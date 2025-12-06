Điều không ngờ về khách sạn cao nhất thế giới

Dubai tiếp tục ghi dấu trên bản đồ những công trình kỷ lục với sự xuất hiện của Ciel Tower, khách sạn cao nhất thế giới vừa chính thức mở cửa.

Khách sạn cao nhất thế giới Khách sạn cao nhất thế giới Ciel Tower vừa mở cửa ở Dubai có chiều cao cao 377 m, gồm hơn 1.000 phòng nghỉ với thiết kế xa xỉ.

Công trình cao 377 m này được xem là "kỷ lục ngoài kế hoạch", khi chiều cao tăng dần trong quá trình thiết kế do nhiều bản vẽ bị xóa và thay mới.

"Chúng tôi muốn xây dựng một công trình ngoạn mục, nhưng ban đầu không hề có ý định tạo ra khách sạn cao nhất thế giới", Rob Burns, CEO của The First Group, đơn vị phát triển dự án, nói với CNN.

Toàn cảnh khách sạn Ciel Tower cao nhất thế giới.

82 tầng, 1.004 phòng

Dù sở hữu chiều cao kỷ lục, Ciel Tower lại mọc lên từ khu đất chỉ khoảng 3.600 m2, tương đương mặt sân bóng đá chuyên nghiệp. Quy mô này buộc kiến trúc sư Yahya Jan phải tối ưu từng chi tiết và "giữ sự tiết chế" trong thiết kế.

Một công trình sinh ra cho sự phô diễn, nhưng bị giới hạn bởi chính diện tích nền tảng của nó. Sảnh chính được thiết kế trang nhã, ánh sáng dịu, đường cong mềm, thay vì sự hoành tráng thường thấy ở các công trình lập kỷ lục tại Dubai.

"Đây là dự án rất thách thức. Với tòa nhà cao như vậy, khu đất đáng ra phải lớn hơn. Nhưng khi bị thử thách, bạn thường làm ra những điều tốt nhất", kiến trúc sư Yan nói.

Không gian sang trọng vì thế được "để dành" cho các tầng cao, nơi tòa nhà đạt đủ độ cao để tạo ấn tượng thị giác.

Khách sạn có một khoảng trống lớn được gọi là "lỗ kim", giúp tòa nhà chống chọi được với gió mạnh.

Các phòng khách sạn được thiết kế đường nét tối giản, gam màu trung tính, chất liệu mượt mà, không quá rộng như các khu nghỉ dưỡng lớn của Dubai. Tuy nhiên, lợi thế nằm ở cảnh quan với các ô cửa kính kịch trần hướng ra Dubai Marina, Palm Jumeirah và vịnh Ba Tư.

Với 1.004 phòng trên 82 tầng, Ciel bước vào thị trường khách sạn vốn đã rất cạnh tranh. Burns thừa nhận quy mô phòng lớn là thách thức, nhưng tin rằng "tầm nhìn 360 độ, tiện ích và không gian độc đáo" sẽ tạo khác biệt.

Điểm nhấn đặc biệt của tòa tháp nằm ở khoảng rỗng xuyên tầng mà Jan gọi là "eye of the needle" (mắt của cây kim). Thiết kế này vừa mang tính thẩm mỹ, vừa giúp tòa nhà thích nghi với gió mạnh ở độ cao lớn. Đứng tại đây, ngay cả ngày lặng gió cũng cảm nhận được luồng không khí dồn qua khe trống.

"Một tòa nhà càng cao, gió càng mạnh. Khu vực khoét rỗng này giúp gió đi xuyên qua công trình, giảm tải trọng", Jan giải thích.

Những dãy hành lang tràn ngập ánh sáng, cửa sổ lớn, màu sắc dịu nhẹ, gỗ sáng màu và loạt chi tiết thiết kế nội thất tinh tế.

Ciel còn có 12 átrium (không gian trung tâm) bố trí cách nhau 6-8 tầng, trồng cây xanh và lấy ánh sáng tự nhiên. Những "công viên thẳng đứng" này được Jan mô tả là không gian cộng đồng phục vụ yoga, thể dục hoặc mở rộng cho các nhà hàng.

Hệ thống kính điều khiển tự động cho phép "đưa gió biển vào" để giảm nhu cầu làm mát.

Điều thú vị là nhóm phát triển dự án không chủ ý lập kỷ lục. Trong quá trình thêm nhiều tiện ích mới mà không còn chỗ đặt, công trình buộc phải nâng tầng.

Chính Jan là người báo cho chủ đầu tư rằng tòa tháp sắp vượt qua kỷ lục của khách sạn Gevora Hotel (356 m) cũng tại Dubai.

"Kiến trúc sư thông báo dự án đang tiến gần danh hiệu khách sạn cao nhất thế giới. Chúng tôi liền bảo: 'Vậy thì làm cho nó thành sự thật'", Burns kể.

Phòng suite mang lại cảm giác như nơi nghỉ dưỡng riêng tư trên bầu trời.

Hồ bơi "biến mất vào bầu trời"

Hệ thống nhà hàng và hồ bơi được bố trí chủ yếu ở tầng cao. Thương hiệu Tattu (Anh) vận hành ba nhà hàng: House of Dragon (tầng 74), House of Koi bao quanh khu Skypool (tầng 76) và House of Phoenix tại Skylounge (tầng 81), nơi tầm nhìn 360 độ đóng vai trò trang trí chính.

Khách sạn có ba bể bơi, trong đó bể vô cực tầng 76 là tâm điểm. Hồ không quá lớn, nhưng được đặt trong khoảng rỗng đón gió, tạo hiệu ứng mặt nước như tan vào bầu trời.

Hồ bơi vô cực ở tầng 76 như "biến mất vào bầu trời".

Ciel không phải khách sạn xa hoa nhất Dubai. Tòa nhà này thiếu những đại sảnh "khổng lồ" hay những bãi biển riêng như các resort ở Palm Jumeirah. Nhưng công trình cho thấy khi Dubai vốn quen xây dựng ở quy mô lớn lựa chọn tiết chế, kết quả có thể thú vị thế nào.

Không gian công cộng thanh lịch nhưng không phô trương, phòng ở tiện nghi và tầm nhìn từ những tầng cao cùng hồ bơi "trên mây" lý giải việc dựng một khách sạn cao 377 m trên khu đất khiêm tốn.

Ciel góp thêm một hình dáng mới cho đường chân trời Dubai, nơi các kỷ lục luôn có nguy cơ bị phá vỡ nhanh chóng, kể cả bởi chính thành phố này.