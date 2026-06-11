Bí thư Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án ì ạch nhiều năm

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (áo tím) yêu cầu kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội. Ảnh: Thu Chung/VTC News.

Ngày 11/6, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn phường Cao Xanh.

Theo thống kê, tại địa bàn phường Cao Xanh hiện có 26 dự án chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc về chủ trương đầu tư; việc giao đất, cho thuê đất; nghĩa vụ tài chính; công tác giải phóng mặt bằng; kết luận thanh tra, kiểm tra và do năng lực của chủ đầu tư.

Đưa ra chỉ đạo sau khi kiểm tra thực tế một số dự án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, yêu cầu phải kiên quyết xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, niềm tin của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Cụ thể, với dự án Khu du lịch Hòn Gạc do Công ty CP Tập đoàn INDEVCO làm chủ đầu tư, ông Cường chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra ngay dự án này để đề xuất phương án xử lý, cương quyết không để tình trạng chậm tiến độ tiếp tục kéo dài.

“Phải ra quyết định thanh tra ngay trong ngày mai (12/6) và kết luận trong vòng 30 ngày. Nếu doanh nghiệp đúng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm và yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay; nếu doanh nghiệp không đúng phải kiên quyết thu hồi ngay”, ông Cường nhấn mạnh.

Đối với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị của Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Xây dựng công trình 507, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá đây đều là những dự án chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và sự phát triển của địa phương.

Do đó, ông Cường yêu cầu các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ năng lực của chủ đầu tư cũng như những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, trách nhiệm của các bên liên quan; cương quyết thực hiện thu hồi nếu dự án tiếp tục chậm tiến độ.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nghe báo cáo công tác triển khai dự án. Ảnh: Thu Chung/VTC News.

Với dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C do Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư, ông Cường yêu cầu bên cạnh việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, chủ đầu tư phải có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nhà đầu tư thứ cấp cùng góp vốn trên một ô đất.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cao Xanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh phường Cao Xanh, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy và cả hệ thống chính trị phải quyết liệt hơn nữa trong việc tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại của các dự án chậm triển khai, kể cả dự án đầu tư công cũng như dự án ngoài nhà nước.

Rà soát các dự án đang tồn đọng, phân loại các dự án, phân loại cụ thể từng dự án theo từng vướng mắc và chỉ rõ từng nguyên nhân cụ thể; làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

“Phường phải xây dựng bảng thống kê từng vụ việc, từng vướng mắc, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và dự kiến thời gian, lực lượng, nguồn lực cũng như phương thức, cách thức giải quyết”, ông Cường gợi mở.