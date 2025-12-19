Trò mỉa mai của Hoa hậu Phần Lan khiến khách Trung Quốc tức giận

Làn sóng phản ứng trên mạng xã hội khiến du khách Trung Quốc hủy hoặc cân nhắc lại kế hoạch đến Phần Lan, buộc Thủ tướng Petteri Orpo phải lên tiếng xin lỗi và trấn an dư luận.

Cựu Hoa hậu Phần Lan, Sarah Dzafce, đã chính thức bị tước danh hiệu sau khi chia sẻ một cử chỉ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Ảnh: Sarahdzafce.

Làn sóng chỉ trích liên quan đến bê bối phân biệt chủng tộc tại Phần Lan đang gây tác động trực tiếp tới du lịch, khi xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay và hủy chuyến trong cộng đồng du khách châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Theo BBC, tranh cãi này còn lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc và ảnh hưởng tới hãng hàng không quốc gia Finnair.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày 18/12 đã chính thức xin lỗi về những phát ngôn và hành vi xúc phạm của một số nghị sĩ trên mạng xã hội. Tuyên bố bằng tiếng Trung được đăng trên tài khoản Weibo của Đại sứ quán Phần Lan tại Trung Quốc.

Ông Orpo nói các bình luận này đi ngược lại các giá trị bình đẳng và hòa nhập của Phần Lan.

Đài truyền hình công cộng Phần Lan Yle cho biết nội dung xin lỗi cũng được đăng trên các kênh mạng xã hội của đại sứ quán Phần Lan tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sarah Dzafce tự chụp ảnh mình đang dùng ngón tay kéo khóe mắt ra ngoài, chế giễu kiểu mắt một mí thường thấy của người Đông Á. Ảnh: sarahdzafce.

Ông Orpo nhấn mạnh phân biệt chủng tộc và kỳ thị không có chỗ đứng trong xã hội Phần Lan. Ông cho biết chính phủ coi đây là vấn đề nghiêm trọng và cam kết xử lý. Theo ông, các lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc các đảng cầm quyền đã trao đổi về vụ việc và cùng lên án các hành động bị coi là xúc phạm, không phù hợp.

Trước đó, vụ bê bối bùng phát sau khi Hoa hậu Phần Lan bị tước danh hiệu vì đăng tải hình ảnh bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc. Nhiều báo cho biết cô thực hiện động tác kéo mắt xếch kèm chú thích được hiểu là chế nhạo người Đông Á. Sau đó, theo video do Tân Hoa Xã công bố, cô nói xin lỗi Trung Quốc bằng tiếng Trung và xin lỗi bằng tiếng Anh.

Tranh cãi tiếp tục leo thang khi một số nghị sĩ thuộc đảng Người Phần Lan cánh hữu đăng hình thực hiện cử chỉ tương tự để ủng hộ hoa hậu và chỉ trích tổ chức tước danh hiệu. Một nghị sĩ sau đó đã xin lỗi vì đăng tải hình ảnh, theo AFP. Các chủ tịch nhóm nghị sĩ của chính phủ Phần Lan cũng đồng loạt lên án.

Ông Jukka Kopra, chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Liên minh Quốc gia, nói đây là điều không nên xảy ra và làm tổn hại danh tiếng đất nước.

Nghị sĩ Juho Eerola thuộc đảng Người Phần Lan đăng tải hình ảnh ông thực hiện cử chỉ "nhìn xếch" giống như Hoa hậu Phần Lan lên trang cá nhân. Sau đó, Eerola đã xin lỗi vì đăng tải hình ảnh này. Ảnh: Eerola.

Chưa rõ các nghị sĩ liên quan có bị kỷ luật hay không vì quyết định thuộc về nhóm nghị sĩ của đảng Người Phần Lan và dự kiến được bàn vào cuối tuần. Thủ tướng Orpo nói ông tin việc này sẽ được xử lý nghiêm túc.

Hệ lụy với du lịch và hàng không bắt đầu lộ rõ khi hãng hàng không Finnair xác nhận tranh cãi đã ảnh hưởng đến công ty. Đại diện hãng nói đã có lời kêu gọi du khách tẩy chay Phần Lan, theo BBC. Trên nền tảng X, Finnair khẳng định các phát ngôn của một số nghị sĩ không đại diện cho giá trị của hãng và nhấn mạnh cam kết chào đón mọi hành khách với sự tôn trọng.

Giáo sư Cui Hongjian thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh nhận định vụ việc phản ánh định kiến chủng tộc vẫn tồn tại và có thể tái xuất hiện trong những điều kiện nhất định. Ông cho rằng nếu xử lý không thận trọng, Phần Lan có thể bị tổn hại hình ảnh và suy yếu giao lưu với Trung Quốc cũng như cộng đồng châu Á rộng hơn, đặc biệt ở các hoạt động nhân dân, văn hóa và du lịch.