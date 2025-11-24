Nhật Bản huy động quân đội ứng phó gấu hoang

|
Kể từ đầu tháng 4, 13 người đã thiệt mạng và hơn 100 người đã bị thương. Đa số vụ việc xảy ra ở hai tỉnh Iwate và Akita, Đông Bắc Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã được huy động để hỗ trợ công tác kiểm soát động vật. Ảnh: Jiji.
|
Biểu đồ số người thiệt mạng và bị thương do gấu theo năm tài khóa từ 2011 đến nay. Tuy số người bị thương không có đột biến nhưng số người thiệt mạng do gấu tấn công tăng mạnh. Đồ họa: Nippon.
|
“Mỗi năm, tôi dành khoảng 90-110 ngày trên núi”, Shun Muto, một nhà địa chất thường xuyên phải đi thực địa tại tỉnh Ibaraki, nói. “Từ kinh nghiệm của mình, tôi không cảm thấy hoạt động của gấu gia tăng trong những năm qua”. Trong ảnh, camera ghi lại cảnh gấu xâm nhập một vườn cây tại thành phố Hida, tỉnh Gifu. Ảnh: Chính quyền thành phố Hida.
|
Vết gấu cào trên cây. Đa số vụ việc xảy ra ở các khu vực có dân cư sinh sống - thay vì rừng sâu. Ảnh: Japan Times.
|
“Trong ba năm qua, ngày càng nhiều người tỏ ra lo ngại về việc gấu hoang xuất hiện gần, thậm chí bên trong các khu dân cư”, Muto chia sẻ. “Một số người thấy gấu sát nhà mình”. Trong ảnh, ba mẹ con gấu băng qua đường tại khu vực núi Kitakami, tỉnh Iwate, năm 2018. Ảnh: Nippon.
|
Dấu chân gấu do Muto chụp. Muto cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho khả năng gặp gấu hoang. “Tôi mang theo bình xịt gấu và ba chuông đuổi gấu. Bình xịt gấu ở hông bên phải còn chuông gấu treo ở cả hai bên người”, Muto cho biết. “Tôi tránh đi quá sớm vào buổi sáng và quá muộn khi trời tối”. Ảnh: Japan Times.
|
Một biển cảnh báo gấu tại Hida. Ông Ohnishi Naoki, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Rừng và Lâm sản Nhật Bản, cho biết xu hướng gấu xuất hiện nhiều hơn ở các khu dân cư bắt đầu nổi lên từ năm 2023. Năm nay, xu hướng này ngày càng rõ ràng. Ảnh: Reuters.
|
Quân đội Nhật Bản dựng bẫy gấu. Theo ông Ohnishi, một phần nguyên nhân đến từ số lượng gấu đang trên đà gia tăng. Ảnh: Reuters.
|
Giới chức Nhật Bản huy động máy bay không người lái để đuổi gấu xâm nhập vườn hoa quả. “Có những con gấu sinh ra và lớn lên ở những khu vực con người sinh sống. Chúng coi nhẹ sự hiện diện của con người, di chuyển ra vào khu vực con người sinh sống hàng ngày”, ông Ohnishi nhận xét. Ảnh: Reuters.
