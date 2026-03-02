Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn.

Dự hội nghị có: bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ dám nghĩ, dám làm đã trải qua nhiều vị trí công tác.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng, ở vị trí mới, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ nắm bắt nhanh công việc, đoàn kết thống nhất để Tổng LĐLĐ Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tích cực vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực cùng tập thể Tổng LĐLĐ Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979; quê quán: Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Trong quá trình công tác ông đã trải qua nhiều chức vụ như: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 7/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (từ 8/2022). Đến tháng 7/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.