Bắt đầu bàn giao mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Diện tích mặt bằng sạch phường Tuần Châu và phường Mạo Khê đã bàn giao cho chủ đầu tư trên toàn tuyến đạt gần 39 ha, tương đương 20,7% tổng diện tích cần thu hồi của dự án.

Tính đến nay, phường Tuần Châu và phường Mạo Khê là hai địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch do địa phương quản lý cho đơn vị thi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Đến ngày 2/6, tổng diện tích mặt bằng sạch 2 địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư trên toàn tuyến đạt gần 39 ha, tương đương 20,7% tổng diện tích cần thu hồi của dự án.

Phường Tuần Châu là nơi được quy hoạch đặt nhà ga ở cuối tuyến của dự án. Phường đã chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng một cách quyết liệt ngay từ những ngày đầu.

Chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác chuyên trách, tiến hành rà soát kỹ lưỡng hiện trạng đất đai, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Nhờ quy trình triển khai bài bản, dự án đã nhận được sự đồng thuận, phấn khởi và chủ động hợp tác kiểm đếm, bàn giao mặt bằng từ phía người dân. Phường Tuần Châu đã hoàn thành toàn bộ 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 8,8 ha liên quan đến 20 hộ dân trên tuyến.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuần Châu Nguyễn Văn Mạnh cho biết, ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm đếm, địa phương đã bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực cho nhà thầu trong suốt quá trình thi công để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng dài hơn 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dự án có chiều dài gần 40 km đi qua 7 địa phương gồm: Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 188,52 ha. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các địa phương sẽ phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đại diện đơn vị thi công cam kết sẽ tập trung thiết bị máy móc để tổ chức khoan thăm dò địa chất, làm đường công vụ và cầu vượt ngay sau khi nhận mặt bằng.

Việc các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng sớm đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho chủ đầu tư tổ chức thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh hoàn thành trong năm 2028 theo đúng kế hoạch đã đề ra.