói.

Việc lùi thời điểm ra mắt có thể liên quan đến những thay đổi trong chiến lược sản phẩm của ông lớn công nghệ Hàn Quốc. Các tin đồn gần đây cho biết Samsung có thể loại bỏ phiên bản Edge, đồng thời đưa trở lại bản Plus dưới một tên gọi mới. Bên cạnh đó, công ty Hàn Quốc dường như đang phát triển một mẫu flagship siêu mỏng riêng biệt, dự kiến xuất hiện vào cuối năm nay.

Một lý do khác khiến Samsung có thể trì hoãn sự kiện là kế hoạch đưa chip Exynos trở lại trên toàn bộ dòng Galaxy S26, thay vì chỉ giới hạn ở một số thị trường như trước. Việc tinh chỉnh phần cứng và tối ưu hiệu năng có thể khiến tiến độ sản xuất kéo dài hơn.

Nếu lịch trình mới được xác nhận, người dùng sẽ phải chờ đến đầu tháng 3 mới có thể nhận máy. Samsung thường mở đặt hàng ngay sau sự kiện Unpacked và bắt đầu giao hàng khoảng 2 tuần sau đó. Điều này đồng nghĩa bản cập nhật One UI lớn tiếp theo, vốn thường phát hành cùng dòng flagship mới, cũng có thể bị lùi lại.

Hiện Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện Unpacked. Với việc còn vài tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt, giới công nghệ cho rằng nên thận trọng với thông tin rò rỉ này.