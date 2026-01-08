Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xử phạt người dùng AI tạo video trăn khổng lồ bơi trên hồ Hoàn Kiếm

  • Thứ năm, 8/1/2026 19:16 (GMT+7)
  • 7 phút trước

N.H.A. bị Công an Hà Nội xử phạt do dùng AI tạo clip hình ảnh người ngồi trên con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm rồi đăng lên Facebook nhằm “câu like”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Ngày 25/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video có tiêu đề “Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi”, trong đó có hình ảnh người ngồi trên con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

xu phat anh 1

N.H.A. đăng tải hình ảnh được tạo dựng bằng AI.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là N.H.A (SN 1976; trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, N.H.A. khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích “câu like”, “câu view”.

N.H.A. nhận thức việc đăng tải video AI nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Thủ đô và cam kết sẽ không tái phạm.

xu phat anh 2

N.H.A. tại cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận.

Nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

xử phạt Hà Nội phạt AI tạo tin giả hồ Hoàn Kiếm

    Đọc tiếp

    Vi sao TP.HCM lanh xuong 16 do C? hinh anh

    Vì sao TP.HCM lạnh xuống 16 độ C?

    2 giờ trước 17:21 8/1/2026

    0

    Nhiệt độ TP.HCM những ngày qua giảm rõ vào ban đêm và rạng sáng, tạo cảm giác se lạnh. Theo chuyên gia, đây là diễn biến quen thuộc của thời tiết mùa khô ở TP.HCM dịp này.

    Vung Canh sat bien 3 co tu lenh moi hinh anh

    Vùng Cảnh sát biển 3 có tư lệnh mới

    3 giờ trước 16:32 8/1/2026

    0

    Đại tá Trần Xuân Lương, Phó tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý