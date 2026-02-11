Bùn nhão bủa vây nhà dân ở điểm đen ùn tắc

|
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được triển khai với tổng kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, dự án gặp khó khăn khi phương án bàn giao mặt bằng của một số hộ dân chưa được thống nhất, kèm theo nhiều đơn thư khiếu nại phát sinh. Qua nhiều đợt tuyên truyền, vận động và đối thoại của chính quyền địa phương, đến tháng 11/2024, đa số các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án.
Tuyến đường dài 720 m chạy từ đường Nguyễn Trãi đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Ảnh: Google Maps.
Ghi nhận chiều 10/2, vỉa hè hai bên đường Nguyễn Tuân đoạn gần ngã ba Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi được đào sâu từ 1-2 m và rộng khoảng 2 m để thi công hệ thống cống thoát nước.
Việc thi công đào đường rơi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026 khiến cho đời sống sinh hoạt, buôn bán, di chuyển của các hộ dân trên đường Nguyễn Tuân bị ảnh hưởng.
Chiều 10/2, công nhân tiến hành lắp đặt hệ thống cống thoát nước, cáp ngầm và dây điện ngầm. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, các công nhân làm việc theo mô hình "3 ca, 4 kíp" nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch sẽ cho người dân trước Tết.
Khu vực đào ống cống trước cửa nhà dân rộng như con "kênh", ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ kinh doanh tại đây. Các hộ dân dọc đường Nguyễn Tuân chủ yếu kinh doanh thực phẩm, thời trang, nhu yếu phẩm,... vì vậy hầu hết người dân phải dùng tấm gỗ hoặc tấm kim loại để di chuyển vào nhà và đón khách mua sắm.
Người dân chật vật bước trên tấm gỗ để vượt qua khu vực đào ống cống.
Nhiều đoạn đường bị đào bới, vật liệu thi công để lộn xộn mà không có rào chắn đầy đủ, thiếu biển cảnh báo, bùn đất lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
Có hộ kinh doanh còn bày bán mặt hàng ngay trên đống bùn lầy khi khách mua hàng không thể di chuyển vào trong.
Một số hộ dân chủ động mang máy móc để trực tiếp sửa chữa, lắp đặt phần cống ngầm của căn nhà để sớm tiếp tục kinh doanh và sinh hoạt trước thời điểm Tết cận kề.
"Gia đình rất sốt ruột vì dự án thi công ngay vào thời điểm cận Tết, đúng lúc nhu cầu mua sắm tăng cao. Đường xá lầy lội, con 'kênh' ngay trước cửa nhà khiến khách hàng ai cũng e dè, khiến chúng tôi kinh doanh khó khăn. Chỉ mong sao đơn vị thi công san lấp, hoàn trả mặt bằng nhanh để chúng tôi sớm sinh hoạt ổn định", anh Trần Văn Pháp (40 tuổi) nói.
Những ngày trời mưa khiến bùn đất lầy lội, trời khô thì bụi bay trắng xóa khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Đường Nguyễn Tuân cũng là điểm đen ùn tắc vào khung giờ cao điểm.
Thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào tháng 3/2026, chậm so với kế hoạch ban đầu năm 2025 do việc thay đổi chủ đầu tư cùng quy trình và thủ tục đấu thầu. Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân hiện vẫn đang giải quyết những vướng mắc cuối cùng liên quan công tác giải phóng mặt bằng khu nhà tập thể hai tầng tại số 35A Nguyễn Tuân, với 6 hộ gia đình.