Bắc Bộ mưa rất to hết ngày 18/7, có nơi trên 300 mm

Đêm 15 và sáng 16/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa lớn ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lượng mưa từ 19h ngày 15/7 đến 8h ngày 16/7 phổ biến 20 - 60mm, một số nơi trên 100mm như: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6mm; Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1mm; Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6mm; Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4mm.

Từ ngày 16 đến hết ngày 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều tối và đêm 16/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn duy trì mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.