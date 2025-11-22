Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đầu tư chưa từng có cho bắn súng Việt Nam trước SEA Games 33

  • Thứ bảy, 22/11/2025 16:42 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tuyển bắn súng Việt Nam được đầu tư tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mục tiêu giành ít nhất 7 HCV tại SEA Games 33.

Ban sung SEA Games 33 anh 1Ban sung SEA Games 33 anh 2Ban sung SEA Games 33 anh 3Ban sung SEA Games 33 anh 4

Tuyển bắn súng Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút, chạy đà cho SEA Games 33. Trong đó, những gương mặt như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy hay Lại Công Minh được đánh giá cao và kỳ vọng mang thành tích về cho đội tuyển. Ảnh: Minh Chiến - Trần Hiền.

Ban sung SEA Games 33 anh 5Ban sung SEA Games 33 anh 6

Với mục tiêu giành 7 HCV tại kỳ Đại hội này, tuyển bắn súng được đầu tư tối đa về cơ sở vật chất và trang thiết bị khi tập luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Trần Hiền.

Ban sung SEA Games 33 anh 7

Để tạo điều kiện tối đa cho các xạ thủ, khu vực tập luyện được mô phỏng gần giống nhất với môi trường thi đấu tại SEA Games 33 – từ ánh sáng, vị trí mục tiêu đến cự ly và quy chuẩn trọng tài. Điều này giúp các VĐV có thể thích nghi ngay khi bước vào trường bắn chính thức tại Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.
Ban sung SEA Games 33 anh 8Ban sung SEA Games 33 anh 9

Các bia ngắm được sửa sang, nâng cấp tạo điều kiện cho các VĐV tập luyện. Ảnh: Trần Hiền.

Ban sung SEA Games 33 anh 10Ban sung SEA Games 33 anh 11

Mỗi VĐV được trang bị tới ba khẩu súng, cùng lượng đạn đầy đủ và các thiết bị chuyên dụng khác. Sự hỗ trợ từ các đơn vị lớn như Quân đội và Công an giúp các xạ thủ có đủ nguồn lực để tập trung vào chuyên môn thay vì lo vấn đề thiết bị như trước kia. Ảnh: Minh Chiến - Trần Hiền.

Ban sung SEA Games 33 anh 12Ban sung SEA Games 33 anh 13

Mỗi buổi tập, các VĐV sẽ có 15 phút khởi động. Khoảng thời gian này, các xạ thủ được bắn không giới hạn số lượng đạn. Sau đó bước vào nội dung thi chính thức với 60 viên đạn cho mỗi VĐV. Ảnh: Minh Chiến - Trần Hiền.

Ban sung SEA Games 33 anh 14Ban sung SEA Games 33 anh 15

Thành tích của các VĐV sau mỗi lượt bắn sẽ được chuyên gia Altantsetseg ghi lại sau đó công bố cho từng người. Chuyên gia người Mông Cổ yêu cầu rất khắt khe với các VĐV, nhất là trong giai đoạn nước rút. Ảnh: Minh Chiến.

Ban sung SEA Games 33 anh 16Ban sung SEA Games 33 anh 17

Trước khi bước vào tranh tài chính thức, tuyển bắn súng Việt Nam sẽ chia đôi đội hình đi tập huấn. Trong đó, tối 21/11, nhóm VĐV súng ngắn hơi với 10 VĐV lên đường sang Hàn Quốc một trong những quốc gia có nền bắn súng hàng đầu thế giới để rèn luyện trong điều kiện tiêu chuẩn cao nhất. Còn nhóm súng trường sẽ tập huấn tại Thái Lan từ 30/11. Đến ngày 8/12, tuyển bắn súng Việt Nam sẽ hội quân tại xứ chùa vàng để chính thức bước thi đấu. Ảnh: Minh Chiến.

0

Trước thềm SEA Games 33 tại Thái Lan, MV “Thanh âm chiến thắng” chính thức ra mắt, mang đến thông điệp mạnh mẽ về ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục của thể thao Việt Nam.

Minh Chiến - Trần Hiền - Kiều Oanh

Bắn súng SEA Games 33 SEA Games 33 Bắn súng thể thao

