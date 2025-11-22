Trước khi bước vào tranh tài chính thức, tuyển bắn súng Việt Nam sẽ chia đôi đội hình đi tập huấn. Trong đó, tối 21/11, nhóm VĐV súng ngắn hơi với 10 VĐV lên đường sang Hàn Quốc một trong những quốc gia có nền bắn súng hàng đầu thế giới để rèn luyện trong điều kiện tiêu chuẩn cao nhất. Còn nhóm súng trường sẽ tập huấn tại Thái Lan từ 30/11. Đến ngày 8/12, tuyển bắn súng Việt Nam sẽ hội quân tại xứ chùa vàng để chính thức bước thi đấu. Ảnh: Minh Chiến.