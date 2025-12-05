Resort 'tốt nhất thế giới' ở Phú Yên tạm đóng cửa do ảnh hưởng bão lũ

Zannier Bãi San Hô thông báo tạm đóng cửa để sửa chữa do ảnh hưởng của bão lũ miền Trung. Resort này từng nhiều lần lọt top "tốt nhất thế giới".

Biệt thự hồ bơi trong khu nghỉ dưỡng Zannier Bãi San Hô. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Resort Zannier Bãi San Hô (thuộc Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) vừa thông báo tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2026 để sửa chữa. Theo đại diện đơn vị, nguyên nhân là tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng "khách sạn tốt nhất thế giới".

Hồi tháng 9, resort được vinh danh ở vị trí 44 trong danh sách 50 khách sạn hàng đầu thế giới của Telegraph Hotel Awards. Đến tháng 10, nơi đây tiếp tục góp mặt trong top 100 khách sạn Tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương do Tatler Asia bình chọn, là một trong 4 đại diện duy nhất của Việt Nam.

Trong lần đầu công bố bảng xếp hạng khách sạn toàn cầu (Michelin Key), cẩm nang Michelin công bố Zannier Bãi San Hô đạt 2 Michelin Key, hạng mục "trải nghiệm lưu trú tuyệt vời".

Không gian phòng được lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Chăm sống ven biển miền Trung. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Nằm trên dải bờ biển nguyên sơ miền Trung, resort 5 sao này gây ấn tượng với cảnh quan tự nhiên và không gian yên bình. Đây là dự án thứ 5 của tập đoàn Zannier (Pháp), nổi tiếng với các công trình mang đậm dấu ấn bản địa.

Giá lưu trú tại đây nằm trong nhóm cao trong khu vực, từ khoảng 10 triệu đồng/đêm cho hạng phòng thấp nhất và có thể vượt 110 triệu đồng/đêm đối với villa 4 phòng ngủ, tùy thời điểm và chưa bao gồm thuế, phí.

Resort được thiết kế như một làng ven biển với các biệt thự liền nhau. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Bão Kalmaegi với sức gió cấp 13 đã đổ bộ các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tối 6/11 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 mất tích, hơn 2000 căn nhà sập và tốc mái. Đây là một trong các cơn bão mạnh và phức tạp nhất năm 2025.

Sau đó, từ giữa đến cuối tháng 11, Nam Trung Bộ hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử, được đánh giá là hiện tượng cực đoan hiếm gặp. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là sự kiện có tần suất rất thấp.

Việc lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3-5 lưu vực được xem là "cực kỳ hiếm", gần như chưa từng xuất hiện trong hơn nửa thế kỷ quan trắc, vượt ngoài "mức lũ tính toán thông thường".

