Bộ Dân tộc và Tôn giáo có tân Thứ trưởng Thường trực

  • Thứ hai, 2/3/2026 11:48 (GMT+7)
Ông Nguyễn Đình Khang thôi giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ để giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Nguyen Dinh Khang anh 1

Ông Nguyễn Đình Khang.

Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất để ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thôi giữ các chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ông cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đình Khang từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Từ tháng 7/2029, ông giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ ngày 10/7/2025, ông Nguyễn Đình Khang là Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay gồm Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và 5 Thứ trưởng: Nguyễn Đình Khang (Thứ trưởng Thường trực), Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung..

  • Đào Ngọc Dung

    Đào Ngọc Dung

    Ông Đào Ngọc Dung là Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Hà Nam
    • Học vị, học hàm: Cử nhân luật, Thạc sĩ quản lý hành chính công

