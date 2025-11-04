Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Galaxy S26 trễ hẹn

  • Thứ ba, 4/11/2025 14:59 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Nguồn tin mới cho thấy người dùng có thể phải chờ lâu hơn để được trải nghiệm Galaxy S26, dòng smartphone cao cấp tiếp theo của Samsung.

Mẫu smartphone cao cấp Galaxy S26 có thể ra mắt muộn hơn. Ảnh: Digital Trends.

Theo báo cáo từ MoneyToday, Samsung dự kiến tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 25/2/2026 tại San Francisco (Mỹ). Đây là thời điểm muộn hơn khoảng một tháng so với truyền thống, khi 2 thế hệ smartphone trước gồm Galaxy S24 và S23 đều được giới thiệu vào cuối tháng 1.

Nguồn tin từ một quan chức giấu tên của Samsung cho biết việc chọn San Francisco làm địa điểm tổ chức sự kiện không phải ngẫu nhiên.

“San Francisco đã nổi lên như một trung tâm công nghệ AI. Đây là nơi lý tưởng để Samsung, công ty tiên phong trong kỷ nguyên điện thoại thông minh, giới thiệu thế hệ sản phẩm mới”, người này nói.

Việc lùi thời điểm ra mắt có thể liên quan đến những thay đổi trong chiến lược sản phẩm của ông lớn công nghệ Hàn Quốc. Các tin đồn gần đây cho biết Samsung có thể loại bỏ phiên bản Edge, đồng thời đưa trở lại bản Plus dưới một tên gọi mới. Bên cạnh đó, công ty Hàn Quốc dường như đang phát triển một mẫu flagship siêu mỏng riêng biệt, dự kiến xuất hiện vào cuối năm nay.

Một lý do khác khiến Samsung có thể trì hoãn sự kiện là kế hoạch đưa chip Exynos trở lại trên toàn bộ dòng Galaxy S26, thay vì chỉ giới hạn ở một số thị trường như trước. Việc tinh chỉnh phần cứng và tối ưu hiệu năng có thể khiến tiến độ sản xuất kéo dài hơn.

Nếu lịch trình mới được xác nhận, người dùng sẽ phải chờ đến đầu tháng 3 mới có thể nhận máy. Samsung thường mở đặt hàng ngay sau sự kiện Unpacked và bắt đầu giao hàng khoảng 2 tuần sau đó. Điều này đồng nghĩa bản cập nhật One UI lớn tiếp theo, vốn thường phát hành cùng dòng flagship mới, cũng có thể bị lùi lại.

Hiện Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện Unpacked. Với việc còn vài tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt, giới công nghệ cho rằng nên thận trọng với thông tin rò rỉ này.

Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung

Cuốn sách cho thấy những chọn lựa chiến lược nhạy bén và đúng đắn của ông Lee Kun Hee, từng bước đưa Samsung đến vị trí hôm nay. Bên cạnh đó, sách đề cập tinh thần và ý chí lao động, thái độ làm việc quyết liệt, phong cách quản lý độc đáo của Lee Kun Hee.

Người bị bỏ rơi trong bữa nhậu của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung

Giới truyền thông đặt câu hỏi khi SK Hynix, một trong những đối tác quan trọng nhất của Nvidia, lại vắng mặt trong cuộc gặp với đối tác Hàn Quốc.

23 giờ trước

Ảnh thực tế smartphone gập ba của Samsung

Tại triển lãm công nghệ bên lề hội nghị APEC 2025, khách tham quan lần đầu chiêm ngưỡng thực tế smartphone màn hình gập ba của Samsung.

32:1900 hôm qua

Sếp Samsung hé lộ về Galaxy S26

Samsung vừa chính thức xác nhận dòng Galaxy S26 sẽ sở hữu những nâng cấp lớn về AI, bộ cảm biến camera hoàn toàn mới và vi xử lý được thiết kế riêng.

08:50 31/10/2025

Minh Hoàng

Galaxy S26 ra mắt muộn Galaxy S26 Samsung Flagship Smartphone OneUI

Đọc tiếp

Apple thoat hiem ngoan muc hinh anh

Apple thoát hiểm ngoạn mục

6 giờ trước 09:30 4/11/2025

0

Sau nửa năm chao đảo vì thuế quan, kiện tụng và sức ép AI, Tim Cook đã giúp Apple tăng trưởng mạnh mẽ, chạm mốc vốn hoá 4.000 tỷ USD.

OpenAI qua lon de sup do hinh anh

OpenAI quá lớn để sụp đổ

7 giờ trước 07:51 4/11/2025

0

OpenAI đã vượt khỏi khuôn khổ một công ty khởi nghiệp công nghệ, trở thành biểu tượng cho tham vọng AI của nước Mỹ và trung tâm quyền lực mới trong nền kinh tế toàn cầu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý