Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Dự báo thời tiết 13/6: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón đợt mưa lớn

  • Thứ bảy, 13/6/2026 07:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 13/6, đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 37°C trước khi tái diễn mưa lớn, lượng mưa có nơi vượt mức 250mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 13/6, nhiệt độ ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày ở các khu vực này phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

nang nong anh 1

Dự báo thời tiết ngày 13/6, miền Bắc nắng nóng trên 37°C. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt cũng xảy ra ở dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong ngày 13/6, nhiệt độ cao nhất ngày dự báo cao hơn các khu vực trên, dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Cùng ngày, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ 15/6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/6/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trung du và đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt 38 độ trước mưa lớn

Dự báo trong ngày 13-14/6, miền Bắc sẽ có nắng nóng gay gắt 36-38 độ, sau đó từ khoảng chiều tối và đêm 14/6 đến đêm 16/6, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng.

15 giờ trước

Miền Bắc trời nắng, miền Nam có mưa

Ngày 12/6, miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C, miền Nam mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, đêm, cục bộ mưa to.

25:1513 hôm qua

Không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc Bộ dứt đợt nắng nóng từ ngày mai (8/6)

Sau nhiều ngày nắng nóng, từ chiều tối 8/6, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

19:20 7/6/2026

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.

https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-13-6-mien-bac-nang-nong-truoc-khi-don-dot-mua-lon-ar1023337.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

nắng nóng mưa dông dự báo thời tiết thời tiết

    Đọc tiếp

    Tieu huy gan 600 kg lon nhap lau o Cao Bang hinh anh

    Tiêu hủy gần 600 kg lợn nhập lậu ở Cao Bằng

    1 giờ trước 07:40 13/6/2026

    0

    Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, xử lý vụ vận chuyển trái phép gia súc nhập lậu qua biên giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý