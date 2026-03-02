Miền Bắc nóng kỷ lục 37,8 độ vào mùa đông

Vào ngày 5/2/2026, thời điểm chính giữa mùa đông, nhiệt độ tại khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) lên tới 37,8 độ, là mức nhiệt cao rất hiếm gặp trong cao điểm mùa đông ở miền Bắc.

Miền Bắc đang trải qua một mùa đông rất ấm. Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 2 (thời gian không khí lạnh thường hoạt động mạnh nhất), miền Bắc chỉ ghi nhận 3 đợt không khí lạnh và chỉ một đợt gây ra rét đậm, rét hại diện rộng, từ ngày 8 tới 12/2. Tuy nhiên đây là đợt rét đậm diện rộng ngắn ngày và nền nhiệt, xét theo chuỗi giá trị lịch sử, không xuống quá thấp.

Tính theo chuỗi giá trị quan trắc nhiều năm, nhiệt độ tháng 2 năm nay trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn từ 1,5 tới 2,5 độ, thậm chí một số nơi cao hơn 3-4 độ, chủ yếu ở khu vực miền Bắc.

Đáng lưu ý, tại một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng kỳ, trong đó trạm Sông Mã (Sơn La) ghi nhận mức nhiệt lên tới 37,8 độ vào ngày 5/2 - một mức nhiệt cực kỳ hiếm gặp trong mùa đông ở miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong tháng 3, không khí lạnh tiếp tục hoạt động nhưng cường độ ở mức trung bình và yếu, chủ yếu gây ra mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc.

Ngay đêm 2/3, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, gây mưa rào và dông rải rác từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, trời chuyển rét về đêm và sáng, riêng vùng núi rét cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, đây cũng là đợt rét ngắn ngày, dự báo cuối tuần, nền nhiệt tăng dần ở miền Bắc.

Nam Bộ năm nay, nắng nóng cũng đến sớm, ngày 8-9/2, khu vực này đã ghi nhận nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Trong thời gian từ ngày 16 tới 20/2 vừa qua, Nam Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 37 tới 37,5 độ, trở thành đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 ở nước ta.

Ngay sau nắng nóng, Nam Bộ xảy ra mưa trái mùa diện rộng với 8 địa điểm ghi nhận mưa lớn kỷ lục trong tháng 2. Dự báo khoảng cuối tháng 3, nắng nóng có khả năng gia tăng về cường độ và mở rộng về phạm vi ở Nam Bộ. Xen lẫn các đợt nắng nóng, khu vực này có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa kèm dông, lốc.