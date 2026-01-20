Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy hai cây vàng đánh rơi xuống sông Hương

  • Thứ ba, 20/1/2026 20:00 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Đến trưa ngày 20/1, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cây vàng thứ hai, hoàn tất việc tìm kiếm số vàng mà một người dân đánh rơi xuống sông Hương.

Vào khuya 19/1, mạng xã hội tại thành phố Huế xôn xao thông tin một người dân trong lúc di chuyển qua khu vực cầu đi bộ gỗ Lim đã vô ý đánh rơi hai cây vàng xuống sông Hương. Theo giá thị trường hiện nay, tổng trị giá số vàng ước tính hơn 300 triệu đồng.

Hai cay vang song Huong anh 1

Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế tìm kiếm trong ngày 20/1.

Sự việc xảy ra tại khu vực ven sông Hương, địa điểm có đông đảo người dân và du khách tham quan ngắm cảnh nên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã nhanh chóng đến hiện trường, khảo sát khu vực và tổ chức lặn tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện nước lạnh, tầm nhìn hạn chế.

Hai cay vang song Huong anh 2

Lặn tìm kiếm vàng bị đánh rơi trên sông Hương.

Đến rạng sáng cùng ngày, đội đã tìm thấy cây vàng thứ nhất. Sau khi tạm dừng để nghỉ ngơi, các thành viên tiếp tục quay lại hiện trường tìm kiếm vào lúc 9h sáng và đến trưa thì phát hiện cây vàng thứ hai tại khu vực nghi vấn dưới chân cầu đi bộ gỗ Lim.

Hai cay vang song Huong anh 3

Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã lặn tìm thấy vàng của người dân đánh rơi.

Việc tìm thấy hai cây vàng không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản có giá trị lớn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần tình nguyện, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng của các thành viên Đội SOS75 tại Huế.

https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-2-cay-vang-nguoi-dan-danh-roi-xuong-song-huong-post1262872.vov

Lê Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

