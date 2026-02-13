Chỗ ùn tắc, nơi thông thoáng trong ngày làm việc cuối cùng năm Ất Tỵ

Tại khu vực đường Phạm Hùng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình ghi nhận tình trạng ùn ứ giao thông lúc 17h30. Cả lòng đường lẫn vỉa hè hầu như không còn khoảng trống khi các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trong giờ cao điểm. Một số người cho biết mất gần một giờ để di chuyển qua đoạn đường vốn chỉ mất 15-20 phút trong ngày thường. Một số người điều khiển xe không tuân thủ quy định, cho phương tiện leo lên vỉa hè để tìm lối đi nhanh hơn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ.