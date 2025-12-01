Ăn chơi gì tại nơi thi đấu SEA Games 33?

Du khách đến Thái Lan xem SEA Games 33 có thể kết hợp khám phá đường phố Bangkok, bãi biển đẹp ở Chonburi và tận hưởng ẩm thực truyền thống.

Sau 18 năm kể từ lần đăng cai năm 2007, SEA Games 33 quay trở lại Thái Lan. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chính thức khai mạc ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12. Một số phân môn sẽ khởi động sớm hơn như bóng đá (từ ngày 3/12), cầu lông và hockey (từ ngày 7/12)...

Hai địa điểm tổ chức SEA Games lần này ở Thái Lan là Bangkok và Chonburi, riêng Songkhla đã hủy bỏ vì lũ lụt.

Tri Thức - Znews gợi ý một số điểm vui chơi và ăn uống nổi tiếng cho du khách đến xem và cổ vũ SEA Games 33.

Thủ đô Bangkok

▸ Chơi gì?

Mua sắm tại ICONSIAM

Địa chỉ: 299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok

299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok Giờ mở cửa: 10-22h

ICONSIAM là trung tâm thương mại nổi tiếng ở Bangkok. Ảnh: @travelastrid.

ICONSIAM là trung tâm thương mại có không gian mua sắm sang trọng, tập trung nhiều thương hiệu thời trang, trang sức, mỹ phẩm, vật dụng nhà cửa từ cao cấp, tầm trung đến bình dân. Đặc trưng nhất là khu chợ nổi trong nhà SookSiam với các quầy ghe đồ ăn, đồ thủ công, đặc sản vùng miền. Ngoài ra, bên trong còn có ICONLUXE Art Space - khu triển lãm nghệ thuật theo mùa.

Khám phá Chinatown (Yaowarat)

Địa chỉ: Yaowarat Road, Samphanthawong, Bangkok

Yaowarat Road, Samphanthawong, Bangkok Giờ hoạt động: 17-23h

Chinatown hội tụ nhiều quầy hàng. Ảnh: @tamkokseng.

Từng là nơi định cư của cộng đồng Triều Châu, nay Chinatown trở thành khu ẩm thực rực sáng đèn neon, pha trộn phong cách Thái - Hoa. Trong những con ngõ hẹp, du khách có thể tìm thấy những quán ăn nhỏ nhưng ngon, chẳng hạn như dimsum, mì vịt tiềm, kem dừa, xoài nếp... Ban ngày, nơi đây cũng nhộp nhịp với nhiều cửa hàng vàng, đồ phong thuỷ, thuốc Bắc, đồ khô Trung Hoa.

Thử massage kiểu Thái

Địa chỉ gợi ý: Health Land, Let’s Relax, Wat Pho...

Health Land, Let’s Relax, Wat Pho... Mức giá: Khoảng 450-1.400 baht/suất (từ 360.000 đồng đến 1,2 triệu đồng).

Massage truyền thống kiểu Thái là hoạt động đáng thử. Ảnh: @thesparesortssamui.

Đến Thái Lan, du khách nên một lần trải nghiệm massage truyền thống. Phong cách massage này chịu ảnh hưởng của y học Ấn Độ cổ đại, yoga và bấm huyệt Trung Hoa, kết hợp xông thảo dược và không dùng nhiều tinh dầu. Không chỉ giúp thư giãn mà còn lưu thông khí huyết, giãn cơ, tăng năng lượng cơ thể.

▸ Ăn gì?

Inter Restaurants

Địa chỉ: 432/1-2 Siam Square 9 Alley, Pathum Wan, Bangkok

432/1-2 Siam Square 9 Alley, Pathum Wan, Bangkok Giờ mở cửa: 11h-20h15

11h-20h15 Mức giá: Từ 120 baht (khoảng 80.000 đồng)

Thực khách Việt có thể yêu cầu gia giảm vị cay khi gọi món. Ảnh: @kravengerfoodie.

Có mặt từ năm 1981, Inter Restaurants là quán địa phương đông khách bậc nhất Thái Lan. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và trang trí phong cách cổ điển. Thực đơn hơn 100 món, nổi bật với tôm sống sốt Thái, canh tom yum, cá trê chiên, cà ri đỏ... Khẩu phần ăn đầy đặn, đủ no cho một người. Hương vị các món vừa miệng, độ cay nồng cao đúng vị Thái Lan truyền thống.

Pe Aor Tom Yum Goong

Địa chỉ: 68/51 Soi Petchaburi, Soi 5-7, Phayathai, Ratchathewi, Bangkok

68/51 Soi Petchaburi, Soi 5-7, Phayathai, Ratchathewi, Bangkok Giờ mở cửa: 10-22h (đóng cửa vào thứ 2)

10-22h (đóng cửa vào thứ 2) Mức giá: Từ 699 baht (khoảng 700.000 đồng)

Quán ăn từng xuất hiện trên Đài truyền hình Quốc gia Thái Lan, được nhiều food blogger quốc tế tin tưởng. Ảnh: Thùy Dương.

Pe Aor Tom Yum Goong được nhiều du khách gọi là "quán mì ngon nhất Bangkok" vì mì tom yum tại đây có phần nước dùng màu đỏ đặc trưng, đủ vị chua, cay, ngọt, béo, ngọt và thơm mùi sả. Topping gồm tôm hùm, cua nhồi thịt, cá hồi, mực, vẹm xanh... được nấu chín tới, giữ được độ dai ngọt. Quán có 3 size mì là S, M, L và XL. Ngoài ra, thực đơn còn có nhiều món đáng thử khác, mức giá khoảng 100 baht (khoảng 70.000 đồng).

Chợ đêm Jodd Fair

Địa chỉ: Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok

Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok Giờ mở cửa: 16-1h

16-1h Mức giá: Từ 40 baht (khoảng 30.000 đồng)

Chợ đêm Jodd Fairs được ví như "thiên đường" ẩm thực dành cho du khách và giới trẻ Thái Lan. Ảnh: @jayylene.

Chợ đêm Jodd Fairs quy tụ hơn 600 gian hàng, bán từ somtam cay, chè Thái, xôi xoài, xiên que nướng đến mì khổng lồ (noodle jompalang) và đá bào topping tự chọn (midnight pangyen).

Khu chợ này là nơi khởi nguồn của sườn cay núi lửa trứ danh, gồm sườn ống ninh nhừ, xếp thành hình chóp. Bên trên rưới nước dùng hầm từ xương, sả, hành, ngò và ớt xanh để tạo vị cay bùng nổ. Sau khi gọi món, thực khách có thể đến khu vực quảng trường ngoài trời để ngồi nhâm nhi.

Tỉnh Chonburi

▸ Chơi gì?

Tắm biển Bang Saen

Bãi biển Bang Saen nằm tại huyện Mueang Chonburi. Ảnh: @krapaoneungbai.

Bang Saen là bãi biển nổi tiếng của tỉnh, thu hút khách du lịch nhờ bờ biển dài, bãi cát vàng, biển nông và sóng nhẹ. Tại đây có nhiều hoạt động vui chơi như kayak, mô tô nước, dù lượn... Dọc bãi biển là những quán hải sản tươi sống, đồ ăn nhanh, xiên nướng. Nếu muốn tắm biển, dạo biển và ngắm hoàng hôn, du khách có thể thuê ghế nằm, giá khoảng 50-100 baht/ghế (khoảng 40.000-80.000 đồng).

Thăm vườn thú Khao Kheow

Địa điểm: 235 Moo 7, Bang Phra, Si Racha, Chonburi

235 Moo 7, Bang Phra, Si Racha, Chonburi Giờ mở cửa: 8-18h

8-18h Giá vé: Khoảng 300 baht (tương đương 200.000 đồng)

Vườn thú rộng hơn 800 ha. Ảnh: @thaitravelpavilion.

Đây là vườn thú mở đầu tiên và lớn nhất Thái Lan, chứa hơn 8.000 cá thể thuộc 300 loài động vật khác nhau. Khuôn viên chia thành nhiều khu vực chuyên biệt, các loài động vật sống trong môi trường tự nhiên, tạo điều kiện cho du khách quan sát và hiểu rõ về tập tính của chúng. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cho động vật ăn, tham quan vườn thú vào buổi tối bằng xe điện chuyên dụng, xem show động vật.

▸ Ăn gì?

Mum Aroi

Địa chỉ: Na Chom Thian, Sattahip, Chonburi

Na Chom Thian, Sattahip, Chonburi Giờ mở cửa: 10-22h

10-22h Mức giá: Từ 350 baht (khoảng 280.000 đồng)

Lượng khách tại đây thường đông vào giờ cao điểm chiều. Ảnh: @kayu__land.

Mum Aroi chuyên bán hải sản kiểu truyền thống của Thái Lan, đảm bảo tươi sống vì nằm sát bờ biển. Nhà hàng có không gian khá rộng và thoáng, bàn ghế tối giản để dễ tiếp cận thực khách. Thực đơn gồm canh, lẩu, xào và hải sản sống như tôm, sò, mực, nghêu, hàu. Món nổi tiếng nhất của nhà hàng là pla pao - cá muối nướng than truyền thống.

Flying Vegetable

Địa chỉ: 241 Central Pattaya Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung, Chonburi

241 Central Pattaya Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung, Chonburi Giờ mở cửa: 17-4h

17-4h Mức giá: Từ 70 baht (khoảng 60.000 đồng)

Quán ăn này nổi tiếng với các món xào. Ảnh: @kayu__land.

Flying Vegetable thuộc mô tuýp quán ăn gia đình địa phương. Không gian gần gũi, ấm cúng và thoải mái để ngồi lâu. Có chỗ ngồi trước hiên và bên trong. Quán nổi tiếng với món xào rau của Thái Lan, đặc trưng là pak boong fai dang (rau muống). Đồng thời cũng phục vụ nhiều món khác, gồm món mặn, món chay và thuần chay. Hương vị được đánh giá vừa miệng, hợp túi tiền.