Apple Intelligence đã hiểu tiếng Việt

Người dùng có thể trải nghiệm Apple Intelligence tiếng Việt trên iOS 26.1 vừa phát hành rạng sáng 4/11.

Màn hình cài đặt Apple Intelligence.

Apple vừa phát hành rộng rãi iOS 26.1 và iPadOS 26.1. Ngoài tính năng mới và sửa lỗi, phiên bản này bổ sung 8 ngôn ngữ cho Apple Intelligence, trong đó có tiếng Việt.

Để nâng cấp iOS 26.1, vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm. Sau khi cập nhật xong, chọn Thiết lập Apple Intelligence trong màn hình chào mừng để hệ thống tải các mô hình cần thiết. Người dùng cũng có thể kích hoạt Siri tiếng Việt, vừa được Apple bổ sung từ đầu năm.

Apple Intelligence hỗ trợ iPhone 15 Pro trở lên, iPad mini A17 Pro, iPad và Mac với chip M1 trở lên, Apple Vision Pro và một số mẫu Apple Watch nhất định.

Bên cạnh tiếng Việt, các ngôn ngữ khác được Apple Intelligence hỗ trợ trên iOS 26.1 gồm tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Được giới thiệu lần đầu tại WWDC 2024, Apple Intelligence tích hợp một số tính năng như tóm tắt trang web, viết lại văn bản, tóm tắt thông báo, tạo ảnh bằng AI...

Apple nhấn mạnh việc kết hợp mô hình chạy trực tiếp trên thiết bị với máy chủ đám mây để đảm bảo quyền riêng tư. Trong một số công cụ, người dùng có thể gọi ChatGPT để xử lý nội dung.

“Apple Intelligence đánh dấu bước đột phá về quyền riêng tư trong AI. Đáng chú ý là khả năng xử lý trên thiết bị, nghĩa là nhiều mô hình sẽ hỗ trợ Apple Intelligence chạy hoàn toàn trên thiết bị”, thông báo của Apple nhấn mạnh.

Ngoài những tính năng xuất hiện từ trước, Apple Intelligence trên iOS 26 bổ sung một số công cụ mới. Đầu tiên là dịch trực tiếp (Live Translation), có thể dịch tự động tin nhắn hoặc cuộc gọi giữa nhiều ngôn ngữ. Theo Apple, tính năng này hiện chỉ hỗ trợ tiếng Việt khi nhắn tin.

iOS 26 cũng nâng cấp Visual Intelligence, có thể kích hoạt bằng cách nhấn nút Action hoặc Camera Control. Tính năng này hỗ trợ phân tích hình ảnh và văn bản trên màn hình, cho phép hỏi ChatGPT về nội dung đang xem.

Với ứng dụng Image Playground, người dùng có thể yêu cầu tạo ảnh từ văn bản và dữ liệu có sẵn. Tương tự, thiết bị cho phép tạo emoji để nhắn tin bằng cách kết hợp biểu tượng có sẵn, tạo biểu tượng mới dựa trên Animoji và mô tả văn bản.

Ứng dụng Notes cho phép tạo ảnh từ các đoạn ghi chú với tính năng Magic Wand. Ngoài ra, ứng dụng Mail có thể tự động lọc email quan trọng, gợi ý nội dung phản hồi dựa trên ngữ cảnh.

Màn hình thiết lập Apple Intelligence trên iOS 26.1.

Kế hoạch hỗ trợ tiếng Việt cho Apple Intelligence được công bố từ năm ngoái. Thời điểm đó, Táo khuyết chỉ ghi nhận thời điểm phát hành “bắt đầu từ tháng 4”. Dù vậy phải 7 tháng sau, bộ công cụ này mới hỗ trợ tiếng Việt.

Tuy hỗ trợ Apple Intelligence và tiếng Việt, Siri trên iOS 26.1 vẫn dựa trên nền tảng cũ, chỉ tích hợp một số tính năng cơ bản và truy xuất ChatGPT. Trả lời CNBC, CEO Tim Cook hứa hẹn phiên bản Siri mới, dựa trên AI và cá nhân hóa cao hơn sẽ ra mắt năm 2026.

Ngoài bổ sung ngôn ngữ cho Apple Intelligence, iOS 26.1 tinh chỉnh một số tính năng như mở rộng hiệu ứng Liquid Glass trong ứng dụng gọi điện, vuốt để chuyển nhạc trong Apple Music cùng vài thay đổi nhỏ.

Đáng chú ý, người dùng có thể chuyển giữa hiệu ứng trong suốt (tương tự Liquid Glass hiện tại) hoặc làm mờ một số thành phần giao diện để dễ nhìn hơn. iOS mới cũng cho phép tắt cử chỉ vuốt màn hình khóa để mở camera, trong khi dịch vụ Apple TV+ đổi tên thành Apple TV.