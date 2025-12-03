Bên trong khách sạn U22 Việt Nam lưu trú tại Thái Lan

Trong thời gian thi đấu SEA Games 33, đội tuyển nam Việt Nam được sắp xếp lưu trú tại The Quarter Ramkhamhaeng by UHG - một khách sạn 4 sao vừa khai trương ở trung tâm thủ đô Bangkok. Trong ảnh, tiền vệ Damoth Thongkhamsavath của U22 Lào hội quân cùng CLB Đông Á Thanh Hóa phía U22 Việt Nam tại sảnh khách sạn. Lúc 16h hôm nay (3/12), U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục huy chương vàng bằng trận đấu với U22 Lào ở lượt trận đầu tiên bảng B. Ảnh: Nguyễn Ngọc Mỹ.

Ban đầu, khách sạn này chỉ có đội tuyển Thái Lan lưu trú, sau khi chuyển từ thành phố Songkla về Bangkok thi đấu do lũ lụt, U22 Việt Nam và U22 Lào cùng chọn khách sạn này từ danh sách của ban tổ chức. Đây có thể xem là một trong những nơi lưu trú tốt nhất của thể thao Việt Nam ở SEA Games. Trong khi đó, Malaysia thi đấu sau, chưa sang Thái Lan. Khách sạn nằm cạnh Metro trên cao, cách sân vận động Rajamangala 4 km nên thuận tiện di chuyển. Tổng quy mô khoảng 338 phòng, tạo nên mặt tiền bề thế.

Nội thất và bố cục bên trong khách sạn được hoàn thiện theo tiêu chuẩn mới, xung quanh yên tĩnh, có các cửa hàng tiện lợi và khu chợ dân sinh. U22 Việt Nam sẽ ở đây trong toàn bộ chiến dịch, trước mắt là 2 trận vòng bảng và tối đa là 4 trận trong trường hợp vào chung kết. Sự thay đổi về địa điểm thi đấu là thuận lợi lớn bởi đội tuyển được lưu trú ổn định tại một nơi, không phải di chuyển nhiều và tránh được những lo ngại về tình hình thời tiết ở Thái Lan.

Sảnh khách sạn rộng rãi, khu vực công cộng bao gồm lounge, hành lang, khu tiện nghi được giữ vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, khách sạn còn có nhiều không gian sinh hoạt phù hợp cho đội tuyển như hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể thao đạt chuẩn.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam được sắp xếp ở hạng phòng có mức giá 3-4 triệu đồng/đêm, đầy đủ tiện nghi, phòng tắm riêng và tầm nhìn ra đường phố. Không gian thiết kế tối gian với tone màu xanh navi chủ đạo. Đi kèm là dịch vụ dọn phòng, giặt là, giữ hành lý, bãi đậu xe.

Khách sạn có nhà hàng riêng trong khuôn viên, không gian tươm tất, sang trọng, bàn ăn bố trí đa dạng cho nhóm 2-4 người/bàn. Bao quanh là cửa kính toàn bộ, dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Tại đây phục vụ từ bữa sáng, bữa trưa đến bữa tối với phong cách ẩm thực quốc tế và Thái Lan, được chế biến đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Buổi sáng, nhà hàng phục vụ buffet hoặc ăn sáng theo kiểu lục địa.

Sáng ngày 2/12, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá. Khách sạn đội tuyển lưu trú là Classic Kameo ở huyện Sriracha (tỉnh Chonburi, Thái Lan), từ ngày 2/12 cho đến khi kết thúc hành trình thi đấu tại SEA Games 33. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở khoảng gần 20 phòng tại đây. Theo lịch thi đấu vòng bảng, cả 3 trận của đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Malaysia, Philippines và Myanmar đều thi đấu tại sân vận động Chonburi Daikin Stadium, cách khách sạn khoảng 22 km. Ảnh: VFF.

Classic Kameo nằm ở khu vực trung tâm Sriracha, dễ tiếp cận các nhà hàng, cửa hàng, khu thương mại. Khách sạn này cho thuê theo dạng serviced-apartment (căn hộ dịch vụ) với không gian rộng rãi, phù hợp nhóm đông người như đội tuyển nữ Việt Nam. Mức giá dao động 1,7-4,1 triệu đồng/đêm.

Phần sảnh khách sạn thiết kế hiện đại, nội thất đơn giản, không quá hào nhoáng nhưng gọn gàng và tinh tế. Tone màu chủ đạo là nâu nhạt và kem trung tính, tạo cảm giác dễ chịu và chuyên nghiệp. Ngoài dịch vụ lễ tân 24/7, sảnh còn có khu vực lounge (phòng chờ, phòng thư giãn) và góc làm việc.

Khách sạn cung cấp nhiều loại căn hộ, gồm studio suite (phòng ngủ, bếp, ban công, khu vực ngồi ăn), bedroom suite (phòng ngủ riêng, khu sinh hoạt, bếp), two-bedroom suite (2 phòng ngủ, bếp, nhiều không gian sinh hoạt). Mỗi phòng đều có tiện nghi đầy đủ như máy lạnh, TV màn hình LCD, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt (tùy loại phòng), phòng tắm riêng có bồn tắm và vòi sen. Một số căn hộ có ban công riêng.

Tầng thượng dưới khách là phòng tập gym, xông hơi, hồi phục sức khỏe. Hồ bơi ngoài trời và nhà ăn đều khang trang. Nhiều du khách đánh giá bữa ăn buffet tại đây đa dạng và vừa miệng. Ngoài ra còn có các phòng hội nghị, phòng họp kỹ thuật được sắp xếp cho các đội. Cùng ở với đội tuyển nữ Việt Nam còn có 2 đội Myanmar (chung bảng) và Singapore.

