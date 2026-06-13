Tiêu hủy gần 600 kg lợn nhập lậu ở Cao Bằng

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, xử lý vụ vận chuyển trái phép gia súc nhập lậu qua biên giới.

Khoảng 19h30 ngày 9/6, tại đường liên xóm Lũng Táo, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng, cách mốc 728 khoảng 800 m về phía Việt Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh chủ trì phối hợp Phòng nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) và Công an xã Quang Hán thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tiêu hủy gia súc nhập lậu. Ảnh: VOV.

Lực lượng chức năng phát hiện ôtô BKS 26A - 056.93 do Nông Văn Du (SN1992, trú xóm Tổng Mòong, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) điều khiển, vận chuyển trái phép 5 con lợn thịt còn sống (tổng trọng lượng 595 kg).

Tại thời điểm kiểm tra, Nông Văn Du không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Du khai nhận vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 728.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nông Văn Du và lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm.