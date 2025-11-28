Những quốc gia ít khách du lịch nhất thế giới

Trong khi các cuộc biểu tình phản đối quá tải du khách nổ ra tại những điểm đến nổi tiếng, có nhiều quốc gia gần như bị "lãng quên" trên bản đồ du lịch thế giới.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới đang trở nên quá tải và người dân địa phương không thể chịu đựng thêm. Hàng nghìn người đã xuống đường trên khắp châu Âu để phản đối "overtourism" (quá tải du lịch) trong một chiến dịch phối hợp trên toàn lục địa.

Nhiều quốc gia thậm chí tăng thuế du lịch hoặc hạn chế lượng khách nhằm làm chậm dòng người đổ đến. Dẫu vậy, thế giới vẫn còn vô số quốc gia hiếm hoi đón khách, thậm chí ít đến mức khó hiểu, theo Telegraph.

Chỉ có 67.000 người nước ngoài đến thăm Moldova vào năm 2024. Ảnh: Telegraph.

Moldova

Moldova thường được xem là quốc gia ít được ghé thăm nhất châu Âu. Năm 2024, nơi đây chỉ đón khoảng 67.000 khách quốc tế thông qua các công ty lữ hành, tăng 55% so với năm 2023.

Tuy vậy, Moldova là sự pha trộn giữa các vùng ly khai, nông thôn vắng vẻ, di sản thời Byzantine và dấu tích của quá khứ Cộng hòa Xô Viết. Tất cả như bị đóng băng theo thời gian.

Jim O'Brien, giám đốc hãng du lịch Native Eye, gợi ý du khách có thể ghé thăm Transdniestr - vùng lãnh thổ tái hiện trọn vẹn Liên Xô, tạo cảm giác độc đáo sẽ không tìm thấy ở các điểm đến quen thuộc.

Ngoài ra, hàng dặm hầm rượu vang khổng lồ dưới lòng đất, những tu viện cổ và văn hóa đa dạng gồm người Gagauz và cộng đồng Romani cũng ẩn chứa vô vàn điều thú vị.

Thủ đô Chișinău với nhiều hồ và tượng đài được cho là thành phố xanh nhất châu lục, nằm gần cụm tu viện trong hang đá Old Orhei.

Đến đây, du khách sẽ tránh xa đám đông ở phần còn lại của châu Âu, được ngắm nhìn một phần châu lục còn giữ gìn phong tục bản địa nhiều hơn nơi khác.

Quốc gia này mang nét quyến rũ nguyên sơ, ít người biết đến. Ảnh: Telegraph.

São Tomé và Príncipe

Chỉ khoảng 12.000 khách mỗi năm đặt chân đến quốc đảo ngoài khơi bờ Tây châu Phi này, nhưng nhiều người trong số đó lại say mê nơi đây.

"Đây là một trong những điểm đến độc đáo và còn nguyên sơ nhất mà tôi từng đến", Marta Marinelli, chuyên gia thiết kế tour cấp cao của công ty du lịch Much Better Adventures, chia sẻ.

Lần đầu nhìn thấy hai hòn đảo phủ rừng trồi lên từ Đại Tây Dương, nữ du khách có cảm giác như đặt chân vào vườn địa đàng hay thế giới trong Jurassic Park.

Nơi đây có vẻ đẹp thô mộc, ngoài vùng radar du lịch với những bãi biển vắng tuyệt đẹp, hành trình xuyên rừng nhiệt đới và trải nghiệm văn hóa chân thực.

Dù an toàn và hiếu khách, hạ tầng hạn chế khiến việc du lịch độc lập trở nên khó khăn. Nếu đi theo tour, du khách có thể trekking qua 30% diện tích quốc gia là vườn quốc gia, khám phá thác nước, đỉnh núi nhọn Pico Cão Grande và các loài đặc hữu khiến nơi đây được mệnh danh "Galapagos của châu Phi".

Ngoài ra, du khách có thể khám phá các quán cà phê, đồn điền, đảo Rolas với rùa biển và những bãi biển.

Kiribati xa xôi là quốc gia ít được ghé thăm nhất thế giới. Ảnh: Telegraph.

Kiribati

Telegraph nhận định gần như chẳng ai đến Kiribati. Quốc gia đảo Thái Bình Dương này đón chưa đến 5.000 khách mỗi năm, so với khoảng một triệu du khách đến Fiji (chỉ cách 3 giờ bay).

Điều đó khiến Kiribati trở thành quốc gia ít khách nhất thế giới và đúng nghĩa là "vùng đất Robinson Crusoe".

Không có resort 5 sao, không Wi-Fi, không các môn thể thao biển mạo hiểm, quốc gia này chỉ có những chuyến bay nhỏ giữa 33 đảo, những túp lều ven biển trên bãi cát hoang vắng hay các rạn san hô rực rỡ sắc màu.

Ở đảo san hô Tarawa, còn có xác máy bay từ trận chiến dữ dội giữa quân Nhật và Mỹ trong Thế chiến II.

Người dân ở đây cực kỳ thân thiện đến nỗi các căn buia (nhà truyền thống) không có ổ khóa hay cửa đúng nghĩa. Du khách có thể đi bộ đến mép đảo qua các đồn điền, ngang qua trường học và cửa hàng nhỏ.

"Với tôi, đó là một trải nghiệm tuyệt vời, không Internet và tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới", Rhia Steele, quản lý sản phẩm và bán hàng của công ty Undiscovered Destinations, nhận xét.

Guyana có những nhà nghỉ trong rừng rậm xa xôi, động vật hoang dã kỳ lạ và người dân địa phương thân thiện. Ảnh: Leonid Andronov.

Guyana

Năm 2024, chỉ khoảng 350.000 người đến Guyana dù đất nước này có hệ động vật quý hiếm nằm sâu trong rừng rậm ít dấu chân.

Với những vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, động vật hoang dã hấp dẫn và văn hóa độc đáo, cùng thác Kaieteur kỳ vĩ, Guyana để lại ấn tượng sâu sắc.

Giám đốc Alan Godwin của công ty du lịch Reef and Rainforest Tours, đơn vị đã đưa khách tới Guyana hơn 20 năm, nhận xét đây là một hành trình thực thụ, với các lodge (nhà nghỉ) trong rừng sâu, động vật kỳ lạ và cộng đồng người Amerindian sống hài hòa với thiên nhiên.

Du khách có thể thấy cá sấu caiman, trăn cây, khỉ sóc, thậm chí cả rái cá khổng lồ và thú ăn kiến.

Thủ đô Vaduz của Liechtenstein chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Ảnh: Leonid Andronov.

Liechtenstein

Một chấm nhỏ giữa Thụy Sĩ và Áo, Liechtenstein "tí hon" này dễ bị du khách bỏ qua. Là quốc gia ít khách thứ 2 châu Âu, nơi đây đón dưới 120.000 du khách mỗi năm.

"Đất nước này mang đến một loạt trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực chỉ trong diện tích 160 km2", Claudia Agnolazza từ cơ quan Liechtenstein Marketing cho biết.

Đặc sắc nhất là 400 km đường đi bộ xuyên núi hoang vắng. Trong đó có tuyến "Route 66" ít người biết nhưng rất thử thách, dài 50 km, có thể đi trong ba ngày với các điểm nghỉ ở nhà núi.

Tuyến này bao gồm đỉnh cao nhất Liechtenstein, các thung lũng nhìn sang Áo và Thụy Sĩ trên đường mòn Fürstensteig, rồi băng qua rừng râm mát và làng yên ngủ.

Thủ đô Vaduz cũng quyến rũ không kém với nhà thờ, lâu đài của thân vương và các bảo tàng bên dãy núi phủ tuyết.

Hòn đảo biệt lập Atauro với bãi cát trắng tinh và rạn san hô phong phú nhiều màu sắc. Ảnh: Compass Diving.

Timor Leste

Ở những điểm du lịch đông đúc, rất khó tìm được trải nghiệm "địa phương thực sự". Điều đó hoàn toàn không xảy ra tại Timor Leste.

Quốc gia này có một thủ đô sôi động, hành trình trekking lên núi Ramelau, những bãi biển đẹp bậc nhất hành tinh và cơ hội lặn ngắm rạn san hô đa dạng nhất thế giới, nơi có cá mập voi, cá đuối manta và khoảng 1.200 loài cá.

"Nơi đây có tiềm năng lớn trở thành điểm đến bền vững và giàu bản sắc văn hóa", Ravindra Singh Shekhawat, giám đốc Intrepid Travel tại Indonesia, nhận xét.

Timor Leste cũng là nơi mô hình homestay phát triển mạnh mẽ, giúp du khách sống cùng người dân theo cách chân thực nhất.

"Đó là cơ hội hòa mình vào văn hóa, thưởng thức bữa ăn nhà làm và hiểu về lối sống bản địa", ông nói.