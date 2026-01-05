Giải pickleball kéo khách vượt kỳ vọng cho Măng Đen dịp Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Lâm Đồng tăng khách quốc tế ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Phía Măng Đen (Quảng Ngãi) vẫn giữ sức nóng với lượng khách vượt kỳ vọng khoảng 38%.

Du khách check-in với mai anh đào vào tháng 1/2024. Ảnh: Quang Đà Lạt.

Dịp Tết Dương lịch, những tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên ghi nhận gam màu tươi sáng về lượng khách, công suất lưu trú so với cùng kỳ năm trước nhờ kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày (1-4/1). Trong đó, lượng khách đến TP Đà Lạt (cũ) dần khôi phục sau ảnh hưởng của thiên tai.

Đà Lạt tấp nập

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch ngắn ngày. Trong 4 ngày (1-4/1), địa phương đón 650.000 lượt khách, trong đó có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch khoảng 1.200 tỷ đồng .

So với cùng kỳ năm trước, ngành du lịch tỉnh bứt phá về lượng khách lẫn doanh thu. Đặc biệt, khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng, từ 7.500 lượt (Tết dương lịch 2025) lên 30.000 lượt (Tết dương lịch 2026). Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 1-3/1. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 70-80%, riêng nhóm cơ sở lưu trú 3-5 sao đạt 85-90%.

Trong đó, khu vực TP Đà Lạt (cũ) vẫn là điểm sáng với mùa mai anh đào nở sớm, mùa hồng muộn và hàng loạt sự kiện ngoài trời, đặc biệt chương trình countdown chào năm mới 2026 tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Du khách check-in tại một vườn hoa cải vàng ở Đà Lạt. Ảnh: Rau Câu.

Tỷ lệ lấp phòng trong dịp Tết Dương lịch đạt khoảng 70-75%. Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, lượng khách đến đông đúc tại các điểm du lịch nổi tiếng như vườn hoa Đà Lạt, đạp vịt hồ Xuân Hương, thác Datanla..., nhất là ngày 3/1. Ngoài ra, các điểm đến nằm tại một số phường khác như ga Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt), Thung lũng Tình yêu (phường Lâm Viên - Đà Lạt), cầu "săn" mây (phường Xuân Trường - Đà Lạt)... cũng nhộn nhịp.

Các tuyến đường trung tâm không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT được bố trí điều tiết giao thông tại vòng xoay cầu Ông Đạo (hồ Xuân Hương) - đoạn cao điểm.

Các phường trung tâm như Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt đảm bảo an ninh trật tự và giá cả dịch vụ ổn định. Đà Lạt cũng đang chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách, tăng 5 triệu lượt (25%) so với năm 2025 (20 triệu lượt khách).

Giải pickleball kéo thêm khách đến Măng Đen

Tại Quảng Ngãi, lượng khách đến các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng đạt khoảng 96.400 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt khoảng 42,5 tỷ đồng , tăng 143% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu ngoại tệ đạt khoảng 70.000 USD , cho thấy tín hiệu tích cực từ dòng khách có khả năng chi tiêu cao.

Xã Măng Đen tiếp tục bội thu dịp Tết Dương lịch với 55.000 lượt khách tham quan, tăng khoảng 38% so với dự kiến ban đầu (khoảng 40.000 lượt khách), theo Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen.

Hoa anh đào được trồng từ giải pickleball sẽ hình thành sản phẩm du lịch sinh thái mới. Ảnh: Hoàng Tour Măng Đen, Măng Đen Đại Ngàn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm, cho biết ngoài khí hậu se lạnh đặc trưng và hoa anh đào bung nở, xã thu hút lượng khách vượt kỳ vọng nhờ tuần văn hóa du lịch "Măng Đen - sắc hồng giữa đại ngàn" trùng với 4 ngày nghỉ. Tỷ lệ lấp phòng đã đạt 100% trước ngày 1/1, dù thác Pa Sỹ - điểm du lịch quan trọng - còn đóng cửa. Chứng tỏ Măng Đen vẫn thú vị trong mắt du khách.

Trong đó, giải pickleball "Ươm mầm xanh Măng Đen" với những trận đấu sôi nổi khiến du khách hào hứng khi mang về hơn 1.200 cây hoa anh đào Nhật Bản cho Măng Đen, góp phần tạo dựng cảnh quan du lịch. Cùng với đó là chuỗi hoạt động biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực bản địa... cũng giúp kéo dài thời gian lưu trú.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Măng Đen sẽ đón khách với tiêu chí khu du lịch quốc gia, trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam. Tuyến cao tốc Kon Tum - Quảng Ngãi và sân bay Măng Đen cũng đang được triển khai.

Dù đông du khách, Măng Đen vẫn giữ được nét hoang sơ với nhiều điểm đến như hồ Đăk Ke, đèo VioLak, làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo… Để đến đây, du khách phải di chuyển bằng xe khách khoảng 10-12 tiếng hoặc bay đến Pleiku (cũ), Gia Lai và đi xe khách thêm khoảng 100 km về xã.