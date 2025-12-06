Bí mật sau bức ảnh người đàn ông nhảy dù trước Mặt Trời

Bức ảnh người đàn ông nhảy dù trước Mặt Trời gây chấn động giới nhiếp ảnh thế giới. Đằng sau khoảnh khắc tưởng như bất khả thi là hành trình nhiều tháng và cú bấm máy duy nhất.

Khoảnh khắc người nhảy dù rơi phía trước Mặt Trời Gabriel C. Brown thực hiện cú nhảy từ một máy bay cánh quạt nhỏ ở độ cao khoảng 1.070 m, cách vị trí đặt máy ảnh của McCarthy gần 2.500 m.

Đứng giữa lòng hồ cạn lớn nhất bang Arizona (Mỹ), nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy cố giữ vững ống kính khi đoàn tàu chở hàng gầm rú lao qua, rung chuyển mặt đất và đe dọa xóa nhòa khoảnh khắc anh đã chuẩn bị suốt nhiều tháng.

Tháng trước, hàng chục người vây quanh nín thở khi máy bay lượn qua 6 lần mà McCarthy vẫn chưa thể bấm được cú máy nào, theo CNN.

Trên cao, Gabriel C. Brown, bạn thân McCarthy và là vận động viên nhảy dù, ngồi nép sát mép cửa, chờ tín hiệu lao ra khỏi khoang.

Ban đầu cả hai nghĩ nếu lỡ lần đầu, Brown có thể đáp xuống, thu dọn thiết bị rồi lên lại. Nhưng đúng sáng hôm đó, phi công thông báo chỉ có thể hỗ trợ một lần duy nhất. Khi Mặt Trời bắt đầu lên cao, McCarthy và Brown chỉ có một cơ hội bấm máy.

Khoảnh khắc Brown nhảy dù ngay phía trước Mặt Trời.

Khi máy bay vào đúng vị trí, McCarthy đếm ngược: "Ba, hai, một, nhảy!". Brown lập tức lao ra khỏi cửa máy bay, hỏi nhanh qua tai nghe kết nối với điện thoại xem liệu khoảnh khắc có được ghi lại không.

Lần này thì trọn vẹn. McCarthy bắt được hình ảnh bóng người đơn độc rơi thẳng trước đĩa Mặt Trời đang bùng sáng, hiện rõ cấu trúc bề mặt. Anh gọi đó là cú bấm máy hoàn hảo, đặt tên tác phẩm là The Fall of Icarus (Tạm dịch: Cú ngã của Icarus).

Ý tưởng xuất hiện sau lần nhảy dù đầu tiên khi cả hai kết thúc bài bay và McCarthy nảy ra câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu có người nhảy ra khỏi máy bay ngay trước Mặt Trời?". Trước đó, nhiếp ảnh gia đã khi ghi lại cảnh tên lửa bay ngang Mặt Trời, anh mong muốn tìm kiếm thử thách mới.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy.

Nghe thì táo bạo, nhưng gần như bất khả thi. Mặt Trời phải ở vị trí thấp, người nhảy đủ cao và nhiếp ảnh gia phải đứng đúng điểm giao nhau giữa hai quỹ đạo.

Khi máy bay vào đúng tọa độ giữa Mặt Trời và ống kính, kính thiên văn phản chiếu luồng sáng mạnh, tín hiệu cho phi công biết mọi thứ đã thẳng hàng. Chỉ khi đó khoảnh khắc độc nhất mới xuất hiện.

Khi bức ảnh được công bố, Connor Matherne, cộng sự từng làm việc với McCarthy, nhận ra ngay đó lại là một tác phẩm "vượt mọi giới hạn".

Tuy nhiên, trên mạng, phần lớn bình luận nghi ngờ tính chân thật của bức ảnh, phản ánh thách thức chung của giới nhiếp ảnh trong thời đại AI và công cụ chỉnh sửa ngày càng tinh vi.

McCarthy chụp khoảnh khắc tên lửa di chuyển ngang qua Mặt Trời.

Đoán trước những hoài nghi, McCarthy quay lại toàn bộ hậu trường, công khai quy trình xử lý ảnh, xếp chồng hàng nghìn khung hình để làm sắc nét bề mặt Mặt Trời và giảm nhiễu.

Việc dành hàng chục giờ cho một bức ảnh rồi bị cho là "giả" khiến nhiều nhiếp ảnh gia nản lòng. Nhưng với McCarthy và cộng sự, niềm vui nằm ở việc lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc có thật, nơi vũ trụ hé lộ vẻ đẹp ẩn giấu.