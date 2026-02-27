Bà Hillary Clinton thách thức ông Trump

Bà Hillary Clinton khẳng định không liên quan Jeffrey Epstein, đồng thời thách thức Ủy ban triệu tập Tổng thống Donald Trump để làm rõ các chi tiết trong tài liệu Epstein.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trước các thành viên truyền thông bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Chappaqua, New York (Mỹ) vào ngày bà ra hầu tòa để lấy lời khai trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện về Jeffrey Epstein, ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Trong 6 giờ điều trần kín, bà Hillary Clinton bác bỏ mọi liên hệ với Jeffrey Epstein và cho rằng cuộc điều tra đang bị chính trị hóa.

Kêu gọi chất vấn ông Trump

Trong tuyên bố được công bố khi tham gia phiên điều trần kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện tại Chappaqua, bang New York (Mỹ) ngày 26/2 (giờ địa phương), bà Hillary Clinton nêu rõ: “Tôi không nhớ đã từng gặp ông Epstein. Tôi chưa từng bay trên máy bay của ông ta, cũng chưa từng đến hòn đảo, nhà riêng hay văn phòng của ông ta. Tôi không có gì để bổ sung thêm”.

Bà Hillary Clinton - ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2016 - đồng thời cáo buộc ủy ban do phe Cộng hòa kiểm soát đang tìm cách chuyển hướng chú ý khỏi mối liên hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Epstein, theo Reuters.

Bà cũng chỉ trích chính quyền ông Trump đã “làm suy yếu” một văn phòng thuộc Bộ Ngoại giao chuyên xử lý vấn đề buôn người quốc tế.

“Nếu Ủy ban này thực sự nghiêm túc trong việc tìm hiểu sự thật về các tội danh của Epstein, thì họ nên yêu cầu ông Trump trực tiếp tuyên thệ và giải thích về việc ông ấy xuất hiện trong các hồ sợ Epstein hàng nghìn lần”, bà Hillary Clinton tuyên bố có ý thách thức nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ.

Ban đầu, bà Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton từ chối ra điều trần, song đã chấp thuận sau khi các nghị sĩ xúc tiến thủ tục xem xét tội danh coi thường Quốc hội. Ông Bill Clinton dự kiến điều trần vào ngày 27/2.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Hạ nghị sĩ James Comer (bang Kentucky), bác bỏ cáo buộc cho rằng cuộc điều tra mang động cơ đảng phái, lưu ý rằng một số nghị sĩ Dân chủ cũng kêu gọi vợ chồng Clinton ra khai. “Hiện tại không ai cáo buộc gia đình Clinton làm điều sai trái, nhưng chúng tôi có nhiều câu hỏi cần làm rõ”, ông nói.

Theo ông Comer, ủy ban muốn xác định liệu bà Hillary Clinton có từng tương tác với Epstein, vai trò của Epstein trong các hoạt động từ thiện liên quan đến gia đình Clinton, cũng như mối quan hệ giữa bà với Ghislaine Maxwell - cộng sự của Epstein đang thụ án tù. Ông cho biết biên bản điều trần của hai vợ chồng Clinton sẽ được công bố công khai.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng nhiều lần xuất hiện trong hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: DOJ.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên Dân chủ cấp cao nhất tại ủy ban, cho rằng Tổng thống Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng nên ra điều trần.

Ông Lutnick thừa nhận từng đến hòn đảo riêng của Epstein nhiều năm sau khi nói đã cắt đứt quan hệ. Ông Comer cho biết khả năng triệu tập ông Lutnick là “có thể xảy ra”.

Những hồ sơ "biến mất"

Ông Garcia cùng các nghị sĩ Dân chủ cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đã chọn lọc, không công bố toàn bộ tài liệu trong số 3 triệu trang hồ sơ liên quan đến Epstein nhằm tránh gây bất lợi cho ông Trump.

Theo ông Garcia, trong số tài liệu bị giữ lại có hồ sơ của một phụ nữ cáo buộc ông Trump từng xâm hại tình dục khi bà còn vị thành niên. “Những tập tin đó ở đâu? Ai đã loại bỏ chúng? Những câu hỏi này cần được trả lời”, ông nhấn mạnh.

Tại Washington, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết một số nghị sĩ sẽ rà soát các tài liệu chưa biên tập và yêu cầu Bộ Tư pháp bảo toàn hồ sơ liên quan đến cách xử lý vụ việc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang xem xét liệu có tài liệu nào bị giữ lại không phù hợp hay không và sẽ công bố nếu cần thiết. Cơ quan này trước đó cảnh báo rằng một số nội dung đã phát hành bao gồm các cáo buộc chưa được kiểm chứng và thông tin giật gân liên quan đến ông Trump.

Phe Dân chủ cáo buộc Bộ Tư pháp đã không công bố những hình ảnh bất lợi cho ông Trump trong hồ sơ Epstein. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan thực thi pháp luật chưa cáo buộc ông Trump có hành vi phạm tội trong vụ Epstein. Ông Trump từng giao du với Epstein trong những năm 1990 và 2000, trước khi Epstein bị kết án năm 2008 vì môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Ông Comer cho biết bằng chứng mà ủy ban thu thập được không cho thấy ông Trump liên quan đến hành vi sai phạm.

Ông Bill Clinton từng nhiều lần bay trên chuyên cơ của Epstein vào đầu những năm 2000 sau khi rời nhiệm sở. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và bày tỏ hối tiếc vì mối quan hệ quen biết này. Theo ông Comer, Epstein đã đến Nhà Trắng 17 lần trong thời gian ông Clinton còn đương nhiệm.

Đợt công bố tài liệu của Bộ Tư pháp có kèm nhiều hình ảnh của ông Bill Clinton, song cũng cho thấy Epstein có quan hệ với hàng loạt doanh nhân và chính trị gia, trong đó có ông Lutnick và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.

Ở nước ngoài, các tài liệu này cũng làm dấy lên điều tra hình sự đối với Andrew Mountbatten-Windsor, cựu Công tước xứ York của Anh, cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.