Không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc Bộ dứt đợt nắng nóng từ ngày mai (8/6)

Sau nhiều ngày nắng nóng, từ chiều tối 8/6, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/6, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh

Trên đất liền, khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Gió trên đất liền: Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Dưới ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 22-25°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Nhiệt độ trung bình phổ biến 24-26°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 08/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25°C.

Trên biển: Từ đêm 8/6, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Dự báo từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6: Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dưới tác động của không khí lạnh, khu vực ảnh hưởng sẽ có mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.