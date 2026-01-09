Hết lo pin chai, Redmi Note 15 Pro 5G được TGDĐ bảo hành pin tới 4 năm

Với Redmi Note 15 Pro 5G, Xiaomi và Thế Giới Di Động tập trung vào độ bền pin và cam kết bảo hành dài hạn để người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.

Sau một thời gian sử dụng, pin xuống cấp, tụt nhanh hoặc phải sạc nhiều lần trong ngày là vấn đề quen thuộc với không ít người dùng smartphone. Điều này khiến nhiều thiết bị phải thay pin hoặc đổi máy sớm, dù các tính năng khác vẫn còn đáp ứng tốt nhu cầu. Với người dùng phổ thông, đây là bài toán khó khi muốn tìm chiếc điện thoại ổn định để dùng lâu dài.

Gói bảo hành pin lên đến 4 năm

Redmi Note 15 Pro 5G được Xiaomi giới thiệu như lời hồi đáp cho mối bận tâm trên. Thuộc Redmi Note 15 Series với định hướng bền bỉ, mẫu máy này tập trung vào giá trị sử dụng lâu dài. Trong đó, pin là điểm nhấn quan trọng của sản phẩm. Với công nghệ pin mới, Redmi Note 15 Pro 5G không chỉ sở hữu dung lượng pin lớn 6.580 mAh mà còn bền lên đến 1.600 chu kỳ sạc. Điều đó đồng nghĩa trong điều kiện bình thường, người dùng có thể sử dụng đến 6 năm mà không cần lo lắng về vấn đề chai pin hay hư hỏng liên quan đến pin.

Redmi Note 15 Pro 5G có dung lượng pin ấn tượng, kèm công suất sạc 45 W.

Để thể hiện rõ cam kết về khả năng sử dụng pin lâu dài, Xiaomi phối hợp cùng Thế Giới Di Động triển khai gói bảo hành pin lên đến 4 năm cho Redmi Note 15 Pro 5G, đồng thời áp dụng tương tự cho phiên bản Redmi Note 15 Pro+ 5G. Chính sách này nằm trong combo bảo hành VIP toàn diện dành riêng cho khách hàng đặt mua sản phẩm trong giai đoạn mở bán đầu tiên, từ 9/1 đến hết 28/2.

Cụ thể, ngoài bảo hành pin 4 năm, người dùng được hưởng 2 năm bảo hành tiêu chuẩn toàn máy, cùng 2 năm bảo hành rơi vỡ màn hình và 2 năm bảo hành vào nước, nắp lưng. Việc gộp nhiều quyền lợi bảo hành trong cùng gói giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, đặc biệt với linh kiện dễ phát sinh chi phí sửa chữa sau vài năm sử dụng.

Với những ai từng “đau ví” vì chi phí sửa chữa hay thay pin sau thời gian sử dụng, chính sách này của Thế Giới Di Động mang lại cảm giác yên tâm rõ rệt ngay từ thời điểm mua máy.

Smartphone bền bỉ và mạnh mẽ

Ngoài pin, Redmi Note 15 Pro 5G còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về độ bền tổng thể. Máy đạt chứng nhận SGS về khả năng chống va đập khi rơi từ độ cao lên đến 2,5 m, cùng chuẩn kháng nước IP69K - cấp bảo vệ cao nhất trên thị trường hiện nay, điều hiếm thấy trong phân khúc. Thiết bị có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu 2 m trong vòng 24 giờ, giúp người dùng an tâm trong trường hợp đánh rơi vào môi trường nước. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng thiết bị hàng ngày thoải mái hơn, ít bận tâm đến va chạm hay sự cố bất ngờ trong quá trình sử dụng.

Redmi Note 15 Pro 5G cũng được trang bị chip MediaTek Dimensity 7400-Ultra 8 nhân mạnh mẽ, kèm hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2.2 với sự mượt mà và ổn định tối ưu. Các tính năng AI quen thuộc hỗ trợ tìm kiếm nhanh, dịch hội thoại, ghi chú hay chỉnh sửa ảnh đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Khi kết hợp nền tảng phần cứng bền bỉ và thời lượng pin dài, thiết bị đáp ứng tốt cả nhu cầu làm việc lẫn giải trí liên tục, hạn chế gián đoạn không mong muốn trong quá trình sử dụng.

Redmi Note 15 Pro 5G được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng đời thường, từ va chạm, rơi vỡ đến môi trường ẩm ướt.

Redmi Note 15 Pro 5G được phân phối với hai phiên bản bộ nhớ: 8 GB RAM + 256 GB bộ nhớ với giá dự kiến 10,49 triệu đồng, 12 GB RAM + 512 GB bộ nhớ trong có giá dự kiến 12,49 triệu đồng. Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm đen, tím và titan xám, phù hợp nhiều phong cách.

Redmi Note 15 Pro 5G được phân phối tại Thế Giới Di Động với nhiều phiên bản bộ nhớ và màu sắc, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh Redmi Note 15 Pro 5G và Pro+ 5G, Redmi Note 15 Series còn có phiên bản khác gồm Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G và Redmi Note 15 Pro 4G. Các mẫu máy này vẫn giữ trọn “gene” bền bỉ của dòng Redmi Note, với pin dung lượng lớn và khả năng chống va đập phù hợp sử dụng hàng ngày.

Trong thời gian mở bán, khi mua các phiên bản này tại Thế Giới Di Động, người dùng được hưởng gói bảo hành mở rộng gồm 2 năm bảo hành tiêu chuẩn toàn máy, 2 năm bảo hành rơi vỡ màn hình và 2 năm bảo hành nắp lưng, giúp việc sử dụng lâu dài trở nên yên tâm hơn.

Ngoài các gói bảo hành, khách hàng mua bất kỳ model nào của Redmi Note 15 Series còn được thêm tặng loa Xiaomi chính hãng, cùng chính sách trả trước 0 đồng, trả chậm 0% lãi suất. Chính sách này giúp việc sở hữu smartphone trở nên nhẹ nhàng hơn về tài chính. Với tổng giá trị ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, Redmi Note 15 Series trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho những ai đang tìm kiếm chiếc điện thoại bền bỉ, pin "khủng" để sử dụng lâu dài.