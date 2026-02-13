Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chỗ ùn tắc, nơi thông thoáng trong ngày làm việc cuối cùng năm Ất Tỵ

  • Thứ sáu, 13/2/2026 19:57 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Chiều 13/2, hàng nghìn người dân rời Hà Nội về quê đón Tết. Trong khi nhiều tuyến đường tại cửa ngõ Thủ đô ùn tắc, một số tuyến đường thuận tiện để người dân di chuyển.

nguoi dan roi ha noi anh 1

Chiều 13/2 (tức 26 tháng Chạp), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ nhiều người dân nhanh chóng lên xe rời thủ đô, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
nguoi dan roi ha noi anh 2

Từ đầu giờ chiều 13/2, trên một số tuyến đường huyết mạch hay tại cửa ngõ phía Nam và phía Bắc thủ đô, ghi nhận lượng phương tiện gia tăng nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Hình ảnh tại đường Ngọc Hồi lúc 15h30.
nguoi dan roi ha noi anh 3

Tại đường Ngọc Hồi, tình trạng ùn tắc chỉ xảy ra ở các nút giao đèn đỏ.
nguoi dan roi ha noi anh 4nguoi dan roi ha noi anh 5nguoi dan roi ha noi anh 6nguoi dan roi ha noi anh 7

Dòng người điều khiển xe máy lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc rời Thủ đô trên đường Ngọc Hồi để di chuyển về các tỉnh thành tỉnh lân cận Hà Nội như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... Các phương tiện di chuyển tương đối thoải mái, không gặp cảnh ùn tắc kéo dài.
nguoi dan roi ha noi anh 8

Dù tuyến đường thông thoáng vào đầu giờ chiều, nhưng lực lượng CSGT đã có mặt từ sớm để phân luồng, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc, xe cộ xung đột từ các hướng.
nguoi dan roi ha noi anh 9

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm (Hoàng Mai, Hà Nội) lúc 15h, rất đông người dân chờ đợi đến lượt mua vé lên xe khách về quê ăn Tết. Bến xe Nước Ngầm chủ yếu phục vụ khách đi các tỉnh phía Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP.HCM...
nguoi dan roi ha noi anh 10

Người dân “tay xách nách mang” đồ đạc, khẩn trương di chuyển tới xe khách để chuẩn bị rời thủ đô.
nguoi dan roi ha noi anh 11

Nhu cầu di chuyển tăng cao dịp cận Tết khiến một số nhà xe gặp tình trạng quá tải ở một số thời điểm. Một số người tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi lâu mới được lên xe.
nguoi dan roi ha noi anh 12

Từ 16h, tình trạng ùn tắc bắt đầu xuất hiện khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Hình ảnh tại đường Vành đai 3 hướng rời khỏi nội đô ùn tắc cả đường trên cao và đường phía dưới.
nguoi dan roi ha noi anh 13

Nhiều tuyến đường như Vành đai 3, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm... rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Trong khung giờ cao điểm, dòng phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ.
nguoi dan roi ha noi anh 14nguoi dan roi ha noi anh 15nguoi dan roi ha noi anh 16nguoi dan roi ha noi anh 17

Trên các tuyến đường, nhiều phương tiện chở theo quà Tết, cây đào và hành lý cồng kềnh của người dân trên hành trình về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Không ít người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, chất kín phía sau xe máy hoặc buộc gọn trên ôtô để kịp trở về sum họp cùng gia đình.
nguoi dan roi ha noi anh 18nguoi dan roi ha noi anh 19nguoi dan roi ha noi anh 20nguoi dan roi ha noi anh 21

Tại khu vực đường Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình ghi nhận tình trạng ùn ứ giao thông lúc 17h30. Cả lòng đường lẫn vỉa hè hầu như không còn khoảng trống khi các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trong giờ cao điểm. Một số người cho biết mất gần một giờ để di chuyển qua đoạn đường vốn chỉ mất 15-20 phút trong ngày thường. Một số người điều khiển xe không tuân thủ quy định, cho phương tiện leo lên vỉa hè để tìm lối đi nhanh hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.
nguoi dan roi ha noi anh 22

18h chiều 13/2, đường Vành đai 3 ken đặc phương tiện, dòng xe nhích từng mét một để rời thủ đô.
nguoi dan roi ha noi anh 23

Tại khu vực ga Hà Nội, hành khách đổ về ngày một đông từ đầu giờ chiều.
nguoi dan roi ha noi anh 24

Người dân mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, thực phẩm, quà bánh mang theo ra ga tàu để về quê đón Tết.

